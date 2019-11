Ce cred vecinii despre bărbatul arestat de DIICOT pentru violarea Luizei Melencu: „Nu se complica Dincă cu «Fanica»!“

Ştefan Risipiceanu, cunoscut drept „Fanica“ printre vecinii lui Gheorghe Dincă, este un bărbat căzut de multă vreme în patima băuturii. A fost reţinut miercuri, 27 noiembrie, şi este acuzat c-a violat-o pe Luiza Melencu, una dintre fetele răpite şi ucise de Gheorghe Dincă. Nimeni nu-l crede, însă, în stare de viol şi mai ales nimeni nu crede că Gheorghe Dincă s-ar fi pus într-un asemenea pericol. Mai mult, spune unul dintre vecinii lui Dincă, suspectul se folosea de mai mulţi dintre cei care au calitatea de martor în dosar, însă nu lega cu ei prietenii.

„Noi de „Fanica“ îl ştim (n.r. - pe complice). Nu cred, vă spun sincer. Nu-l cred în stare p-ăla, ăla e omul care dacă-i dai o ţuică îl munceşti o săptămână. El la Dincă-n curte stătea pentru un pahar de ţuică. Adică, la câtă tevatură s-a făcut pe cazul ăsta, cât a fost Dincă de deştept să învârtă atâţia zeci de anchetatori şi de procurori, eu vă spun sigur că nu se complica Dincă cu «Fanica». Asta e părerea mea. N-are nicio… Nici măcar la viol nu putea fi complice, n-aş crede“, a declarat vecinul.

Cine este complicele lui Dincă

Bărbatul de 46 ani reţinut miercuri, 27 noiembrie 2019, trăieşte din mila primăriei şi din mâncarea pe care i-o mai dă familia unei surori căsătorite în vecinătatea lui Gheorghe Dincă.

„Are casă, mai are un frate, nu mai au părinţi, nu mai au nimic. Are o soră măritată de la Dincă aproximativ 7-8 case mai departe, pe partea cu spălătoria, şi el zilnic era acolo, la alde cumnatu-so. Nişte beţivani! (…) El lua mâncare de la cantina socială, n-are posibilitate, şi se ducea la ăştia. Practic, îi ţinea bătrâna şi pe el şi un alt băiat de-al ei, nu soţul sorei ăstuia. Fratele lui e liniştit, e la treaba lui, e căsătorit, are doi copii, munceşte, e angajat. Dar stau în aceeaşi casă, pe strada Mircea Vodă. Dar sunt separaţi. Ăla e cu treaba lui, ăsta e cu… De dimineaţa până seara, îi pica mucu’ toată ziua aici, că era de mâncare“, a mai spus vecinul.

Acesta mai spune că Gheorghe Dincă a adoptat întotdeauna atitudinea unui om serior, care nu ar fi în stare să se „încurce“ cu astfel de personae mai mult decât pentru a se folosi de serviciile lor.

„Eu i-am văzut în vreo două situaţii, în prezenţa mai multor persoane, şi ăştia mai erau cu – «băga-mi-aş!», «făcea-mi-aş!» – şi, ăsta, vă spun sincer, că îi lua la palme: «Bă, fir-aţi ai dracu’ de nesimţiţi, păi voi mă faceţi de ruşine!? Marş acas’, că vă ia mama dracu’!». Am rămas aşa când am auzit şi, na, după câte se vede, are legătură cu toate lucrurile astea. Nu-mi venea să cred că e omul pe care-l cunoşteam noi, că era ăla care era cinstit şi-i lua pe ăştia şi-i ocăra, şi-i făcea, că ăştia sunt mai nenorociţi, mai beţivani, mai… Cel puţin noi asta ştiam, că se folosea de ei“, a mai spus vecinul.

Pentru toată lumea, pe de altă parte, pare inexplicabil următorul fapt: cum de acest martor, audiat în repetate rânduri, este de-abia acum acuzat de aşa ceva, la patru luni de la uciderea Alexandrei.

„De la martor treci la… Nu ştiu dacă după atâtea luni. Atât de mult le-a trebuit ca pe un beţiv notoriu să poa’ să-l treacă din martor în inculpat?! Se încearcă să se muşamalizeze multe lucruri. Nu-l cred în stare de aşa ceva, şi pe Popicu’ nu-l văd eu să se-ncurce el cu Fanica, în condiţiile în care îl cunoaşte, ştie că e vai de mama lui, un beţivan notoriu, şi mâine dac-ar fi băut un pahar de ţuică şi s-ar fi lăudat, mâine ar fi ştiut tot cartierul – «Bă, a fost la Bush şi a făcut…» - cum îi ziceau ei, că aşa îi ziceau, Bush, luֹ’ Dincă… Ştia tot cartierul, şi nu-l văd eu pe Popică să se-ncurce cu prăpăditu’ ăsta. Nu ştiu, asta e părerea mea. Cred că până la urmă tot ăştia ai lui, tot familia, sunt implicaţi“, a mai spus sursa citată.