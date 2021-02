Român în Cancun, manager într-un hotel de cinci diamante: „Sunt prieten cu fratele preşedintelui Mexicului“ FOTO

Eugen - sau Eugene cum îl ştiu mexicanii - a plecat din ţară, la 18 ani, cu tatăl său, în Italia. Apoi a locuit o vreme în Marea Britanie şi a avut ocazia să-şi petreacă o vacanţă în Mexic – una dintre destinaţiile favorite ale englezilor.

S-a îndrăgostit iremediabil de locuri, s-a întors în Anglia, a vândut tot ce avea şi a revenit peste Ocean, pentru a se stabili definitiv.

De la bun început a lucrat în turism, dar încet-încet, chiar dacă nu avea studii, ori pregătire în domeniu, a urcat în ierarhie, iar astăzi este manager la un hotel de cinci diamante în Cancun – destinaţie de top în Mexic.

Clasificarea hotelurilor în diamante este specifică peste Ocean, întâlnită mai ales în SUA, unde cinci diamante reprezintă distincţia cea mai înaltă.

Povestea românului din Cancun manager într-un hotel de cinci diamante este savuroasă, la fel ca şi viaţa lui din zona Caraibelor.

Plecat în Italia la 18 ani, chef în Manchester

Destinul lui Eugen s-a schimbat în momentul în care a rămas fără mamă, la 14 ani. Patru ani mai târziu, tatăl, conştient că nu se poate descurca în România, a luat calea străinătăţii şi l-a luat pe cu el şi pe băiat, chiar dacă acesta încă nu-şi terminase şcoala. Au locuit împreună în Roma, câţiva ani, după care Eugen şi-a încercat norocul în Marea Britanie.

„Vin din Bacău, aveam 18 ani când am plecat, eram prin clasa a XI-a. Am plecat cu taică-meu, în Roma – Italia şi apoi, mai departe, singur”, îşi începe Eugen povestea în exclusivitate pentru „Adevărul”.

În Italia a muncit la un magazin de produse alimentare, ca vânzător. Apoi a ajuns în Anglia unde a lucrat inclusiv la un restaurant italian, ca bucătar: „Ştiu să fac mâncare italiană, cred eu, destul de bună. Am muncit şi în domeniul asigurărilor auto, o muncă bine plătită”.





„Mexicul a fost dragoste la prima vedere, ceva incredibil de frumos”

În Regatul Unit s-a şi căsătorit cu o localnică, dar relaţia nu a durat decât un an. „M-am căsătorit cu o englezoaică. Nu a durat mult, pentru că, în special, tatăl şi fratele nu au fost de acord cu noi. Ne-am despărţit după un an de zile. N-a fost să fie. Am divorţat şi mi-am văzut de viaţă”, spune el.

Apoi, o americancă pe care a cunoscut-o în Anglia i-a schimbat fără să ştie destinul. „Când trăiam în Manchester, am cunoscut o fată din SUA. Ea m-a convins să ne petrecem o vacanţă în Cancun. Era o destinaţie foarte populară în Anglia. Astfel am descoperit Mexicul şi Cancunul, oamenii, extrem de faini, de treabă, de sociabili. Destinaţia m-a fermecat, de la prima vizită, a fost dragoste la prima vedere. Aşa a fost destinul. A fost ceva incredibil de frumos, tot Cancunul, Insula Muierilor, Playa del Carmen, Tulum şi toată Peninsula Yucatan”, recunoaşte Eugen.

Cunoştinţă cu Paradisul la 26 de ani

După două săptămâni în Mexic, s-a întors în Anglia, a vândut tot ce avea şi a revenit în Mexic, hotărât să rămână aici definitiv.

„Când m-am reîntors, o lună de zile am stat în hoteluri all inclusive. Aveam pe atunci 26 de ani. Atmosfera extrem de veselă, pentru că în Mexic viaţa este o eternă petrecere, peisajele incredibile, frumuseţea uimitoare a plajelor şi tinereţea reprezintă o combinaţie greu de imaginat. Mexicanii se pricep de minune la distracţii, la organizat de petreceri, iar Cancun este destinaţia turistică numărul unu, cu barurile şi cluburile sale de noapte, cu apele de turcoaz ale Caraibelor din care-ţi vine să bei, ca dintr-un izvor. Un tânăr în Cancun, cu nişte bani, vă imaginaţi cam ce-a fost”, povesteşte el.

După o lună de distracţie aşa cum fiecare om îşi imaginează să aibă parte măcar o dată în viaţă, Eugen a decis să rămână în Cancun.

Tot aici şi-a cunoscut şi viitoarea soţie, o mexicancă din Guadalajara, cu care are o fetiţă de 12 ani, Valentina.

Manager într-un hotel de cinci diamante

Dar cum o lună a fost suficientă ca să-şi cheltuiască toată agoniseala, s-a văzut nevoit să-şi caute de lucru. „Am început să caut în turism, în hoteluri. Am lucrat prima dată la Moon Palace, apoi la Sunset. Iar în acest moment lucrez într-un club de vacanţe care vinde membership-uri tip timeshare”, spune Eugen.

Încet-încet, chiar dacă nu avea studii, ori pregătire în turism, a urcat în ierarhie, iar astăzi este manager la un hotel de cinci diamante din Cancun – destinaţie de top în Mexic, al cărui nume îl ţine încă secret, pentru a nu se considera că face publicitate mascată ori pentru alte interpretări.

