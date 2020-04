Ingeniozitatea la români: ca să primească alimente gratis, un bărbat a declarat că soţia sa e suspectă de Covid 19

Este şi cazul unui vâlcean din Zătreni care, după ce a fost amendat, fiind prins cu minciuna, a început să se plângă pe pagina sa de Facebook că este victima unui abuz. La varianta sa de poveste au reacţionat mulţi internauţi, care l-au sfătuit să conteste sancţiunea în instanţă.

Pe reţeaua de socializare, vâlceanul a prezentat aceeaşi poveste pe care le-a spus-o şi poliţiştilor care au vrut să-l amendeze după ce au descoperit că a ieşit din casă fără să completeze declaraţia pe proprie răspundere corect. Când a înţeles că va fi amendat, a pretextat că a ieşit din casă doar ca să-şi ajute vecinii bătrâni.

Iniţial, poliţiştii s-au gândit să-i dea un avertisment, apoi au făcut cercetări şi au aflat că omul nu era la prima încercare de păcălire a autorităţilor. Drept pentru care, la două săptămâni distanţă de la eveniment, s-a trezit acasă cu o amendă de 2.000 de lei.

Prins în trafic cu o declaraţie incompletă, acuză de abuz

Un bărbat din Zătreni a fost oprit în cursul lunii aprilie de un filtru de Poliţie în afara localităţii. Doar că atunci când a prezentat actele la control, poliţiştii au constatat că declaraţia pe propria răspundere era incompletă şi cu greşeli. Declaraţia nu era datată şi nici nu se specifica de unde vine şi încotro merge şi în plus pe aceasta apărea şi unul dintre membrii familiei, care nici nu era prezent în maşină.

Ca să nu fie amendat, omul a explicat că face voluntariat pentru bătrânii cu probleme din sat. A menţionat că a cheltuit pentru aceştia peste 1.000 de lei pentru alimentele din pachetele donate.

Poliţistul care îl cunoştea, s-a arătat mirat de gestul său, mai ales că ştia că acesta nu are o situaţie materială strălucită. În plus, era cunoscut ca „taximetrist la negru”.

Doar că vâlceanul a replicat că a pus bani de la el şi l-a ajutat şi fiica sa, elevă în clasa a X-a.

Mişcat de gestul bărbatului, poliţistul i-a atras atenţia că va scăpa de această dată cu avertisment prin poştă, chiar dacă bărbatul nu a putut justifica ce căuta de fapt în afara localităţii.

„La Primărie, a spus că soţia se simte rău după ce a fost la un parastas”

După incident, Poliţia Zătreni suspectând că bărbatul este posibil să fi minţit, a început să facă cercetări. Inclusiv la Primăria din localitate s-a întrebat dacă se regăseşte cumva pe listele de voluntari ale acestei instituţii. Răspunsul primit a fost negativ, iar când au aflat despre cine este vorba, reprezentanţii instituţiei şi-au amintit de un alt incident petrecut cu aceeaşi persoană.

Bărbatul a anunţat Primăria în luna martie că soţia sa a început să se simtă rău după ce a fost la o pomană la care au participat şi persoane de peste hotare.

„A venit la noi, prin martie, să ne spună că soţia şi fiica au mers la un parastas unde au fost şi persoane venite de peste hotare, după care soţia a început să se simtă rău... Că el bănuieşte că are Covid... I-am spus că trebuie să intre cu toţii în izolare, şi că vom anunţa medicul de familie. A început să facă scandal, că el de ce să stea acasă, că are treabă, se simte bine... Dar i-am explicat că nu se poate altfel, că locuiesc în aceeaşi casă şi dacă, Doamne fereşte, soţia a contactat virusul şi el pleacă, va contamina şi alţii. A spus că refuză”, îşi aminteşte primarul din Zătreni, Constantin Liţoiu, incidentul din luna martie.

Nemulţumit că nu va primi alimente pe gratis şi că e izolat

Bărbatul s-a arătat deranjat şi când a aflat că alimentele pe care le va primi va trebui să le plătească din buzunar: „Nu ştiu pe unde o fi citit el, prin ce ordonanţă, de a înţeles că va primi mâncare gratis, dacă stă acasă. I-am spus clar - îţi aduc mâncarea, ţi-o las la poartă, iar tu să-mi pui banii într-o pungă. Mi-a zis că dacă e pe aşa, lui nu-i convine. Ce-o fi zis - că primeşte totul gratis, dacă anunţă că are soţia coronavirus?”.

