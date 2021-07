Aventura unui pacient cu o plagă infectată, trimis de la stat la privat şi înapoi. „Nu era o urgenţă“ VIDEO

Marius Cepăreanu este din Şuşani, judeţul Vâlcea, iar cu două zile în urmă s-a prezentat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, la Unitatea de Primiri Urgenţe, pentru a fi consultat. Are o plagă veche, căpătată în urmă cu peste o lună, după un accident casnic. Bărbatul lucrează în Ungaria şi a venit în România pentru a-şi înhuma tatăl. Nu are asigurare medicală în sistemul medical din România şi spune că situaţia plăgii s-ar fi agravat cu aproximativ 24 ore înainte de a se prezenţa la Urgenţe, aşa că luni, 12 iulie, la prima oră, a mers la dispensarul din localitatea de domiciliu. Medicul de acolo i-ar fi spus că nu-i poate da un bilet de trimitere, neavând calitatea de asigurat, dar l-a îndrumat verbal către un dermatolog. Bărbatul a ales spitalul din Slatina. „Aşa am auzit şi eu, că aici ar fi mai bine, doctori buni...“, şi-a început bărbatul mărturia.

„Am zis că plătim. Nici nu ne-au băgat în seamă“

„Am fost dimineaţă la noi, la dispensar, au spus că nu aparţine de ei, au zis să ne ducem la un dermatolog. Prima dată am fost la Urgenţe, la ghişeu, acolo. De acolo, ne-au trimis în policlinică, la etajul 1, camera 34. Am dat să intrăm, nu ne-au lăsat, am mai stat, am pierdut vremea cam o oră. Am insistat şi acolo, de la ghişeul de la intrare ne-au prescris să ne ducem la camera 9, nu la 34. La camera 9 nu ne-au lăsat să intrăm, ne-am rugat de domnii de acolo să nu facă gălăgie. A venit o doamnă şi a zis că nu e de ea, n-aveam ce căuta acolo, să ne ducem la Urgenţe. Ne-am dus la Chirugie plastică, pentru că ne-am mai interesat pe-acolo, la nişte persoane, şi domnul de acolo a spus că nu aparţine el de UPU şi să ne ducem la Urgenţe. Şi la Urgenţe au spus că ei n-au ce să ne facă, ne-a zis o doamnă“, a povestit pacientul, pentru „Adevărul“.

În tot acest periplu, bărbatul a fost însoţit de soţia sa. Femeia spune că la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) au fost întrebaţi dacă bărbatul are asigurare, le-au spus că nu are, dar că este dispus să plătească tariful pentru consultaţie.

Complicaţia tardivă a plăgii ar fi putut avea consecinţe foarte grave, a apreciat medicul chirurg de la cabinetul privat FOTO. Alina Mitran

„Am zis că plătim, dar nici nu ne-a băgat în seamă. Am zis că dăm cât e nevoie, numai să ne dea un diagnostic, ceva. Ne-a trimis ba pe colo, ba pe colo, ba pe colo, ne-a plimbat în tot spitalul. Ne-a trimis pe noi. Ne-a trimis din cameră în cameră. A zis că n-are ce să ne facă“, au susţinut soţii Cepăreanu.

Exasperaţi, după ultimul refuz de la UPU au întrebat ce au de făcut şi li s-ar fi spus să se adreseze la un cabinet particular. Aşa a ajuns pacientul într-o clinică privată, unde, în urma consultaţiei, medicul chirurg de aici a ajuns la concluzia că rana se poate complica şi consecinţele ar putea fi grave, aşa că i-a dat pacientului un bilet simplu de trimitere către Urgenţe.

Marius Cepăreanu s-a întors cu biletul în mână la UPU, însă din nou personalul din Triaj l-a îndrumat către cabinetul de Dermatologie din ambulatoriul integrat al spitalului (policlinică), unde în sfârşit a fost consultat contra-cost şi a primit tratament de specialitate.

Din toată povestea, pacientul nu a înţeles de ce nu i s-a spus din primul moment care este calea de urmat, astfel că s-a plimbat ore întregi pentru a găsi o soluţie la o problemă, e adevărat, veche, neglijată, dar care deja s-a complicat foarte mult.

