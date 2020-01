Preşedintele USR Olt şi-a dat demisia după ce a fost prins de Poliţie fără permis de conducere. Mai avea patru zile până să-şi recupereze documentul suspendat

Potrivit comunicatului de presă, Silviu Anton, a condus maşina personală cu patru zile înainte de a-i expira perioada de suspendare a permisiului auto.

Redăm, mai jos, declaraţia fostului preşedinte al USR Olt:

„Astăzi este o zi tristă pentru mine pentru că trebuie să îmi anunţ demisia din USR! Din păcate am luat o decizie greşită pe care mi-o asum în totalitate: deşi aveam permisul suspendat pe 30 zile (peste 4 zile urmă să îl recuperez) şi nemaiavând răbdare am condus totuşi maşînă personală pentru a-mi lua fetiţele de la şcoală. Am fost oprit de un echipaj al poliţiei rutiere şi mi s-a întocmit un dosar pentru conducere fără permis. Am încredere în Poliţia Rutieră că şi-au făcut datoria. În această situaţie eu am fost cel care nu a respectat legea şi vină îmi aparţine. Îmi cer scuze colegilor din USR şi simpatizanţilor USR pentru situaţia creată şi îi asigur asigur că USR este un partid care promovează respectarea legii de toată lumea. Am încredere in colegii mei din filiala Olt, iar conducerea va fi preluată statutar de oameni care să muncească pentru alegerile locale şi naţionale de anul acesta! Eu voi rămâne votant USR!“.