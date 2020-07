Liceele cu rată de promovare zero la Bac. Dezastru pe filiera tehnologică

În judeţul Olt, 58,3% dintre candidaţi au reuşit să obţină cel puţin nota 5 la fiecare dintre disciplinele de examen şi cel puţin media 6 pentru a fi declaraţi admişi, rezultatul fiind cu aproape 10 procente mai slab decât anul trecut.

Patru licee tehnologice se află în acest an pe lista nedorită a unităţilor cu rată de promovare zero la Bacalaureat. Unele figurează pe această listă de ani buni. De altfel, rata de promovare pe filiera tehnologică a fost în acest an, luând în calcul doar promoţia curentă, în judeţul Olt, de doar 25,9%, faţă de 30,5% anul trecut şi faţă de 37,64% la nivel naţional. Pe filiera teoretică, rata de promovare în rândul absolvenţilor promoţiei curente din judeţ a fost 82,1% (87,3% în 2019), iar pe filiera vocaţională – 69,3% (76,6% în 2019).

Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu“ Caracal a avut doar doi candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului de Bacalaureat. Unul nu s-a prezentat, celălalt nu a reuşit să obţină note de trecere, reuşind nota 1 la Matematică, 2,25 la Biolohgie vegetală şi animală şi 5 la Limba Română.

Alt liceu cu rată de promovare zero este Liceul Tehnologic Crâmpoia. Aici au fost 12 candidaţi înscrişi, doar şase s-au prezentat, însă niciunul n-a obţinut cel puţin media 6.

Nici la Liceul Tehnologic Drăgăneşti nu s-a promovat. Aici au fost 13 candidaţi înscrişi, şase nu s-au prezentat, cei şapte care au susţinut probele nereuşind să promoveze. Liceul Tehnologic Izvoarele este şi el pe lista liceelor cu cele mai proaste rezultate, iar asta de ani buni. Patru candidaţi de la această unitate de învăţământ au susţinut probele, niciunul nu a promovat.

Licee cu rezultate foarte slabe mai sunt în judeţ, învăţământul tehnologic înregistrând „performanţe“ din ce în ce mai slabe. La Liceul Tehnologic Piatra-Olt a promovat un singur elev, fiind înscrişi în examen opt. La Liceul Tehnologic Tufeni este tot de un candidat promovat, din 11 înscrişi, în acest caz (dintre aceştia doar trei susţinând probele).

La Liceul Tehnologic Văleni au reuşit la Bac nouă din cei 25 candidaţi, la Liceul Tehnologic Vitomireşti au reuşit doi din 35, şi chiar cu medii mari (9,51, respectiv 8,96). La Liceul Tehnologic „Alexe Marin“ Slatina au reuşit 11 din 72, 37 din 121 candidaţi au promovat la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu“ Scorniceşti, doar 17 din cei 154 candidaţi au promoivat la Liceul Tehnologic „Danubius“ Corabia, la Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu“ Caracal au promovat doi candidat, fiind 43 înscrişi în examen, la Liceul Tehnologic „Ion Popescu-Cilieni“ din Cilieni au promovat doi din cei 17 înscrişi, 17 din cei 181 înscrişi au promovat la Liceul Tehnologic „Matei basarab“ Caracal, la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu“ Balş au promovat trei din 16, la Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian“ Slatina au promovat 68 din 268, la Liceul Tehnologic Iancu Jianu au promovat 10 din cei 23 candidaţi înscrişi, la Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina au promovat opt din 73, 24 din cei 53 înscrişi la Bac au trecut examenul la Liceul Tehnologic nr. 1 Balş.