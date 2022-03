Lecţia Eco Provocării: „Ne-am distrat copios la atelierele de mimă şi vânătoarea de reciclabile“ VIDEO

Şcoala Gimnazială Waldorf din Râmnicu Vâlcea este una dintre unităţile de învăţământ din România înscrise în Programul „Eco Provocarea” care îşi propune să motiveze şi să îndrume tinerii, pentru a deveni lideri în domeniul protejării mediului.

Proiectul de ecologizare a fost considerat cel mai bun program educaţional naţional din România în 2014, în cadrul Energy Globe Awards, având la bază informarea oamenilor despre poluare şi învăţarea acestora despre reciclare.

Iar programul include şi un concurs naţional în cadrul căruia organizaţi în echipe conduse de câte un profesor sau elev, copiii desfăşoară o serie de activităţi de mediu, de la reciclare, la igienizare, plantare, târguri de economie circulară, grădini multifuncţionale etc., lună de lună.





Iar rezultatele obţinute şi strategia folosită sunt punctate potrivit unui regulament compeţional. În final, câştigătorii se bucură an de an de câte o tabără de leadership pentru mediu, organizată pentru tineri.

Waldorf Râmnicu Vâlcea a intrat în competiţie în anul şcolar 2021 - 2022, iar din luna noiembrie desfăşoară lunar câte un atelier pe baza unor module cu ateliere non-formale despre protecţia mediului, puse la dispoziţia profesorilor pentru a le preda uşor, într-un mod atractiv şi practic elevilor.

Eco-ambasadorii vâlceni au explicat pentru „Adevărul” cât de distractiv poate fi să înveţi ce înseamnă colectarea selectivă, să strângi deşeuri şi să donezi lucruri altor copii care au mai multă nevoie de ele, să lucrezi în echipă, să formezi voluntari, să-i atragi şi pe alţii în misiunea ta, dar şi cum să predai la rândul lor învăţămintele desprinse.

Alături de „Super-furnicuţe” şi „Copii fără copilărie”

„Am început cu lecţia colectării corectă a deşeurilor reciclabile. Aşa am reuşit să adunăm sute de kilograme de hârtie, pet-uri, sticlă etc. în doar o lună. Ne-au fost de mare ajutor chiar şi copiii mici, căci avem o grădiniţă în cadrul şcolii, dar şi cei din ciclul primar. Deşeurile le-am dus unei firme de reciclare cu care colaborăm, ”Super-furnicuţele”, iar cu banii obţinuţi am ajutat alţi copii, donându-i Asociaţiei ”Copii fără copilărie”. Unii am învăţat pe parcurs ce avem de făcut, alţii am mai fost implicaţi şi în alte acţiuni de voluntariat”, şi-au început povestea „eco-ambasadorii” Waldorf Vâlcea.

„Ne-am distrat copios la fiecare din acţiunile pe care le-am făcut, de la atelierele de mimă, la cele vizând vânătoarea de deşeuri. Doamna dirigintă, spre exemplu, care ne este şi profesor de fizică şi coordonator, ne-a cerut să ne împărţim în echipe şi să căutăm în jurul şcolii cât mai rapid câte un obiect care poate fi reciclat. A fost practic o vânătoare contra-cronometru. Iar la final, a trebuit să explicăm modul în care acestea afectează solul, aerul... A fost tare amuzant”, ne-au mai împărtăşit voluntarii.

„Am mimat că folosesc o maşină de spălat”

Alex a mărturisit că cel mai mult i-au plăcut jocurile de mimă din cadrul atelierelor: „A trebuit să ne închipuim că intrăm în casă şi facem câte o activitate care foloseşte curentul electric. Astfel am mimat spre exemplu folosirea unui cuptor sau a unei maşini de spălat. Eu m-am prefăcut că iau nişte haine să le pun la spălat, iar colegii au trebuit să ghicească din scălămbăielile mele despre ce este vorba. S-a râs foarte mult”.

Marius, în schimb, s-a arătat extrem de fericit că şi-a descoperit şi exersat abilităţile digitale: „Fiecare dintre noi am avut câte ceva de făcut. Unii s-au ocupat cu strângerea deşeurilor, alţii cu atragerea de voluntari, unii de promovare... Eu fac parte din ultima categorie. Aşa că a fost nevoie să filmez, să editez şi apoi să postez. Am făcut filmuleţe pentru a putea dovedi fiecare activitate în parte”.