„Nu am reuşit să-mi termin studiile. Aici, în sistemul de timeshare, nu-ţi cere nimeni nici o diplomă şi uite că am ajuns, prin muncă, perseverenţă şi onestitate să ajung undeva sus şi sunt bine. Muncesc într-un hotel şi am şi o agenţie turistică, o platformă prin care se pot face rezervări pentru vacanţele turistice”, ne mai spune Eugen. Diamante în loc de stele Hotelul de cinci diamante se află în zona nouă a Cancunului, în Costa Mujeres, un hotel care are doi ani de când a fost construit şi care face parte dintr-o companie hotelieră în care Eugen Degeratu activează de mai bine de un deceniu. „Hotelul are mai mult de 500 de camere. Este unul dintre cele mai frumoase din Cancun. Mâncarea, serviciile, băutura, totul aici este extraordinar. Este ceva incredibil”, se laudă românul.

Clasificarea hotelurilor în diamante este specifică peste Ocean, întâlnită mai ales în SUA unde cinci diamante reprezintă distincţia cea mai înaltă pe care o poate deţine o unitate de cazare. „Cinci diamante aici sunt cam la 7, 8, 9 stele în Europa”, spune el.

Clubul de vacanţe, sistemul întâlnit peste Ocean

Clubul de vacanţe, pomenit de românul stabilit în Mexic, este un concept destul de străin pentru România, în care ai acces ca membru, pe baza unei cotizaţii care se transformă în puncte, cu care poţi obţine nişte beneficii.

Pe perioada în care faci parte din club, îţi poţi face vacanţe în locuri exclusiviste pe care le poţi schimba după poftă, dar o astfel de apartenenţă este destul de costisitoare. Tocmai de aceea, conceptul este nefamiliar printre românii din ţară şi nu prea se găsesc nici informaţii pe această temă pe site-urile româneşti de turism.

Sistemul include mii de complexe hoteliere în zeci de ţări ale lumii, nu numai în Mexic sau SUA.

Timeshare-ul reprezintă dreptul de utilizare temporară sau de a acorda terţilor posibilitatea de a utiliza o anumită unitate de cazare, pe o perioadă anumită de timp.

Clienţi care plătesc sute de mii de dolari pentru vacanţe de neuitat

„Cluburile de vacanţă vând membership-uri (apartenenţă / card de membru - n.r.) pentru 20.000, 30.000 chiar 100.000 sau 200.000 de dolari. În schimb, clienţii se aleg cu câteva săptămâni de vacanţă (nu neapărat într-un singur an - n.r.) cum numai în filme poţi vedea, primesc discount-uri (reduceri - n.r.) la o serie de servicii, precum: golf, mâncare, băutură etc., au transport privat, parte de camerele cele mai frumoase, primesc daruri şi alte facilităţi pentru o vacanţă memorabilă. Este o afacere foarte, foarte bună, pentru hoteluri. Cu ajutorul bunului Dumnezeu lucrez de 12 ani în acest departament al companiei hoteliere şi sunt foarte mulţumit de munca mea”, mai spune românul stabilit în Mexic.

Despre sistemul de timeshare explică faptul că îţi poate oferi o săptămână sau mai multe în care să-ţi petreci vacanţă, dar în anumite perioade. Dacă alte companii, mai spune românul, percep un fel de taxă de 800 – 1.000 de dolari, la care se adaugă mâncarea şi băutura, dacă este vorba despre all – inclusive, precum şi transportul cu avionul, în cazul clubului la care lucrează Eugen lucrurile stau altfel. „Diferenţa între timeshare şi clubul nostru este că noi nu avem această taxă, le dăm turiştilor nişte certificate care includ banii de transport şi câteva săptămâni all-inclusive în funcţie de valoarea membershipurilor, a investiţiei pe care o fac”, arată el. Sistemul este caracteristic oamenilor cu bani, mai recunoaşte Eugen. „Acum două săptămâni am vândut un astfel de pachet unui american pentru 50.000 de dolari. Nici nu s-au uitat la bani. Puterea economică a unora este impresionantă. Le plac hotelurile exclusiviste şi viaţa bună”, mai spune românul.

30.000 de membri în 12 ani

Iar ceea ce face peste Ocean îi aduce satisfacţie. O satisfacţie care-l face conştient de faptul că nu are nici un motiv să se întoarcă în ţară, cel puţin nu în viitorul apropiat. Mai ales că pandemia nu a afectat turismul în Mexic, cum s-a întâmplat în alte zone ale lumii: „Îmi place extraordinar ce fac. Îmi place să fiu în contact cu clienţii. Mi-am făcut foarte mulţi prieteni americani, canadieni, români care sunt stabiliţi în SUA şi Canada... Mi-am făcut foarte multe relaţii. Sunt prieten cu fratele preşedintelui mexican, Pío López Obrador, spre exemplu. Mă simt bine în domeniul turismului şi, de fapt, este unicul loc unde se poate câştiga cât de cât bine. În acest moment, cum vă spuneam, lucrez într-o companie hotelieră, într-un sistem de vacanţe foarte bine pus la punct, cu o serie de beneficii. Actualmente sunt manager pe 30.000 de membri, pe care i-am făcut în 12 ani”, mai povesteşte românul.

În plus, Eugen oferă turiştilor şi transport de la aeroport sau excursii şi visează să devină ghid pentru tot Mexicul: „Vreau să arăt nu numai Cancunul, ci Mexicul adevărat”, mai spune acesta.

