Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, infectat cu coronavirus. Dunca a avut zeci de întâlniri în ultimele zile

Dunca a făcut anunţul pe pagina sa de Facebook. Spune că se simte bine şi se tratează la domiciliu. Face haz de necaz şi îi anunţă pe cei care nu îl doresc că se va întoarce repede.

"Ceea ce ieri părea a fi o uşoară răceală se pare că este altceva. Mi-am făcut un test Covid şi, până la sosirea rezultatului, m-am izolat în casă. În această seară am primit răspunsul de la clinică: testul a ieşit pozitiv. Din păcate pentru cei care nu mă doresc la Consiliul Judeţean Caraş-Severin, nu am simptome, aşa că voi sta pe margine doar câteva zile. Şi, vorba ştim noi cui, I will be back", a declarat Dunca.

Noul preşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin a avut, în ultima săptămână, foarte multe întâlniri cu şefii unor direcţii şi servicii din instituţia cărăşeană. Deşi nu a depus jurământul şi nu a fost investit oficial, Dunca a dorit să culeagă cât mai multe informaţii, mai ales de unde lucrurile nu merg bine.

În ultimile zile a intrat în contact cu zeci de persoane, inclusiv cu reprezentanţii presei locale. Izolarea lui Dunca va amâna şi momentul investirii în funcţie a noului preşedinte şi a noilor consilieri judeţeni.

VĂ RECOMANDĂM ŞI: