Milionarul Romeo Dunca a fost racolat de PNL. Va fi candidatul liberalilor la şefia Consiliului Judeţean Caraş-Severin

Este vorba despre milionarul Romeo Dunca, cunoscut pentru afacerile din transport, dar şi pentru proiectul de turism pe care îl derulează în Munţii Banatului. Dunca a devenit oficial membru al PNL în cursul săptămânii trecute.



“Prietenul şi omul Romeo Dunca mi-a făcut o surpriză extraordinară. A spus că dacă voi ajunge preşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin donează poiectul Nedeia judeţului. Un proiect la care a trudit, peste 13 ani, în care a investit bani, un proiect în care a fost sabotat de-a lungul timpului de guverne şi politicieni. În acest context am luat următoarea decizie: cel mai nimerit preşedinte al consiliului, care ar putea implementa acest proiect, este chiar Romeo Dunca şi astăzi în şedinţa Biroului Judeţean am propus colegilor ca Romeo Dunca să fie candidat pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean. Este un gest extraordinar că un om de afaceri de succes se implică în viaţa publică pentru a-şi împlini un vis, care nu este doar visul lui ci succesul unui judeţ sau al întregii regiuni”, a spus Marcel Vela, actualul preşedinte al Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cel care ar fi trebuit să fie candidatul PNL pentru un un nou mandat.



Romeo Dunca susţine că a acceptat această provocare datorită relaţiei pe care o are cu cei doi oameni de la vârful PNL Caraş-Severin, Marcel Vela şi Ioan Popa. Omul de afaceri confirmă că va dona judeţului tot ceea ce a făcut în proiectul Nedeia.

“Asta a fost şi motivul care m-a determinat să accept provocarea asta. Ideea că în modul asta s-ar putea ca proiectul Nedeia să devină realitate. Eu cred foarte mult în el şi chiar este o şansă reală a judeţului Caraş-Severin, care, săracul judeţ, a rămas rău de tot, din cauza administraţiei şi a oamenilor care s-au perindat la putere. El a rămas o sursă de muls pentru cei care au fost la putere, privind exploatările forestiere. În rest nu s-a valorificat nimic. E un judeţ frumos şi potenţialul acesta turistic este cea mai importantă carte a acestui judeţ”, spune Dunca.

În viziunea lui Dunca, proiectul Nedeia ar putea să aducă venituri enorme pentru o zonă care nu este exploatată astăzi la adevărata sa valoare.“Eu de 13 ani mă tot chinui şi am cheltuit vreo două milioane de euro cu el. Sunt bani contabilizaţi, cheltuieli directe şi indirecte, plus pasiunea şi cinci şase ani din viaţă. Pentru că noi am lucrat intens vreo cinci ani la el şi de vreo şapte ani ne tot certăm prin instanţe şi ne judecăm. Dar de 13 ani stă şi nu e valorificat la potenţialul maxim. Chiar e ceva deosebit, e un proiect foarte frumos, care poate aduce bani mulţi şi statului.

Proiectul Nedeia înseamnă 100 de kilometri de pârtii, cam cât sunt acum în toată România. Asta poate să aducă în zonă 20 de mii de locuri de cazare. De la Poiana Mărului, până la Oţelu Roşu, pe tot firul drumului de acces şi în partea cealaltă, de la Borlova, până la Caransebeş. Dacă socotiţi cu o încărcare de 40, 30 %, ca să fim foarte pesimişti, din 20.000 de locuri de cazare, ori 360 de zile, ori 100 de euro pe zi, să zici că lasă un turist în zonă, faceţi suma şi vedeţi că sunt peste 500 de milioane de euro pe an. Bani din care statul ia 40 la sută. Asta înseamnă turism şi venituri, în loc să tăiem păduri şi o să facem tot felul de prostii”, afirmă Dunca.

"Să nu uite că eu nu am stăpân"

Omul de afaceri, cunoscut pentru ieşirile pe care le-a avut la adresa politicienilor din România transmite şi un avertisment în momentul intrării în politică. Dunca spune că se va comporta exact la fel ca şi până acum şi îşi avertizează în primul rând colegii că el nu are “stăpân”.

“Exact la fel o să mă port şi de acum încolo. Să nu uite că eu nu am stăpân! Pentru mine, administraţia e simplă. Dacă mergi ghidat de performanţă nici nu are să fie altfel. M-au solicitat şi m-au rugat ca să îi ajut, vorbesc despre cei doi prieteni ai mei, Marcel Vela şi Nelu Popa, spunând că o să mă ajute şi nu o să-mi ceară să fac nimic altceva decât ceea ce cred. Pentru că asta e foarte important şi a fost o condiţie. Pentru mine e simplu, dacă ajungi să gestionezi un buget ai şi grijă să nu-l risipeşti. Dacă stai cu băţul, să nu fure nimeni din ei, faci şi economii, cum a făcut Nelu Popa la Reşiţa. A oprit furtul şi prin oprirea furtului i-au rămas bani, pentru că bani sunt. Dacă nu iei şpagă când dai o lucrare, poţi să-l şi controlezi pe cel care face lucrarea şi dacă nu face bine nu-l plăteşti. E atât de simplu! Lucrurile se aranjează instant”, a mai spus Dunca