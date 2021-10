Ministerul Sănătăţii a trimis către spitale unul dintre cele mai râvnite medicamente anti-Covid. Cantităţile, infime

Cele 122 flacoane vor fi repartizate, la începutul săptămânii viitoare, către cele două spitale din judeţ, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina şi Spitalul Municipal Caracal, care tratează pacienţi cu forme grave de Covid-19, în Terapie Intensivă.

„Având în vedere incidenţa crescută a cazurilor cu forme severe de Covid -19 pe teritoriul României, in data de 01.10.2021, judetului Olt i-a fost repartizata cu titlu gratuit o cantitate de 122 flacoane de Tocilizumabum (90 flacoane de 80 mg + 32 flacoane de 400 mg ), eliberată din rezerva Ministerului Sanatatii.

Tocilizumabum va fi păstrat în Depozitul Antiepidemic al D.S.P. Olt la temperaturi cuprinse intre 2-8 grade Celsius si va fi predat treptat unitatilor sanitare cu paturi din judeţ, în funcţie de urgenţa cazurilor privind pacienţii bolnavi de Covid -19, care necesita în terapie flux de oxigen, ventilaţie invazivă, cazuri severe sau critice denumita şi «furtuna de citokine»“, au menţionat reprezentanţii DSP Olt.

Deşi orice cantitate din medicamentul considerat a fi în multe cazuri salvarea pacienţilor (alături de Remdesivir) înseamnă o mână întinsă medicilor care se luptă să-i ţină pe pacienţi în viaţă, „rezerva“ în discuţie înseamnă în fapt foarte puţin faţă de necesar.

Reprezentanţii celor două spitale din Olt spun că acest medicament îi ajută nu doar pe pacienţii în stare gravă, din Terapie Intensivă, ci le-ar putea fi de un real ajutor şi celor cu forme medii de boală astfel încât să nu ajungă să lupte pentru ultima gură de oxigen.

Ceea ce au la dispoziţie, în schimb, îi determină în anumite perioade să facă o selecţie şi în ceea ce-i priveşte pe pacienţii cu forme severe. Cantitatea de 32 flacoane de 400 mg (forma care se administrează adulţilor) pentru un judeţ întreg este infimă, pentru un singur pacient din Terapie Intensivă căruia i s-a iniţiat tratamentul cu Tocilizumab fiind necesare, în medie, câte două flacoane zilnic.

De menţionat că sâmbătă, 2 octombrie 2021, DSP Olt a raportat un număr de 19 pacienţi care sunt trataţi în secţiile de Terapie Intensivă ale celor două spitale din Olt.

„Ministerul n-are. N-au de unde“

„Cel puţin nouă ne dau luni, m-a sunat doamna director a DSP-ului, aşa că ne descurcăm, până atunci, la pacienţii pe care-i avem. Cantitatea este mică, însă eu pot să-i înţeleg, pentru că nu au stocul foarte mare pe ţară şi împart la fiecare judeţ. Noi consumăm mult, pentru că în afară de pacienţii de la ATI mai avem şi pacienţii care sunt la gurile de oxigen din alte secţii şi atunci... E puţin, dar problema e că ministerul n-are, n-au de unde. Tratamentul ăsta e la nivel naţional şi cât să producă şi fabricile astea? Nu e vorba că e o proastă administrare a ministerului. Nu, efectiv nu au de unde să ia. noi am luat mereu Remdesivir, Tocilizumab, am cerut şi am luat mereu pe achiziţiile noastre, noi le-am plătit. Nu asta e problema, ci să ajungi la ele, pentru că prin minister se fac achiziţiile astea“, a explicat managerul spitalului din Caracal, dr. Liviu Radu.

„Cred că e abia începutul...“

Şi mai îngrijorătoare sunt temerile medicilor care tratează COVID-19 şi care spun că „e de-abia începutul“. Secţiile sunt aproape pline, pentru Terapie Intensivă se caută în fiecare moment soluţii pentru mărirea capacităţii, iar numărul de pacienţi care ajung zilnic în spital continuă să crească.

„În momentul de faţă cred că sunt undeva la 90 de pacienţi, 10 în Terapie, cred că e abia începutul, din punctul meu de vedere, având în vedere cifrele care se vehiculează şi care sunt publicate de Grupul de Comunicare Strategică în fiecare zi. Gândiţi-vă că înregistrăm mereu peste 10.000 cazuri, spitalele sunt pline, locuri la Terapie Intensivă nu mai sunt aproape deloc în toată ţara, încercăm să ne extindem în fiecare zi, atât spitalul Slatina cât şi, probabil, şi celelalte spitale... Noi suntem însă aceiaşi, cu acelaşi personal nu putem să deservim un număr infinit de pacienţi. Atât asistente, cât şi infirmiere, cât şi medici suntem un număr finit. O să vedem unde o să ajungem. Mă bucur, în schimb, că populaţia a început să înţeleagă şi să se vaccineze din ce în ce mai abitir şi parcă a mai apărut din când în când câte o mască purtată prin oraş, prin magazine...“, a declarat şeful Secţiei Boli Infecţioase din cadrul SJU Slatina, medicul Marius Ionescu.

Dr. Ionescu a mai precizat că un procent covârşitor dintre pacienţii trataţi de Covid-19 la spitalul din Slatina provine din rândul persoanelor nevaccinate (peste 95%) şi că niciuna dintre persoanele care au decedat în acest spital în valul patru nu era vaccinată.

Vă recomandăm şi:

Elevi, părinţi şi profesori critică decizia privind prezenţă fizică şi după pragul de 6 la mie: Puneţi la dispoziţie testele necesare, nu doar pe hârtie

Duelul părinţilor pe tema testării elevilor. „Când faceţi un test de sarcina acasă trebuie să vină personal medical avizat?“