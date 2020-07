Păţania unui profesor din Olt. Poşta Română i-a pierdut tichetele de vacanţă şi vrea să-l despăgubească cu 7 lei

Aurel Dascălu este profesor în judeţul Olt, iar în luna ianuarie a trimis, prin Poşta Română, tichetele sale de vacanţă unei agenţii din Constanţa la care îşi rezervase o vară la mare, pentru luna iunie. Profesorul spune că nu a ştiut înainte de expedierea plicului cu tichetele de vacanţă că are posibilitatea să-şi asigure coletul. Cert este că tichetele sale nu au mai ajuns la destinaţie, iar ca el ar mai fi păţit şi alte persoane.



Lupta pentru a-şi recupera paguba a început de peste jumătate de an şi încă nu a dat vreun rezultat. Profesorul s-a adresat mai întâi directorului Poştei Olt cu o plângere, iar cum de aici, deşi s-a recunoscut vina poştaşilor, nu a primit răspunsul dorit, a făcut şi o plângere penală, dar şi sesizare la Protecţia Consumatorilor.

„Coletul a fost furat de către unul din angajaţii Poştei Române“

Aurel Dascălu a prezentat, în cuprinsul plângerii adresate Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, cum s-au desfăşurat lucrurile, acuzând conducerea Poştei că nu ar fi străină de cele întâmplate şi susţinând că mai sunt şi alte persoane păgubite în acelaşi mod.

„În data de 16.01.2020 am trimis de la O.P. Slatina 2, judetul Olt, un plic (41 gr.) către o agenţie de turism, Amarino SRL, Constanţa, (…) care nu a ajuns la destinatar. Pentru plata serviciului s-a eliberat chitanţa nr. 00000484, seria CNPRQOT020 reprezentând contravaloare factura nr. DIV00000287 din 16.01.2020. Mentionez că plicul trimis conţinea vouchere de vacanţă Turist Pass în valoare de 1.450 lei (29 de bilete cu valoare 50 lei cu seriile de la 4938440 la 4938468). Din nefericire pentru mine, nu am ştiut că pot asigura coletul, am aflat ulterior tot de la un angajat al poştei. Coletul a fost furat de către unul din angajaţii Poştei Române, probabil cu acoperirea conducerii, cum se poate observa din răspunsul oficial că nu au putut fi găsiţi vinovaţii. În consecinţă, se observă clar faptul că, deşi este o infracţiune, conducerea îşi protejează angajaţii care pot fura liniştiţi (la alegere) orice colet care ar putea conţine ceva de valoare (mai ales dacă nu este asigurat), nimeni nu este sancţionat“, spune Dascălu în plângere.



„Am început să mă plâng la mai mulţi cunoscuţi şi am aflat că nu sunt singurul şi că mulţi alţii au păţit la fel atunci când au trimis voucherele de vacanţă prin serviciile poştale. Cei din agenţia de turism mi-au comunicat că au avut numeroase sesizări la fel ca a mea, de aceea recomandă să nu folosim serviciile Postei Române pentru a nu ajunge tocmai în această situaţie“, a mai spus Dascălu în cuprinsul plângerii, acuzând că la Poşta Română s-a dezvoltat o „structură mafiotă“ care „deturnează şi fură corespondenţa“.

„Sunt instalate peste tot camere de luat vederi“

Plicul cu tichetele de vacanţă nu s-ar fi putut pierde, spune păgubitul, pentru că volumul de lucru al serviciului public nu este foarte mare. Mai mult, dacă s-ar fi dorit identificarea vinovatului, acest lucru s-ar fi putut face, acuză Dascălu. „Din cunostintele mele, corespondenta se sigilează în saci, care sunt predati pe bază de semnatură, deci nu există posibilitatea pierderii decât cu rea intenţie. În interiorul oficiilor poştale sunt instalate peste tot camere de supraveghere unde se poate verifica ce se întâmplă cu corespondenţa. Doar când poştasul iese din sediul oficiului putem vorbi de o lipsă de supraveghere, dar în niciun caz că nu se ştie cine a semnat pentru primire şi livrare. Vă rog să ţineţi cont că volumul de muncă al Poştei este unul minim, deci nu aveau cum să piardă ceva din moment ce abia au câteva scrisori de manipulat. Manipularea nu se face automat, ci prin factorul uman, deci aici este problema. (…) Nu pot accepta ca poşta să-mi ofere ca daună costul de 7,1 lei cât a costat trimiterea unui colet cu confirmare de primire“, le-a mai spus Dascălu procurorilor pe care îi roagă să identifice vinovaţii de furt/înşelăciune şi violarea corespondenţei.

Ce i-a răspuns Poşta

Directorul Oficiului Judeţean de Poştă Olt i-a răspuns profesorului, anunţând că s-au făcut verificări, constatându-se următoarele: „Trimiterea de corespondenţă internă cu AR nr… (…) s-a pierdut în timpul transportului, fără a se putea stabili salariaţii vinovaţi. Pentru neefectuarea serviciului plătit de dumneavoastră, Poşta Română are obligaţia de a vă acorda posibilele despăgubiri cuvenite la care se adaugă dobânda legală.

În acest sens, dumneavoastră vă revine sarcina de a depune la Oficiul Poştal Slatina 2 (dirigintelui sau salariatului postal împuternicit cu primirea reclamaţiilor) documentele necesare întocmirii dosarului de despăgubire (factura originală eliberată la prezentarea trimiterii şi declaraţia de neprimire retur a trimiterii). Pentru neplăcerile create, vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi vă asigurăm că Poşta Română are ca preocupare permanentă îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi implicit a relaţiilor cu clienţii săi“.

Despăgubiri reprezentând de 5 ori tariful serviciului, spune Protecţia Consumatorilor

Păgubitul s-a adresat, de asemenea, Protecţiei Consumatorului, care a derulat propria verificare la Poştă, constatând că plângerea este întemeiată. Poştaşii şi-au recunoscut vina şi acceptă, mai spun cei de la ANPC, aşa cum îi obligă legea, despăgubiri reprezentând de 5 ori tariful perceput, ceea ce înseamnă 35 de lei.

„În cazul în care expedierea scrisorii se făcea cu valoarea declarată, operatorul economic era obligat la restituirea contravalorii menţionate în documente la data expedierii. (…) De asemenea, vă informăm că pentru utilizarea unei proceduri nesigure operatorul economic a fost sancţionat contravenţional“, i-au transmis păgubitului comisarii de la Protecţia Consumatorului.

