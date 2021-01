Drama copilului de 10 ani cu sindrom Budd Chiari. A fost operat, dar nu are bani pentru tratament

Sindromul Budd-Chiari sau boala hepatica veno-ocluziva este caracterizata de obstructia venelor hepatice si “sechestrarea” sangelui in ficat. Robert are din naştere şi probleme grave de colon. Nu putea să meargă la toaletă decât cu clismă.

Medicii din Romania, care l-au consultat, nu i-au recomandat mamei să-l opereze deoarece, ziceau ei, era prea mic pentru operatie şi colonul său era în creştere. De la medicamentele foarte multe, ficatul copilului a ajuns într-un punct în care nu mai putea fi recuperat.

Un medic din Timişoara i-a recomandat mamei să meargă în Italia, la spitalul Gesu Bambino, dacă vrea ca fiul ei să mai trăiască. Cu sprijinul Asociaţiei Speranţă pentru România , copilul a ajuns în Italia, unde a fost operat cu succes.

Din fericire, în data de 6 octombrie 2018, s-a găsit un donator şi medicii i-au făcut transplant de ficat. În 2019, Robert a fost operat şi de colon, însă are nevoie lunar de medicamente care costă peste 1.100 euro, cu mult peste orice posibilitate financiară a mamei, singura care il sustine si este alături de el.

"El suferă de Budd-Chiari, a fost operat la ficat, a făcut două operaţii de colon. Din Italia am ajuns în Germania, unde trebuie să continuăm tratamentul şi trebuie să mergem periodic la control pentru ca medici să urmărească care este situaţia. Acum suntem stabiliţi în Germania, pentru ca el să poată să facă şi şcoală. Am rămas aici, pentru el. Ca să poată să fie supravegheat şi să meargă şi la şcoală. A fost ajutată de asociaţie şi vă rog din suflet să mă ajutaţi şi în continuare, pentru că sunt o mamă singură şi nu mă pot descurca cu totul", povesteşte Sorina Stancu, mama lui Robert.

Cei de la Speranţa pentru România au deschis un cont pentru Robert, unde cei care doresc pot face donaţii pentru tratamentul lui Robert, care costă lunar peste 1.000 de euro. Până acum au adunat circa 16.000 de euro din total sumei de 30.000 pe care şi-au propus să o strângă.

Dacă vreţi şi puteţi să-l ajutaţi pe acest copil, donatii se pot face în conturile bancare de mai jos, deschise pe numele asociatiei umanitare SPRO (Speranta pentru Romania), CUI 41026636, cu precizare pentru Robert Stancu. Mai multe informaţii puteţi să găsiţi pe pagina oficială a asociaţiei.



BCR

IN LEI: RO16RNCB0015163548220001

IN EURO: RO59RNCB0015163548220003

COD SWIFT: RNCBROBU



Banca Transilvania

IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601

IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22

