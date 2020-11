Cavou dărâmat cu excavatorul de preotul satului. „Părinte, lasă-l, părinteeee, că nu mai am bani să-l fac!“ VIDEO

Imaginile au fost postate pe o reţea de socializare de un alt participant la eveniment, însoţite de un comentariu în care explică faptul că preotul din satul Liiceni, comuna Drăghiceni, judeţul Olt, a folosit utilajul propriu pentru a distruge construcţia, evenimentul petrecându-se în „sâmbăta pomenilor“.

În imagini se vede cum un bărbat care, se deduce din comentariile participanţilor la conflict, ar fi chiar preotul satului, vine cu un excavator şi reuşeşte, cu cupa utilajului, să desfacă un cavou construit la marginea cimitirului.

Motivul pare să fie faptul că s-a construit ilegal, pentru că proprietarii locului de veci ar fi ignorat normele legale care interzic construirea la suprafaţă. Aceştia, în schimb, motivează că „mai sunt o mie construite la fel“.

„Părintele e stăpân la cimitir, face ce vrea cu oamenii. A luat pământul din sat...“, se aude comentariul fiului proprietarilor cavoului vizat.

- „Lăsaţi-l, părinte, vă rog, să vină poliţia! Gândiţi-vă că am băgat bani, am băgat... Poţi să faci cavou în pantă? Păi, ce facem, ne apucăm la bătaie?

- Lasă-l, bă, să-şi facă de cap! Filmează, mă, cupa, şi părintele. Râs, în loc să facă loc şi să-ndrepte, ăsta fărâmă!

- Să vină cu ceva scris că nu e voie, şi atunci....

- Sună, mă, la 112!

- Lasă, mă, să fărâme, mă!

- Pentru ce, părinte, ce faci? Umblam cu caietu’ pi colo să te punem...“, se derulează dialogul între cel care filmează şi un alt bărbat, care are la rândul său un cavou construit foarte aproape de cel vizat de preot, iar în cele din urmă lor li se alătură şi o bătrână, proprietara locului de veci.

În cele din urmă bărbatul care filmează sună la 112 şi anunţă ce se întâmplă în cimitir, cerând ca o echipă de poliţişti să vină la faţa locului. „Am făcut un cavou şi părintele îl fărâmă, mama plânge...“, anunţă bărbatul, în timp ce mama acestuia asistă neputincioasă.

„- Mamăleee!

- Cu buldozerul a venit!

- Lăsaţi-l, părinte, lăsaţi-l, părinteeee! Am băgat bani, am muncit... Să le fărâme pe toate, şi p-ălea, şi p-ălea...



- F....... în gură de nenorocit...!

- Lasă-l, bă, că-l dai în judecată! Păi, ce dracu, îşi bate joc de noi?! A-nşelat lumea!

- Fărâmă-l şi p-ăsta, că l-ai mişcat deja! Să nu te iau cu levieru’, f....... m.....!

- Ce necaz are pă mine, că nu i-am făcut nimica!

- Să vadă toată lumea ce râs şi bătaie de joc!

- Uitaţi-vă aici că toată lumea are, nu numai noi avem! (...) Sunt o mie de cavouri care sunt făcute şi căşună numai pe-al nostru, că are necaz pe noi. Să le ia pe toate, din vale-ncoa!“, continuă dialogul celor prezenţi, care însă nu-l pot împiedica pe preot.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt au confirmat că o echipă operativă s-a deplasat, în urma apelului la 112, sâmbătă, 28 noiembrie 2020, la faţa locului, în cimitirul din localitatea Drăghiceni, sat Liiceni, constatând că este un conflict izbucnit spontan între părţi.

Nu există, în schimb, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu, înregistrată nicio plângere a vreunei părţi, conflictul izbucnit în cimitirul administrat de parohie rezolvându-se pe cale amiabilă.

Menţionăm că până la ora publicării articolului, „Adevărul“ nu l-a putut contacta, la numărul de telefon disponibil pe site-ul oficial al Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, pe preotul Teodor Dobra care figurează ca fiind parohul din Liiceni.