În aceeaşi zi, Primăria Zătreni a dispus izolarea celor trei membri ai familiei la domiciliu şi a anunţat medicul de familie din localitate, care a început să facă cercetări. Doar că în urma acestora, a reieşit că persoanele alături de care stătuse soţia sa la parastas nu veneau din zone cu probleme şi s-a decis ridicarea interdicţiei de a ieşi din casă.

Reprezentanţii Primăriei cred că bărbatul a făcut întregul circ în speranţa că va primi mâncare gratis, lucru care nu s-a întâmplat.

„Am fost să donez alimente din banii mei...”

După ce s-a aflat şi despre incidentul cu Primăria, Poliţia a luat decizia de a-l amenda cu 2.000 de lei. Procesul verbal a venit după aproximativ două săptămâni de la oprirea în trafic, prin poştă. Pe pagina sa de Facebook, bărbatul a lăsat să se înţeleagă că a fost victima unui abuz, motiv pentru care intenţionează să conteste sancţiunea în instanţă. „Am fost să donez alimente din banii mei... de 1.200 de lei... am fost oprit de un tânăr poliţai... care verificând actele mi-a zis că de unde am eu bani şi că nu am de voie să dau aşa ceva, după care mi-a zis că am omis să scriu ziua pe declaraţie şi că dacă se mai întâmplă o să-mi dea 1.000 de lei amendă... Acum am primit prin poştă amenda, ce părere aveţi?”.

Despre situaţia materială a bărbatului, primarul Liţoiu ne-a mai spus că până în urmă cu două luni vâlceanul a fost beneficiar de ajutor social, după care a început să primească o pensie socială, pe caz de boală. Pe de altă parte, şeful administraţiei locale a recunoscut şi că ştie că bărbatul ar fi ajutat câteva persoane cu alimente, dar nu când anume şi cu ce.

„Nu ştiu de unde ar fi putut să strângă atâţia bani”

„Nu ştiu de unde ar fi putut face rost de atâţia bani cât pretinde el. Într-adevăr de împărţit, a împărţit ceva alimente la bătrânii din localitate, a făcut câteva pachete. Cât a dat pe ele, câţi au beneficiat, nu am de unde să ştiu. Pentru că la primărie nu a cerut nici ajutorul, nici nu ne-a înştiinţat, nici nu a trecut pe la noi, să verificăm ca alimentele să nu fie expirate... Probabil, îl sprijină cineva, dar el nu are atâţia bani pe cât pretinde. Ajutorul social era mic şi la fel este şi pensia lui, fiind una socială. Iar copila beneficiază doar de o bursă socială. Soţia mai merge şi ea pe la muncă, prin sat. Dar 1.200 de lei, cât spune că ar fi dat pe alimente, nu ştiu sincer de unde ar fi putut să strângă doar din pensie şi bursă”, mărturiseşte primarul.

„Cine ştie ce le-o fi spus poliţiştilor, de l-au amendat”

Cu toate acestea, vâlceanul şi-a plătit până la urmă amenda: „Am înţeles că şi-a plătit amenda, 1.000 de lei. Probabil că şi acum l-a ajutat cineva. Să ştiţi că poliţiştii de la noi, în general, nu dau amenzi, dar probabil s-o fi luat în gură cu ei. Cine ştie ce le-o fi zis. Oricum, i-au dat minimul. Până acum nu am mai avut probleme cu el”, ne-a mai spus primarul Constantin Liţoiu.

În Zătreni, de la începutul pandemiei de coronavirus, 60 de persoane, întoarse acasă de peste hotare, au fost izolate la domiciliu. Reprezentanţii Primăriei le-au făcut cumpărături şi i-au ajutat inclusiv cu treburile gospodăreşti: „N-am avut nici un caz confirmat şi sperăm să nici nu avem. Au ieşit deja din izolare. La unii le-am dus şi apă la animale. Au plătit cu toţii, iar în cazurile mai deosebite, am mai ajutat şi noi, Primăria, cu ce am putut”.