„Ne-a plăcut să-i convingem pe cei mici să devină voluntari”

Ana şi Alexia au avut menirea de a forma voluntari: „Ne-am dus la clasele mai mici, ca să vorbim cu copiii şi cu doamnele, să ne ajute cu reciclabilele. Am discutat cu ei şi despre cum putem recicla. Ne-au pus multe întrebări şi au vrut să afle cum pot ajuta în acest proiect. Ne-a plăcut ideea de a merge să-i convingem să devină voluntari. Au fost tare încântaţi, şi de prezentare şi de idee. Nu ne aşteptam să răspundă atât de uşor şi repede, aducând reciclabile. Cei mai mulţi au adus sticle, PET-uri şi hârtie / carton. Unul dintre elevii de la primară, spre exemplu, a venit la şcoală cu foarte multe baterii, alţii s-au oferit să ne ajute inclusiv cu desene, pentru afişele de care aveam nevoie. O clasă de a patra s-a dus pe stradă să găsească astfel de obiecte”, au menţionat cele două eco-ambasadoare. Târg de reciclabile cu hăinuţe donate

Iulia şi Carla au povestit despre afişele de care au avut nevoie în cadrul acţiunilor organizate: „Am realizat un târg pentru reciclabile, în cadrul căruia am strâns hăinuţe pe care ulterior le-am donat Asociaţiei ”Copii fără copilărie”. Iar pentru a promova acest eveniment am realizat o serie de afişe. Alte afişe au fost dedicate informării despre poluarea planetei, despre reciclabile...”. Distractivă li s-a părut copiilor şi ideea de a construi o „Casă Verde”, ca să înţeleagă ce înseamnă o astfel de structură şi cum se poate realiza din materiale ecologice pe care le-au imitat cu ajutorul obiectelor reciclabile: „Ne-am imaginat că acoperişul este din verdeaţă, că are panouri solare pe care le-am imitat cu ajutorul pet-urilor, ca şi geamurile, că are podea din bambus şi ziduri din lemn pentru care ne-am folosit de carton”, au mai povestit elevii. Tot în cadrul atelierelor, au învăţat şi despre „Amprenta de carbon” şi impactul consumului asupra mediului, despre cum influenţează planeta şi viaţa pe pământ „Schimbările climatice” şi care vor fi modificările în viitor. „Din noiembrie aducem toate reciclabilele la şcoală” „Am învăţat multe, nu doar despre reciclare. Mulţi dintre noi, pentru că locuim în mediul rural, ne ocupam deja parţial de colectarea selectivă a deşeurilor. Dacă până în noiembrie, le duceam la un centru de reciclare sau le lua o firmă de colectare direct de la poarta casei, de atunci cu toţii le aducem la şcoală”, au mai povestit copiii implicaţi în proiectul Eco Provocarea. „Ne dorim o planetă mai curată, în care poluarea să fie cât mai redusă, sau chiar deloc, în care toată lumea să fie conştientă de rolul reciclării pentru o viaţă sănătoasă. Şi ne dorim din suflet să câştigăm concursul şi să mergem în tabără. Până acum am fost în top, în urma raportărilor lunare. Raportări în care trebuie să demonstrăm câte kilograme din fiecare produs reciclabil am adunat, sau ce activităţi am mai desfăşurat. În urma colaborării cu „Super furnicuţele” am primit câte un proces verbal, iar alte puncte le-am adunat cu ajutorul story-urilor (scurte poveşti - rezumat), a imaginilor postate, a clipurilor cu activităţile sau a videoclipurilor educaţionale”, au mai povestit eco-ambasadorii despre cum au reuşit să adune punctele necesare în cadrul competiţiei. Videoclipuri educaţionale bazate pe lecţiile la clasă Unul dintre videoclipurile educaţionale realizate a pornit de la o lecţie învăţată în cadrul orelor de fizică despre curentul electric şi despre efectul bateriilor asupra mediului înconjurător, despre cât de greu se dezintegrează, dar şi cum şi unde se pot colecta. În timp ce story-urile pentru promovarea acţiunilor desfăşurate le-au postat pe conturile personale de Facebook şi Instagram, imaginile şi videoclipurile le-au urcat pe contul de Instagram dedicat special acestei competiţii: „ Şcoala.Waldorf.reciclează ”, pe contul de Facebook al şcolii, sau de You Tube , precum şi pe cel al programului Eco Provocarea

„16 ani de bine făcut Planetei”