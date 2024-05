Campionul la box Mihai Leu, transferat de urgență la un spital din București. Sportivul a suferit o intervenție chirugicală recent

Campionul la box şi raliu Mihai Leu a fost internat de urgenţă, vineri seară, la spitalul din Hunedoara. Ulterior, el a fost transferat la Bucureşti, după ce-au apărut complicații în urma unei intervenții chirurgicale.

Potrivit Pagina de Timiş, care citează surse din rândul medicilor, starea agravată a sportivului a fost cauzată de complicaţii apărute la o intervenţie chirurgicală suferită în urmă cu trei săptămâni, la Spitalul Militar.

Medicii de pe secţia de ATI a spitalului din Hunedoara au decis transferul campionului la Bucureşti, acolo unde a fost preluat de reputatul medic prof. Irinel Popescu.

În 2014, Leu a aflat că are cancer la colon. Sportivul a petrecut atunci două luni în spital şi a fost operat de două ori.

Sportivul în vârstă de 55 de ani este campion absolut la raliuri şi deţine trei titluri naţionale la Viteză în Coastă.

Mihai Leu a început să boxeze în 1977, iar în 1997 a devenit campion mondial. A debutat în 1994 şi în automobilismul sportiv. De-a lungul timpului a participat la numeroase raliuri unde a urcat pe podium. Este căsătorit şi are un fiu.

Mihai Leu a fost primul român care şi-a trecut numele pe lista campionilor mondiali la box profesionist. În 1997, sportivul din Hunedoara a cucerit centura mondială la categoria semi-mijlocie a versiunii World Box Organization (WBO), după ce l-a învins la capătul a 12 reprize pe panamezul Santiago Samaniego. La scurt timp după ce a obţinut cea mai importantă performanţă din cariera sa, Mihai Leu a fost nevoit să se retragă din ring, ca urmare a unei accidentări la braţ, însă s-a relansat în raliuri, devenind campion naţional în 2003.

În 1987, atunci când a devenit campion mondial de box la juniori, Mihai Leu a fugit în Germania, ascuns într-un camion, sub scaunul şoferului. S-a reîntors în ţară după Revoluţia din 1989 şi s-a stabilit, împreună cu familia, la Hunedoara.

Despre acest episod, campionul a vorbit în urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru Adevărul.

"La Campionatul Mondial din 1987, de la Havana, am mers împreună cu Feri (n.r. – Francisc) Vaştag şi Nicolae Aliuţă. Până a ajunge în Cuba, am făcut o escală în Montreal. Noaptea, în aşteptarea următorului avion, am ieşit să ne plimbăm prin aeroport. Ne-am trezit pe străzile din jurul acestuia şi cred că Feri a spus atunci: „Hai să rămânem aici!“. Am hotărât să mergem întâi în Cuba, iar pe drumul de întoarcere să rămânem în Montreal, să ne pierdem acolo urma. Eu şi Feri am devenit campioni mondiali la acel turneu. Din păcate, Aliuţă a pierdut titlul, deşi era un boxer foarte bun. Atunci însă eram atât de fericiţi, încât am lăsat deoparte ideea de a fugi din ţară. Mi-a revenit în minte la întoarcerea în România, iar câteva luni mai târziu, în noiembrie, când am plecat la Balcaniada din Grecia, ştiam că nu mă voi mai întoarce cu lotul de boxeri”, a povestit sportivul.

La 19 ani a fugit în Germania

Spune că la baza acestei decizii a stat situația din România acelor vremuri, când te simțeai tot timpul controlat, mai ales ca sportiv de performanţă.

"M-a deranjat această dorinţă a regimului de a ne izola de ceilalţi, de a ne răpi libertatea. Poate dacă lucrurile ar fi stat altfel, dacă societatea era mai deschisă, iar oamenilor li se dădea posibilitatea de a pleca şi de a munci în afara ţării, puţini ar fi părăsit-o definitiv", spunea Mihai Leu.