Cei mai puternici oameni ai planetei, la Sibiu: omul care a tras un tren de 100 de tone şi campionul mondial VIDEO

Participanţii internaţionali sunt cu toţii clasaţi în Top 20 al SCL: Travis Ortmayer din SUA, Ertin Toots din Estonia, Airvas Smaukstelis din Letonia, Anders Aslak din Danemarca, Kevin De Ruiter din Olanda, Sean O’Hagan din Irlanda, Sebastian Kurek din Polonia, Peter Juhasz din Ungaria, Dado Stroil din Bosnia şi românii: Alexandru Lungu, Robert Topîrceanu şi Vladimir Comorovschi. Cu toţii sunt sportivi cu un palmares plin de rezultate excepţionale, care au făcut la Sibiu un adevărat show de forţă şi rezistenţă.

Spectacolul legendar derulat într-un decor de poveste la Sibiu vine înaintea finalelor mondiale.

Strongman Champions League este cea mai mare ligă din lume dedicată acestui sport. Competiţia de „power lifting” a fost înfiinţată în anul 2008 după modelul circuitului „World’s Strongest Man’”. Întrecerea se desfăşoară anual, fiind împărţită în mai multe etape ce au loc în diferite ţări din întreaga lume.

Participanţii sunt cei mai buni sportivi la nivel mondial, cu o medie de înălţime de 192 cm şi de greutate de 135 kg, care se înfruntă în peste 20 de probe de forţă, îndemânare şi rezistenţă. În funcţie de rezultatele obţinute ei acumulează puncte, iar la finele anului se stabileşte cel mai puternic om al planetei.

La Sibiu, sportivii au avut de înfruntat cinci probe: Truck pull by Ford sau „tragerea camionului” în greutate de 15 tone pe o pistă de 30 de metri; Atlass Stones by Elite Air sau „Pietrele lui Atlas” - cinci la număr cu greutate cuprinsă între 105 şi 165 de kilograme; Crucifix by Toneli - proba de rezistenţă în timp ce pe o platformă ţin 12,5 kg în tensiune pe ambele braţe; Log lift - ce presupune ridicarea de cât mai multe ori, într-un interval de 70 - 90 secunde, a unui buştean cu greutatea cuprinsă între 115 - 140 kg deasupra capului; Hercules Hold by SAM Transport sau „Hercule ţine maşinile” - două la număr, fiecare cântărind între 1.5 şi 2 tone, aşezate pe rampe de 5,5 m lungime şi 1 m înălţime.

Românii au doborât recordul mondial la una dintre probe

Chiar dacă nu s-au aflat pe podium, la finalul competiţiei din România, românii au fost cei mai buni la proba Crucifix. Sportivul considerat cel mai puternic om din ţara noastră, Robert Topîrceanu, a doborât recordul mondial la această probă, cu un timp de 1:15 minute. Vladimir Comorovschi s-a clasat pe locul doi şi Alexandru Lungu pe trei.

A patra etapă de Strongman Champions League România organizată la Sibiu a reprezentat şi debutul lui Robert Topîrceanu la această ligă. Tânărul are doar 22 de ani, 1,90 metri înălţime şi 135 de kilograme. Vladimir Comorovschi este catalogat drept al doilea cel mai puternic om al României, are 34 de ani, cântăreşte 125 de kilograme şi măsoară 1,88 m înălţime. Alexandru „The Romanian Oak” Lungu a debutat tot sâmbătă, la competiţia din Muzeul Astra. La 24 de ani, are 1,78 m înălţime şi 130 de kg. Cel mai mare strongman, campionul mondial şi omul care a tras un tren de 100 tone

De dincolo de ocean, cu un palmareş de invidiat, Travis Ortmayer din Statele Unite ale Americii, la 40 de ani, cântăreşte 145 de kg, are 1,91 m şi o mulţime de premii şi trofee obţinute pe parcursul carierei, fiind de patru ori câştigător al SCL. Cel mai mare concurent #strongman în prezent, unul dintre cei mai înalţi din istorie, precum şi unul dintre cei mai puternici oameni de pe planetă s-a aflat şi el printre concurenţii de la Sibiu. Este vorba de „The Giant” Sean O’Hagan, un tânăr de 31 de ani de origine irlandeză, cu o înălţime de 2,13 m şi o greutate de 200 de kg. De-a lungul timpului a obţinut numeroase premii şi recorduri Anul trecut a fost desemnat „Cel mai puternic viking din lume”.

Kevin De Ruiter este triplu campion mondial la tras camioane. În vârstă de 33 de ani, sportivul spune că a realizat de mic că este mai puternic decât prietenii săi, motiv pentru care şi-a cultivat pasiunea încă din copilărie. A tras de avioane, trenuri şi camioane, încercând de fiecare dată să-şi depăşească propriile recorduri. Mănâncă zilnic 7.000 de calorii, în mare parte carbohidraţi, dar nu este fan fast-food. Etapa din acest an de la Sibiu a fost adjudecată de nimeni altul decât actualul campion mondial. Aivars Smaukstelis a fost desemnat de şase ori câştigător al SCL. Nu este prima dată când ocupă prima poziţie a Strongman Champions League România. Doi ani la rând, în 2017 şi 2018, sportivul din Letonia a fost câştigătorul SCL România. Are un palmares de succes, fiind unul dintre cei mai puternici oameni din lume. Cântăreşte 142 de kg şi măsoară 1,89 m, în 2019 fiind câştigătorul Cupei Mondiale SCL Portugalia.

Pe podiumul de la Sibiu au mai urcat Sean O’Hagan - Irlanda şi Anders Aslak din Danemarca. Evenimentul din Dumbrava Sibiului a fost transmis de canalul Eurosport în cadrul unei emisiuni difuzată în 89 de ţări.

