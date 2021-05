Grevă la Vagoane Caracal. „Ultima mărire de salariu a fost în 2019, când am refuzat să intrăm la muncă“ VIDEO

Angajaţii firmei Greenbrier Astra Rail din Caracal, judeţul Olt, au refuzat, marţi, 25 mai 2021, să mai intre la lucru. S-a întâmplat acest lucru în schimbul de dimineaţă, iar după amiază li s-au alăturat şi alţi colegi.

Ar fi deja, spune noul lider ales al greviştilor, Paul Stancu, a patra zi de grevă. Pentru că de multă vreme nu se mai simt reprezentaţi de liderul ales cu mulţi ani în urmă, mai mulţi angajaţi au solicitat sprijinul filialei Olt Cartel Alfa, liderul acestei organizaţii sindicale, Cristel Ioţu, deplasându-se astăzi la Caracal.

„Sănătatea şi securitatea în muncă nu există, există un grup sanitar la 200 angajaţi, este inadmisibil. Salariile sunt, 90% din ele, la nivelul minim pe economie, ceea ce, din nou, este inadmisibil, este o problemă gravă, pentru că astăzi şi-a dat demisia şi liderul de sindicat“, a declarat Cristel Ioţu.

Noul lider, Paul Stancu, a declarat pentru „Adevărul“ că protestul nu se va opri aici, având în vedere faptul că astăzi s-a mers cu o notă de protest la unul dintre directorii de producţie, acesta ar fi anunţat conducerea de la Arad despre solicitările muncitorilor, iar răspunsul ar fi fost că nu li se poate acorda majorarea salarială de 500 lei cerută.

Foto Alina Mitran

„Noi luăm 15-16 milioane lei vechi în mână. La Arad (n. red. - de unde se conduce societatea) sunt salarii mult mai mari. Totul e la Arad, nu prea avem aici cu cine vorbi, şi o adeverinţă dacă o cerem, tot de acolo ni se trimite. Noi suntem punct de lucru aici. Salariile nu s-au mai mărit din 2019, când am ieşit, tot aşa, să protestăm. Ne-au dat atunci 250 lei şi ne-am mai pus la un timp încă 100, la brut. Anul trecut n-am negociat, au zis că e pandemie, dar noi de lucrat am lucrat tot timpul, mai cu protecţie, mai cum am putut. Şi cât am lucrat, câte vagoane au ieşit pe poarta fabricii!“, a declarat Stancu.

Foto Alina Mitran

Sindicaliştii sunt hotărâţi să-şi unească forţele cu confraţii de la Turnu-Severin, unde există de asemenea un punct de lucru al marelui angajator Greenbrier, şi să meargă cu protestul mai departe.

Liderul cartel ALFA Olt le-a promis sprijin, astfel că la acest moment se fac formalităţile pentru declanşarea grevei generale.

Menţionăm că până la ora redactării articolului nu am putut contacta reprezentanţii societăţii pentru a-şi exprima un punct de vedere.