„Suntem spital de stat, nu facem business“

Lucrurile nu par la fel de încurcate pentru reprezentanţii spitalului. Purtătorul de cuvânt al SJU Slatina, medicul Florin Popa, a declarat că din verificările pe care le-a făcut nu poate imputa vreunui coleg că ar fi greşit profesional. Pacientul avea o plagă veche, pe care a neglijat-o foarte multă vreme, însă nu reprezenta o urgenţă majoră. „Nu era o urgenţă care să-i pună viaţa în pericol“, a declarat dr. Popa, motivând, astfel, decizia luată de personalul din UPU Triaj de a-l îndruma către policlinică.

Aici, lucrurile aveau să se complice foarte tare din două motive. Pe de o parte, pacientul nu s-a adresat Registraturii pentru a fi îndrumat corespunzător (însă pacientul fusese îndrumat către un anume cabinet de personalul din Triaj), iar pe de alta valul mare de pacienţi din ultima perioadă înseamnă şi timpi foarte mari de aşteptare, astfel că e de preferat, a spus dr. Popa, să te adrezi specialiştilor din ambulatoriu după ce realizezi o programare.

„În ambulatoriu, la Chirurgie Plastică, pacienţii erau deja programaţi, deja medicul avea cele cinci locuri ocupate, se poate vedea şi în registru. Primează, normal, pacienţii care au asigurare. În policlinică, pacienţii sunt programaţi înainte, au mai multe variante de programare – telefonic, pe platforma spitalului sau la faţa locului. Că dânsul zice că a fost trimis în privat... Şi eu pot să zic multe“, a declarat dr. Popa.

Medicul a subliniat că lucrurile ar fi destul de bine puse la punct şi că dacă se urmează procedurile astfel de situaţii pot fi evitate. „Un pacient care suferă de o patologie de o lună de zile -repet, e un pacient care are o plagă veche de o lună de zile - şi care timp de o lună de zile a neglijat-o, nu l-a interesat, după o lună vine şi vrea să bată din palme să fie văzut instant. Am înţeles că la colegul meu din Chirurgie Plastică, din ambulatoriu, s-a dus, a intrat peste cei care erau programaţi. Omul n-a avut nicio jenă, că el vrea să fie văzut acum. Adică e o atitudine, să zic aşa, incorectă faţă de semenii tăi, care aşteaptă şi care au programare şi care până la urmă au întâietate, eu aşa consider“, a mai spus medicul. „Sunt persoane asigurate care necesită tratament medical şi opinie medicală care trebuie să primeze. Suntem spital de stat, nu suntem spital privat, nu facem un business la Sju Slatina, încercăm să ne facem treaba şi noi cât putem de bine. Nu putem fi perfecţi, asta cu siguranţă, dar încercăm şi noi să rezolvăm pe toată lumea“, a completat medicul.

„Dacă are nevoie în continuare, îl rugăm frumos să se programeze“

Nimeni din spital nu şi-a asumat, în schimb, că i-ar fi spus pacientului să meargă la un cabinet particular. Cum de, în cele din urmă, Marius Cepăreanu a ajuns să-şi rezolve problema tot la un cabinet din ambulatoriul de stat, contra-cost, şi de ce nu i s-a indicat din start această soluţie, sunt alte întrebări fără răspuns clar. „A fost vreodată la Registratură să primească informaţia asta? Că de fapt asta-i problema. Vă spun eu, pacientul s-a dus de capul lui la cabinet, netrecând prin Registratura spitalului. Colegii mei de la Registratură cu siguranţă l-ar fi îndrumat să facă exact ce vă explicam. Când vorbim de programări, nu se face din minutul ăsta pentru minutul următor. Se uită şi spune – următorul loc liber este mâine la ora 14.00, e un exemplu. Toată lumea ar trebui să ştie cum se procedează într-un spital. (...) Dacă are nevoie în continuare îl rugăm frumos să se programeze în serviciul de ambulatoriu“, a insistat dr. Florin Popa.

