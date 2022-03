Imagini revoltătoare cu un sicriu aruncat peste gardul cimitirului din Slatina. „Le-a fost mai uşor“. Reacţie  bizară a autorităţilor VIDEO

În imagini se văd mormane de gunoaie aruncate peste gardul Cimitirului Strehareţ, cel mai mare cimitir din municipiul Slatina, însă printre resturi de vegetaţie, candele, cruci, bucăţi de ciment, piatră, gresie, granit etc., este şi un sicriu aproape întreg.

În apropierea sicriului se observă bucăţi de oase care par a fi oseminte umane. Fotografiile au fost postate de jurnalista Laura Mira pe contul său de Facebook, iar joi-seara, în urma unei sesizări telefonice, mai multe instituţii au plecat în control.

Pe întuneric, cel mai probabil la lumina lanternelor, reprezentanţii Direcţei de Sănătate Publică au consemnat ce au găsit la faţa locului, dar n-au fost în măsură să aplice vreo sancţiune, pentru că nu s-a identificat pe loc proprietarul terenului şi nici nu s-a putut constata cine se face vinovat de depozitarea necontrolată a respectivelor deşeuri.

„Colegii au fost aseară, la orele 10,00, şi cu Poliţia Municipiului, şi au găsit acolo resturi menajere, material lemnos, plastic, textile, dar titularul suprafeţei de teren pe care se aflau deşeurile nu a fost identificat. S-a încheiat un proces-verbal de constatare şi s-a trimis către Poliţie, pentru a dispune măsuri în consecinţă“, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Olt, Gabriela Gogiu.

O reacţie de-a dreptul ciudată a venit, în schimb, din partea Gărzii de Mediu Olt. Şeful instituţiei, Gheorghe Neacşa, contactat de „Adevărul“ astăzi, a precizat iniţial că la faţa locului s-au deplasat comisari ai Gărzii de Mediu Olt, însă nu ar fi găsit nimic în neregulă.

Mai mult, curăţenie s-ar fi găsit şi la precedentul control, desfăşurat nu demult. În fapt, în această dimineaţă în zonă a fost un furnicar, maşinile cărând la foc continuu resturile care aproape că au acoperit valea pârâului Mariţa, aflat în imediata apropiere.

Şeful Gărzii de Mediu a revenit la scurt timp cu un telefon, după ce s-a deplasat personal în teren, confirmând că ce fac angajaţii cimitirului încalcă cu vârf şi îndesat legislaţia de mediu.

„Aşa este. Nu sunt oseminte şi nici sicriul, dar, într-adevăr, sunt deşeuri. Rămâne să finalizăm (n. red. - controlul) luni, trebuie să mergem şi cu reprezentantul Direcţiei de Patrimoniu (n. red. – terenul pe care sunt depozitate deşeurile aparţine Primăriei Slatina). Am venit aici cu colegii. S-a făcut curăţenie, dar s-a făcut curăţenia aceia cum se făcea odată: iau buldo şi încep să le împing, să le amestec şi să le acopăr. Dar asta nu e curăţenie. Sunt multe deşeuri care trebuiesc luate şi trebuie făcută curăţenie aşa cum trebuie. (…) E o acţiune mai amplă, nu se termină într-o zi“, a spus Neacşa. Şeful Gărzii de Mediu Olt a mai precizat, pe de altă parte, că acei colegi care au informat iniţial că nu sunt probleme vor fi sancţionaţi.

„Naaa, nu există aşa ceva! Deci, capace de sicrie?!“

În câteva ore, angajaţii firmei care administrează cimitirul Strehareţ au reuşit să facă zeci de curse către groapa de gunoi. Graba a fost ca totul să dispară astfel încât reprezentanţii instituţiilor de control să nu mai aibă nimic de constatat. Cum de s-a adunat atât de mult gunoi încât valea pârâului este aproape plină ar fi simplu: oamenii care au înhumate rude în cimitir vin şi fac curăţenie şi aruncă totul peste gard.

Doar foarte puţine persoane ar plăti taxe suplimentare astfel încât angajaţii cimitirului să facă treaba în locul lor. Altfel, firma care administrează cimitirul are contract cu firma de salubritate, au mai spus cei aflaţi de faţă.

