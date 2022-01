Angajările din sursă externă din Poliţie, problema pe care sindicatele o reclamă de doi ani. „Sunt un fel de Dumnezei”

Încadrările din sursă externă, cum este cazul poliţistului care a lovit două copile care traversau pe trecerea pentru pietoni, una dintre fete decedând, au fost gândite ca o soluţie pentru a acoperi deficitul masiv de cadre din MAI.

Au generat însă, încă de la început, discuţii. Poliţiştii „cu şcoală“ spun că anumite situaţii sunt pur şi simplu inacceptabile. „Sunt un fel de Dumnezei. Au impresia că dacă au intrat aici…“, a comentat liderul unui sindicat al poliţiştilor.

Nu doar că peste noapte, în baza unor concursuri cu subiecte de tip grilă, au intrat mii de oameni în sistem, dar li s-a permis, spune liderul SNPPC Olt, Cristel Ioţu, chiar foştilor condamnaţi, între timp reabilitaţi, să devină colegi cu cei care odată i-au anchetat.

„Noi, sindicatele, am tras un semnal de alarmă şi am cerut să nu se mai angajeze din sursă externă. Au reuşit şi au dublat numărul de locuri la şcolile de profil. Au înţeles că trebuie să aibă un bagaj minim de cunoştinţe, nu doar un examen pe care-l dă, test grilă, dintr-o lege citită într-o noapte. E nevoie de şcolarizare, noi tot spunem treaba asta de la începutul pandemiei“, a declarat pentru „Adevărul“ liderul SNPPC Olt, Cristel Ioţu.

Liderul spune că un poliţist care a trecut prin şcoala de poliţie, chiar în condiţiile în care perioada de şcolarizare s-a micşorat, tot pentru a aduce mai mulţi oameni în sistem într-un timp mai scurt, este de departe o soluţie mai bună.

„Stă trei luni de zile în şcoală, vine o lună în practică, adică începe să aplice informaţia înmagazinată, după care se duce iar în şcoală, iar vine în practică şi după dă un examen, pentru că vorbim de pregătire pentru contracararea faptelor antisociale. N-ai de unde să ştii cum le contracarezi, nu poţi să ştii cum să te comporţi în stradă doar dacă citeşti şi dai un examen grilă“, a mai spus Ioţu.

Cât despre cooptarea în sistem a persoanelor cu probleme penale în trecut, după evenimentele din ultimele zile şefii din MAI au cerut să se întocmească situaţii clare, inclusiv pe această speţă. „Avem o mare problemă cu privire la reabilitaţi, care au fost condamnaţi şi acum sunt colegii noştri. E strigător la cer! S-a cerut şi o situaţie de genul acesta, pentru că am ridicat problema săptămâna trecută, chiar joi, la minister, să se vadă care cum sunt“, a mai spus liderul Ioţu.

Sindicaliştii spun că adoptarea noului statut al poliţistului, un act normativ care stă în sertare la Camera Deputaţilor, for decizional, de aproximativ cinci ani, este aproape o urgenţă. Statul are de rezolvat, în ceea ce-Iipriveşte pe poliţişti, foarte multe probleme, începând cu salarizarea şi terminând cu infrastructura şi dotarea. Deşi sunt aspecte sensibile, ar trebui, spune liderul Cristel Ioţu, să se ia în discuţie şi modificări ale regulilor privitoare la vârsta poliţiştilor, la înălţime, la proporţia femeilor poliţist etc.

„Poliţia este forţă de coerciţie, trebuie să avem forţă de coerciţie, că de-aia sunt şi bancurile cu poliţişti sau cu miliţieni. Ele nu sunt bancuri, ele sunt adevărate“, a mai spus Ioţu.

Moartea Raisei, „un caz tipic de neacordare de prioritate la trecerea de pietoni“

Liderul SNPPC Olt, care are experienţă în investigarea accidentelor rutiere, a comentat şi evenimentul al cărui protagonist a fost agentul de poliţie angajat din sursă externă care a provocat accidentul mortal. Poliţistul era obligat să respecte legea, spune liderul, aşa cum se impune oricărui şofer, iar legislaţia în vigoare spune că în preajma trecerilor pentru pietoni, în localitate, viteza trebuie redusă la 30 km/oră.

„Acolo este un caz tipic de neacordare prioritate la trecerea de pietoni. Aici cazul nefericit este că conducătorul auto a fost chiar poliţist, şi cu echipaj de poliţie şi cu uniforma pe el. Dincolo de cazul tipic de accident rutier, atipicitatea o dă faptul că în localităţi, avem în lege, la trecerile de pietoni limita de 50 scăzută la 30 de kilometri pe oră, pe care trebuie s-o respectăm, indiferent că suntem poliţişti, cetăţeni şi aşa mai departe. Acuma, se pune întrebarea dacă avea – pentru că nu am toate datele problemei - semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. Împreună, pentru că dacă nu sunt împreună, atunci nu circulă în regim prioritar. Dacă eşti sau nu poliţist…, în primul rând ai calitate de conducător auto. Ca şi conducător auto ai dat nişte examene şi trebuie ştii. Cu atât mai mult dacă eşti şi poliţist trebuie să le şi respecţi cu stricteţe sau să acorzi o atenţie mai mare acestor reguli, cel puţin când eşti în timpul programului, când eşti cu maşina de poliţie şi când eşti îmbrăcat şi în uniformă“, a spus Ioţu.

