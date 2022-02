Cum poţi beneficia de tratamentul fără interferon dacă ai hepatită C sau ciroză. „O pastiluţă pe zi timp de trei luni şi omul s-a vindecat“

Deşi tratamentul fără interferon pentru pacienţii cu diverse forme de hepatita C şi ciroză hepatică cu virus C nu este accesibil la nivelul tuturor judeţelor, cei care se încadrează în criteriile de admisie în program sunt direcţionaţi către centrele în care îl pot primi.

Medicii din specialităţile gastroenterologie şi boli infecţioase din centrele aflate în contract cu CJAS sunt cei care îl prescriu, însă până la a ajunge în aceste centre investigaţiile se pot realiza în oricare unitate sanitară.

Multe dintre cazuri sunt, de altfel, descoperite la prezentarea în spital a pacienţilor care acuză diverse probleme de sănătate şi care nici măcar nu ştiu că suferă de hepatită sau că au infecţia cu virus C.

Analiza care stabileşte dacă pacientul poate primi terapia fără interferon

„Pacientul ajunge şi face anticorpii pentru virusul C. De obicei se bănuieşte, în momentul în care găsim nişte transaminaze modificate sau chiar stadiul avansat al bolii, în ciroză, mai ales la pacientul care nu consumă alcool, bănuieşti că posibil să fie şi o infecţie virală asociată, şi atunci i se recomandă să facă analizele pentru viruşii B şi C. Şi dacă anticorpii pentru virusul C sunt prezenţi, se îndrumă mai departe să vedem dacă acest virus se înmulţeşte. Poate să fie şi o variantă în care omul să fi avut hepatita C acută odată în viaţă şi să fi căpătat anticorpi. Anticorpii oricum rămân toată viaţa, şi dacă te vindeci şi dacă nu te vindeci. Metoda standard prin care să vedem dacă se încadrează la terapie este viremia. În primul rând se fac anticorpii pentru virusul C, se descoperă infecţia, după care se face viremia şi în funcţie de viremie se dă tratamentul antiviral. Viremia ne spune dacă se înmulţeşte sau nu. Îl îndrumăm la colegii noştri şi toţi au şansa să fie trataţi“, a explicat şeful secţiei gastroenterologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, medicul Silviu Gavrilă, cum ajung pacienţii să fie îndrumaţi către centrele în care poate fi prescrisă terapia.

Specialiştii din spitalele judeţene nu au primit o explicaţie pentru faptul că ei nu pot prescrie această terapie, în condiţiile în care tratează alte forme de hepatită, iar hepatita cu virus C a devenit astăzi cel mai uşor de tratat. Beneficiul programului este însă că îşi pot îndruma toţi pacienţii eligibili către colegii din centrele de tratament, cu care colaborează foarte bine.

Tratament fără interferon şi pentru stadiile uşoare ale bolii

Tratamentul fără interferon, care are rezultate extraordinare, este disponibil prin program naţional deja de ani buni. De mai puţin timp însă au acces la el şi pacienţii cu forme incipiente ale bolii. „Înainte se dădea tratamentul într-un stadiu mai avansat al bolii, partea bună este că astăzi se încearcă să se eradicheze boala şi să se dea tratamentul indiferent de stadiul de fibroză. De la F 0, adică nu are fibroză deloc, este un ficat practic sănătos dar care are virusul şi se înmulţeşte, se dă şi la acesta tratament, se merge chiar până la stadiul de ciroză. Se dă tratamentul la aproape fiecare pacient, cu rezultate de peste 99%. (...) Îi dai o pastiluţă pe zi, timp de trei luni, şi omul s-a vindecat. Şi exact partea asta nu ne-a dat nouă voie (n. red. - terapia fără interferon se prescrie doar în centre universitare) s-o facem. E bine şi aşa, pentru că avem o colaborare bună şi pacienţii beneficiază de terapie. Deja pacienţii vin şi îi trimitem“, a mai spus medicul Silviu Gavrilă.

Cei mai mulţi pacienţi sunt depistaţi în stadii în care vindecarea este aproape în totalitate posibilă. Vin însă în continuare la medic şi pacienţi cu ciroză, care este stadiul ultim al bolii ficatului. În special pacienţii care nu consumă alcool, dar au făcut ciroză, le ridică medicilor semne de întrebare şi în urma investigaţiilor se pune în evidenţă prezenţa virusului C.

„Când ajunge în stadiul de ciroză ajungem să stopăm acţiunea virusului, dar boala nu regresează, dauna s-a făcut. E o parte bună că nu mai acţionează agresorul mai departe să accelereze boala să ajungă în stadiul de complicaţii. Pentru că o ciroză hepatică are complicaţii serioase: hemoragie, ascită, encefalopatie, şi sunt cauze de deces. Sindroame hepatorenale, toate sunt complicaţii ale bolii şi odată dat tratamentul întârziem avansarea bolii în timp. Avem multe cazuri care merg bine“, a completat medicul Silviu Gavrilă.

Deşi pare greu de crezut, medicul a întâlnit şi pacienţi pentru care efortul de a se deplasa într-o altă localitate, din judeţul vecin, pentru tratamentul salvator a fost considerat prea mare. „Ca o părere de rău, vă spun un caz: pacient cu virusul C, cu posibilitate de tratament. Îi spun «Trebuie să mergeţi la Craiova, la medicul la care vă spun, vi se dă tratamentul. Nu vă-ncurc, nu vă sucesc, nu vă trimit să nu vă descurcaţi». Nu a vrut să se ducă, i s-a părut scump să se ducă până la Craiova, să dea 10 lei pe drum. Mă gândesc că sunt cazuri particulare, dar ca să vedeţi că e singurul inconvenient, că e distanţa de aici şi până acolo. Nu e mult, eu zic că nu e mult până la Craiova. Să ai posibilitatea unui tratament de 20.000 euro şi să ţi se spună «Du-te şi tratează-te cu 3-4-5 euro – să vorbim în această monedă - cât dai pe drum!» şi să spui – «Nu mă duc, că mă costă 5 euro drumul». Este dureros“, a conchis medicul.

