Inconştienţă. Bebeluş la volan pe Valea Oltului, unul dintre cele mai periculoase drumuri din România VIDEO

În postarea de pe TikTok, realizată de o persoană care se afla pe bancheta din spate a maşinii, se vede un copil de doar câteva luni ţinut în braţe de un bărbat.

Micuţul are mâinile pe volan care este controlat de şofer doar cu ajutorul genunchiului stâng. În fundal se aude o manea, iar bebeluşul pare extrem de atras de sunete şi imagini.

Clipul a fost realizat pe Valea Oltului - DN7 / E81, chiar când este traversat podul peste Lotru, de la Brezoi - Vâlcea.

Din fundalul sonor reiese că cel mai probabil filmarea a fost realizată chiar de mama micuţului, care pare extrem de mândră de ce se întâmplă, judecând după veselia cu care fredonează melodia care se aude în boxe: „Ăştia sunt băieţii mei”.

În urma apariţiei imaginilor în spaţiul public, şoferul a fost identificat şi chemat la audieri. Poliţiştii au sesizat şi Direcţia pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, întrucât viaţa micuţului a fost pusă în pericol prin gestul inconştient al adulţilor.

Ulterior, filmarea a fost ştearsă de pe contul de socializare pe care a fost postată iniţial.

Reacţia Poliţiei

„Având în vedere apariţia în spaţiul public a unui videoclip, în care apare un barbat, în timp ce conduce un autoturism, pe DN 7, în localitatea Brezoi, judeţul Vâlcea, ţinând în braţe un copil, Compartimentul de Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea este abilitat să comunice următoarele: în urma verificărilor efectuate cu operativitate, bărbatul în cauză a fost identificat, fiind sancţionat contravenţional, cu 580 de lei şi 3 puncte penalizare, pentru nerespectarea prevederilor art. 36 alin. 1 ind.2 (transportul copiilor fără a fi fixaţi în dispozitive omologate) şi art. 100 alin. 1 pct.10 (pentru alte preocupări în timpul mersului de natura a distrage atenţia), conform O.U.G. 195/2002. În continuare, au fost informaţi reprezentaţii D.G.A.S.P.C. Vâlcea în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Vâlcea, Georgiana Stancu, în urma solicitării reporterului „Adevărul”.

Ce prevede legea

Legea prevede că minorii sub trei ani nu pot fi transportaţi în maşină dotări de siguranţă, cu excepţia vehiculelor destinate transportului public sau taxiurilor. În plus, până la 14 ani, copiii nu au voie să stea pe scaunul din faţă, iar cei care au înălţimea sub 1,35 metri trebuie să aibă scaune speciale pentru a fi transportaţi în maşină. Centura de siguranţă în cazul copiilor nu trebuie să treacă peste faţă sau gât.

De la începutul acestui an, poliţiştii români au amendat peste 2.000 de şoferi pentru că transportau minori fără să fie asiguraţi cu centuri de siguranţă sau scaune omologate.

În cazul unei frâne bruşte sau a unui accident rutier, în astfel de situaţii bebeluşul ar fi putut să se lovească de parbriz, volan sau bordul maşinii şi chiar să scape din mâinile adultului. În cel mai rău scenariu ar fi putut fi proiectat în afara maşinii direct prin parbriz.

În acest caz, bărbatul a scăpat cu o amendă echivalentul a mai puţin de 120 de euro, costul unui scaun omologat cu toate dotările aferente. Riscă însă un dosar penal, din partea celor de la Protecţia Copilului.

Valea Oltului, unul dintre cele mai periculoase şi mai tranzitate drumuri din România