Cum trăieşte o stewardesă din România criza coronavirusului. Tânăra lucrează pentru o mare companie aerienă din China: „E disperare în rândul nostru“

O româncă, din Caraş-Severin, este stewardesă la compania aeriană Hainan Airlines. Laura Laţcu susţine că, în ultimele zile, autorităţile chineze au luat măsuri drastice de limitare a răspândirii virusului, însă lucrurile pot scăpa oricând de sub control. Românca spune că oraşul Wuhan, locul de unde a început răspândirea virusului este complet izolat, dar şi alte oraşe sunt în carantină, provincia Hubei fiind cea mai afectată.

“Aici e oarecum disperare în rândul nostru, a străinilor din China. Cred că e vorba şi de o frustrare pentru faptul că totul e o necunoscută şi lucrurile se pare că ies de sub control. În compania în care lucrez s-au luat masuri importante de protecţie pe toate rutele, atât interne cât şi internaţionale, se vorbeşte de o reducere parţială sau chiar anulare pe o perioadă limitată ale unor zboruri internaţionale, însă momentan nu e nimic oficial. Se recomandă vigilenţă maximă şi evitarea zonelor aglomerate”, ne-a declarat Laura.

Pentru stewardesa româncă şi pentru colegii săi, situaţia este delicată pentru că intră zilnic în contact cu persoane care pot fi infectate. Compania îi obligă să poarte măşti de protecţie şi mănuşi.

“Oamenii ne privesc cu un oarecare semn de întrebare, văzându-ne purtând măşti, însă nimic mai mult. Suntem dotaţi cu termometre cu infraroşu la bordul fiecărei aeronave şi se ia temperatura atât membrilor de echipaj cât şi a pasagerilor pe fiecare zbor. Eu am aterizat în Madrid acum două zile şi nu am întâmpinat nicio problemă. Iar în China e firesc să ni se ia temperatura de fiecare dată când intrăm în aeroport, ca măsură de prevenţie. Eu nu am avut niciun caz. Însă dacă cineva este din oraşul Wuhan sau a călătorit în utimele zile în Wuhan, este supus unor teste medicale, iar dacă se dovedeşte a fi infectat, este pus în carantina de îndată”, afirmă Laura.

După cum spune românca, momentan, nu sunt problem cu zborurile din China care sosesc pe alte aeroporturi, însă, dacă situaţia se va agrava, Laura se aşteaptă şi la măsuri mai drastice cum ar fi limitarea zborurilor.Laura însă nu este prea optimistă cu privire la evoluţia situaţiei.

“Eu cred că problemele abia încep, din păcate. Ne auzim peste două săptămâni, atunci vom avea totul oarecum conturat. Spun asta pentru că înainte ca oraşul Wuhan să fie închis, au plecat cinci milioane de oameni de acolo. Perioada de incubaţie a virusului este de la două la 14 zile, astfel că o persoană poate fie infectată, însă fără a avea vreun simptom. Abia pe la mijlocul lunii februarie am putea vedea cum stau lucrurile”, e de părere românca.

Tânăra speră ca studiile şi experimentele pentru găsirea unui antidot să dea rezultate şi să se evite cât mai repede pierderea altor vieţi omeneşti.

Laura Laţcu a lucrat, până în 2016, la compartimentul Relaţii cu Publicul şi Registratură din Primăria Oţelu Roşu. Vorbeşte şapte limbi străine şi este absolventă a Facultăţii de Jurnalism de la Universitatea de Vest din Timişoara,cu un master în economie. Drumul ei în compania chineză a început în mai 2016, după ce la sfârşitul anului 2015 a trecut un test de recrutare organizat de chinezi la Bucureşti.