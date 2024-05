Româncă stabilită în Germania, după experiența care i-a salvat vacanța din România: „Suntem un popor frumos!”

O româncă a povestit pe o rețea de socializare cum gestul unui cuplu de români din Turnu Severin i-a salvat vacanța. Femeia a reușit în aproximativ două ore să-și recupereze documentele pentru care ar fi trebuit, cel mai probabil, să alerge săptămâni întregi.

Femeia, care are dublă cetățenie, română și germană, a pierdut, joi, 9 mai 2024, un portofel în care erau toate actele sale, dar și mai multe carduri și o sumă de bani. Totul s-a petrecut în Turnu Severin, județul Mehedinți.

„M-au cuprins sentimente amestecate, de uimire, apreciere și speranță”

„Ieri, în Turnu Severin, am pierdut portofelul cu actele personale (buletin, permis), carduri și suma de 740 lei în el. Am observat după circa 30 minute că îmi lipsește portofelul. Am plecat la Poliție cu o mică speranță să anunț pierderea lui în cazul nesperat că cineva l-ar preda la poliție. Ajungând acolo, echipa de serviciu m-a anunțat că în urmă cu 10 minute fusese predat portofelul meu de către o persoană și a fost trimis la secția de care aparțin. M-au cuprins sentimente amestecate de uimire, apreciere și speranță atât pentru Poliția Română, cât și pentru persoana care a găsit portofelul. L-am primit cu tot ce era în el, nu lipsea absolut nimic. Astăzi am cunoscut omul minunat care l-a găsit, doamna Aurelia. Mulțumesc din suflet om bun! Suntem un popor frumos!”, a scris Rebeca Miclau pe Facebook.

Românca a povestit că a plecat împreună cu soțul său (care este cetățean german) din Șimian, unde au o casă de vacanță, spre Turnu Severin, unde aveau în plan să mănânce la o terasă. Rebeca și-a dat seama, la terasă, că nu mai are portofelul și a bănuit că l-a pierdut într-o zonă aglomerată, în preajma unei stații de autobuz.

„M-am panicat, trecuseră circa 30 de minute când am sesizat, nu mai mult. M-am întors, am început să întreb, m-am uitat prin coșurile de gunoi”, a povestit românca.

A fost convinsă, de altfel, că șansa de a-i fi restituit portofelul, în care se găseau și bani, era foarte mică.

„M-am gândit că poate aruncă totuși actele, eu având și permisul din Germania, și buletinul nemțesc, și buletinul românesc, toate actele mele, la dublu. Practic era o muncă titanică (n. red. – să obțină altele), dar cel mai rău lucru care mi se putea întâmpla era că noi aveam astăzi (n. red. – sâmbătă, 11 mai 2024) planificat să ne întoarcem, mai suntem câteva ore în România. Soțul pleca singur, eu deja îmi făcusem planul ce să fac, cu ce să încep, mai aveam doar actul de căsătorie tradus în limba română”, a povestit Rebeca.

A vorbit cu paznicii de la un supermarket din zonă, toată lumea a fost foarte amabilă, doar că nu i-a putut da nimeni nicio informație care să-i fie de ajutor. După încă o „inspecție” efectuată în zonă, românca s-a decis să meargă la poliție și să anunțe pierderea. Era, de altfel, și primul pas pe care ar fi trebuit să-l facă în procesul de obținere a unor noi documente.

„Buletinul sau portofelul tot nu vi-l putem da”

A ajuns la sediul poliției din Drobeta Turnu-Severin și aici a avut parte de o surpriză uriașă. „Nici n-am ajuns bine la sediul central al poliției din Turnu-Severin, la municipiu, și au zis – doamnă, stați liniștită, cineva a adus buletinul în urmă cu zece minute. Am început să-i îmbrățișez pe acolo pe toți, eram puțin exagerată, ei cred că nu sunt obișnuiți, dar mie îmi venea să sar în sus de bucurie. Foarte OK și echipa de acolo, tineri, foarte joviali, foarte... Și au zis: dar știți ceva? Buletinul sau portofelul tot nu vi-l putem da, pentru că a plecat către Șimian”, a povestit Rebeca.

Așa s-a întâmplat ca actele femeii și portofelul să ajungă acasă chiar înaintea ei. Polițiștii din Șimian i le-au predat, iar pe lângă portofel, din care nu lipsea absolut nimic, a primit și numărul de telefon al persoanei care l-a găsit. Așa a putut să o contacteze pe Aurelia, femeia care i-a salvat vacanța.

„Această doamnă Aurelia și cu soțul dumneaei au lăsat bilet. Ei au căutat în portofel, poate găsesc un număr de telefon. Ei au vrut să mi-l aducă personal. (...) Oamenii au cerut să fie numărați banii efectiv când au predat la poliție, atâta de cinstitiți au fost. Au lăsat bilețelul și cu numărul de telefon. (...) I-am sunat chiar în seara aceea, am vrut să-i recompensez, mulțumirea era automat, dar am gândit mai mult de atât”, a relatat Rebeca.

Când românca aflată în vacanță în România a insistat să-i recompenseze, oamenii au respins categoric ideea. „Dacă începeți așa, vă închid telefonul. Dar să nu mai țineți actele fără număr de telefon”, a fost răspunsul lor.

Rebeca a întâlnit-o, vineri, pe Aurelia și i-a putut mulțumi personal, oferindu-i un buchet de flori. Cel mai probabil, spune românca, și-a recuperat nu doar portofelul cu acte, ci are ocazia să lege noi prietenii, pentru că și-au promis să se reîntâlnească la următorea vizită a cetățenilor germani în România.

Soțul Rebecăi a fost, la rândul său, puternic impresionat de cele întâmplate, astfel că și-a anunțat toate rudele că într-un oraș mic din România soția sa a avut cea mai frumoasă experiență, deși despre sudul țării rar se vorbește de bine și știrile negative sunt la ordinea zilei.

„Eu în mai puțin de două ore am intrat din nou în posesia actelor și a banilor. Efectiv nu a lipsit nimic și pot să-mi continui astăzi călătoria”, a mai spus Rebeca, subliniind că „oamenii sunt sinceri, oamenii sunt cinsitiți, oamenii sunt buni”.