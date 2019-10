FOTO Minciuni demontate. Adevărul despre Maria Montessori şi copilul dat spre adopţie

Online-ul este tot timpul invadat de lucruri neadevărate despre o serie de oameni care au făcut sau fac în continuare lucruri importante pentru omenire. În cazul unora, se spune doar o parte de adevăr, cu scopul de a umbri activitatea prestigioasă a acestora.

Este şi cazul faimoasei profesoare Maria Montessori care: „l-a dat pe fiul ei unei familii de asistenţi maternali, spunând că ea ”simte că misiunea ei pe acest pământ este să se dedice altor copii”. Deşi perfect adevărat, nu se specifică şi motivul pentru care a ajuns să procedeze astfel şi ce a făcut mai departe în privinţa fiului său. Ideea este de a lăsa impresia că „regina educaţiei eficiente” a fost o mamă denaturată în realitate. Dar oare aşa au stat lucrurile?

Una dintre fondatoarele Clanmore Montessori din Oakville, Ontario, unde s-au făcut cercetări amănunţite despre viaţa mai puţin sau deloc ştiută a Mariei Montessori, Cathy Sustronk spunea la un moment dat: „Să nu-i ştii povestea înseamnă să ai o înţelegere incompletă asupra uneia dintre cele mai remarcabile femei din istorie”.

Prima femeie medic din Italia şi povestea ei de dragoste

Maria Tecla Artemisia Montessori ( 31 august 1870 - 6 mai 1952) a fost prima femeie medic din Italia, devenind faimoasă pentru filozofia educaţiei care îi poartă numele - „Metoda Montessori”. Metoda ei educaţională este încă folosită şi astăzi în multe şcoli publice şi private din întreaga lume.

Profesoara a avut un singur copil, un băiat, care s-a născut în urma unei relaţii pe care a avut-o cu partenerul, medicul şi colegul de la şcoala dedicată copiilor cu deficienţe mintale din Roma, Giuseppe Ferruccio Montesano. Decizia de a da copilul spre adopţie şochează şi acum.

Cu Giuseppe Montesano a împărţit managementul şcolii pentru copiii cu dizabilităţi - Şcoala Ortofrenică. Mario Montessori s-a născut la 31 martie 1898. Relaţia cu Montesano ar fi putut deveni oficială prin căsătorie. Doar că, în atare condiţii, ar fi trebuit să renunţe la posibilitatea de a mai munci în domeniul delicat al educaţiei copiilor cu nevoi speciale.

Montessori a decis să-şi continue munca şi studiile, în detrimentul căsătoriei şi a căzut de acord cu iubitul ei să păstreze în secret relaţia, cu condiţia ca niciunul dintre ei să nu se căsătorească cu altcineva.

Doar că tatăl a fost primul care a încălcat pactul. S-a îndrăgostit de altă femeie şi s-a căsătorit ulterior cu aceasta. Simţindu-se trădată, Maria Montessori a decis să părăsească spitalul universitar. Mai mult a luat hotărârea de a-şi da copilul în îngrijire unei familii care locuia în mediul rural, în apropierea Romei.

Marea trădare

Mamă şi fiu, inseparabili pentru tot restul vieţii

Spre exemplu, în 1929, pe când se aflau la primul Congres Internaţional Montessori, la Elsinore, în Danemarca, cei doi Montessori, mamă şi fiu, au fondat Asociaţia Internaţională Montessori cunoscută astăzi simplu drept „AMI” o instituţie menită „să supravegheze activităţile şcolilor şi societăţilor din întreaga lume, dar şi instruirea profesorilor.”

Trei ani mai târziu, în 1932, cei doi vor fi puşi sub supraveghere politică. Maria Montessori va demisiona şi va părăsi Italia în 1934, iar în 1936, Guvernul italian a pus capăt activităţilor Montessori în ţară. În acelaşi an, profesoara pleacă cu familia din Barcelona în Anglia, pentru a se muta în scurt timp la Amesterdam, unde şi-a continuat cercetările împreună cu fiul ei, Mario.

Pe fondul creşterii tensiunilor militare din Europa, Montessori şi-a îndreptat din ce în ce mai mult atenţia către tema păcii, pe care a abordat-o în 1937 la cel de-al şaselea Congres Internaţional Montessori: „Educaţia pentru pace”, unde s-a vorbit despre rolul educaţiei copilului ca despre o cheie a reformei societăţii. În 1939, va pleca cu fiul său în India, după ce primise o invitaţie cu un an în urmă de la Societatea Teozofică pentru a susţine un curs de pregătire.

Mario Montessori a avut patru copii: Marilena, Mario Jr., Renilde şi Rolando, o parte dintre ei continuând calea celebrei lor bunici.

