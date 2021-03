Moarte suspectă într-o benzinărie din Sibiu, la Veştem. Un bulgar a murit în maşină din motive necunoscute

În urma apelului primit în jurul orei 20:30, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Şelimbăr - Sibiu.

„Colegii noştri au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-un autoturism staţionat în perimetrul unei staţii de carburant din zona intersecţiei DN 1 cu DN 7, Veştem, se află o persoană de sex masculin, posibil decedată. La faţa locului s-au deplasat atât poliţişti, cât şi un echipaj medical care a efectuat manevre de resuscitare a bărbatului, din păcate fiind declarat decesul acestuia”, ne-a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sibiu, Elena Werner.

Aceeaşi sursă a mai menţionat că poliţiştii au constatat că este vorba despre un cetăţean în vârstă de 38 de ani, de naţionalitate străină, bulgar, iar din primele cercetări nu au rezultat indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni.

Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor decesului. „La nivelul Secţiei de Poliţie Rurală Şelimbăr se fac cercetări pentru identificarea tuturor circumstanţelor în care a survenit decesul persoanei în cauză”, a mai precizat reprezentantul Poliţiei Sibiu.

Maşina era staţionată chiar lângă pompa de benzină. Martorii oculari care au ajuns în zonă la scurt timp ne-au declarat că dacă nu ar fi venit ambulanţele şi Poliţia nici nu ar fi realizat ce se întâmplă. „Am oprit chiar lângă maşină. Iniţial am crezut că autoutilitara staţiona pentru a alimenta. Am văzut în maşină un bărbat cu mască facială care nu se mişca. N-am realizat iniţial ce se întâmplă. Apoi i-am auzit pe oamenii din jur spunând că aşteaptă Poliţia şi Salvarea. Şi când am mers să plătesc, angajaţii benzinăriei spuneau ceva de genul că a fost cât pe ce să nu poată să oprească”.

Cel mai probabil, bulgarului i s-a făcut rău în trafic. A apucat să vireze spre benzinărie, înainte de a muri. Unul dintre clienţi a realizat că ceva nu este în regulă cu acesta şi a decis să cheme autorităţile în ajutor. Din păcate, acestea nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

