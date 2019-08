Tinere hărţuite pe Facebook de un bărbat care le ameninţă cu represalii: „Poliţia mă cunoaşte şi nu face nimic“

Natalia şi Angelina au fost abordate de acelaşi individ, care se prezintă drept „Radu Filip“, „Marius Ispas“ sau „Radu C. Felipe“ şi le cere să devină prieteni mai apropiaţi.

Fetele îi spun că nu au timp de conversaţii, iar el începe să insiste întrebându-le într-un limbaj îngrijit cu ce le-a deranjat, de ce îl refuză, le chestionează asupra relaţiilor amoroase, afirmând că-l interesează doar ce nu le-a plăcut la el şi de ce nu-şi doresc mai mult.

Individul trece apoi la ameninţări promiţându-le că va veni la ele la serviciu şi va face în aşa fel încât vor fi date afară. El ajunge până la descrieri ale felului în care le va fi afectată integritatea fizică. „Meriţi tot ce e mai rău“, le spune el, detallind apoi ce vor păţi „din ordinul lui“.

Întâi politicoase, apoi din ce în ce mai exasperate, tinerele îl blochează pe Facebook, dar el îşi crează un nou „ID“ (cont de utilizator sub o altă identitate) şi le scrie din nou.

Natalia şi Angelina au apelat la ajutorul internauţilor postând integral discuţiile avute cu „Radu Filip“, sub motto-ul „Pentru că am spus <Nu sunt interesată>“...

Natalia: „Pentru ca am spus "nu sunt interesata". Sfaturi, va rog?!“

Angelina: „Pentru ca am spus “nu sunt interesata”. Natalia Găitan a patit acelasi lucru cu acelasi baiat.

De ce nu pot sa fac ce vreau cu timpul meu liber?

De ce sunt obligata sa-l blochez de pe 4 conturi si tot sa nu scap de el?

De ce ma ameninta pentru ca nu sunt interesata?

De ce s-a ajuns atat de departe?

De ce trebuie sa stau eu speriata la lucru sau cand ies pe strada?

Ulterior i-a scris prietenului meu, l-a pus sa-i demonstreze ca noi chiar suntem impreuna.

Ce pot face eu in situatia asta? Sa merg la politie? (dupa ce s a intamplat zilele trecute, mai bine nu)

Sa-mi chem prietenii sa-l calce in picioare? Nuuu, ca nu se face asa.

Dar eu astazi merg la lucru, el sustine ca va veni sa-mi aplice “pedeapsa” pentru ca sunt obraznica. Ma intreb ce va alege astazi, asasinii platiti, spadasinii sau pe cei de la Politie care sunt “in subordinea lui”?

Asa ca va intreb pe voi, cum scapam de obsedati?

Update: cei de la Interact Club Sebeş nu au legatura cu acest om.“