„Se-adună, că vine lumea şi face curat, mai îşi taie un pom, mai taie o creangă, mai îşi taie ălea… Astea sunt luate dup-aicea, sunt crengi pe care le taie lumea, şi face curat pe morminte, pe alea… Aleile, doar, le facem noi, mormântul fiecare şi-l face dumnealui“, a explicat unul dintre oamenii care vineri-dimineaţă au supravegheat operaţiunea-fulger de curăţire a zonei.

Cât despre sicriul din fotografiile de pe Facebook, ar fi „o făcătură. „Naaa, nu există aşa ceva! Deci, capace de sicrie? Ăstea, pă Facebook şi pă astea… Mai sunt şi prieteni, în ghilimele, vă daţi seama. Vedeţi vreun capac de sicriu? Lăsaţi, că poze, aşa, făcute… Poate să fi fost un sicriu din altă parte şi aruncat pentru fotografie. Aicea sunt numai… Vedeţi, da?!“, a fost reacţia angajatului.

Ce căuta sicriul în vârful mormanului de gunoi

Misterul l-a elucidat, în schimb, chiar reprezentantul firmei care a luat cimitirul în concesiune de la Primăria Slatina şi îl va administra până în anul 2035.

„Cu cosciugul ăla aşa este. Am venit şi eu dimineaţă, l-am văzut acolo, de-asta am concentrat pe toţi aicea, să facem curăţenie, ordine. S-a făcut o deshumare şi băieţii ăştia… S-antârziat foarte mult, s-antâmplat şi duminică, şi l-au aruncat şi ei aci, chipurile să-l rezolve zilele astea. Şi-au uitat. Au uitat, nu lucrăm cu oameni care…I-am prins acum câţiva ani, la fel, şi atunci i-am chemat la mine, i-am sancţionat, le-am spus – băi, dacă o dată se mai întâmplă chestia asta…“, a explicat Marin Iliuţă, reprezentantul firmei care are în concesiune cimitirul.

„S-a făcut o înmormântare şi n-avea omul decât locul ăla. Şi acolo voia să-nmormânteze. S-a făcut deshumarea, s-au băgat osemintele la loc, s-au pus în sacul funerar, şi coşciugul se aruncă. În loc să-l spargă, să-i dea foc sau…., «deştepţii» l-au aruncat, că le-a fost mai uşor“, a mai spus Iliuţă.

Deshumarea s-ar fi făcut, în schimb, cu respectarea normelor legale, cu atât mai mult cu cât, a mai spus Iliuţă, aceasta ar fi principala grijă, ca niciodată să nu rămână oseminte neînhumate în cimitir.

„Hai să vă spun şi cum se procedează: după ce s-a săpat groapa, se scoate coşciugul pe mal, se desface capacul, se pregăteşte un sac funerar, cum este sacul de la medicina legală. Se ia cu totul, şi lenjeria care a fost în coşciugul vechi, şi se mută în sacul ăla. În cazul că este o groapă simplă, se face nişă în fundul gropii şi se bagă osemintele acolo. În situaţia că este criptă sau cavou, se pun deasupra coşciugului (n. red. - nou). Nu se pierde niciun oscior. Eu, de când sunt aici, prima grijă a fost cu osemintele. Eu am venit aici în 2002. Ce-am găsit eu în cimitiril ăsta, nu vă povestesc. Şi oseminte ieşite pe-afară. Ei, de-atunci mi-a rămas întipărită chestia asta în cap. Domne, să nu apară oseminte pe-afară!“, a mai spus Iliuţă.

De menţionat că operaţiunea de strângere a deşeurilor demarată vineri, 4 martie 2022, a avut în vedere zona cea mai „aglomerată“ cu resturile de la curăţenia din cimitir. Gunoaiele se înşiră, în schimb, pe malul pârâului Mariţa cât se întinde cimitirul, în anumite zone fiind mormane întregi, în altele doar câteva candele şi resturi de jerbe şi coroane de flori. Au fost şi ani în care pârâul s-a umflat în perioada ploioasă şi a ieşit peste maluri, inundând şi cimitirul, iar fenomenul se poate uşor repeta.

