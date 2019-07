EXCLUSIV Dispariţia misterioasă a unui copil dintr-un spital din România. Mama a aflat după 11 ani că bebeluşul abandonat nu a murit

În 2013, obligată, femeia anunţă dispariţia copilului, iar în acel moment începe o anchetă demnă de „Dosarele X Files”, care pleacă de la protagonişti - mamă şi fiică - şi se opreşte la Spitalul Drăgăşani, locul din care a dispărut bebeluşul în condiţii extrem de suspecte.

Potrivit poliţistei de caz, este audiat tot personal, inclusiv asistenta care a năşit copilul. Din păcate, în loc de răspunsuri, poliţiştii se afundă şi mai tare, în condiţiile în care unii dintre angajaţi, în loc să ajute la elucidarea cazului, ocolesc răsounsurile.

Este cazul asistentei de la Unitatea de Primiri Urgenţe, naşa bebeluşului, care spune: „Păi, am aflat că a plecat mă-sa, dar ce era să-i fac?”. „Doamnă, era o dată abandonat de mamă, dumneata erai naşă, al doilea părinte, l-ai abandonat şi dumneata? Dar, de ce l-aţi botezat aşa repede?”, o întreabă ofiţerul de caz. Răspunsul, puţin plauzibil, i-a pus pe gânduri pe oamenii legii: „Pentru că murea. Mi-a spus doctorul că moare”. „Doamnă, eraţi cadru medical. M-am uitat pe diagnosticul copilului, nu s-a pus problema nici un moment de deces. A fost născut la termen”, a fost reacţia ofiţerului de caz, povestită reporterului „Adevărul“.

Undeva, în foaia de observaţie a bebeluşului, scrie că a fost abandonat. „Era doctorul Roncea - medic curant, care, între timp, a decedat, iar în foaia de observaţie s-a găsit un bilet de ieşire din spital, completat doar cu numele copilului, potrivit legislaţiei de la momentul respectiv, astfel că nu apare şi numele persoanei care l-a luat. În schimb, biletul de externare este lângă foaia de observaţie, ceea ce este bizar, în condiţiile în care un om normal ar lua cu el documentul respectiv. Este o întreagă nebunie”, recunoaşte anchetatoarea.

Cadrele medicale audiate au declarat că „nu-şi mai aduc aminte” ce s-a întâmplat în urmă cu 11 ani. „Am ajuns până acolo încât să se spună - ce mai caută şi proştii ăştia de la Poliţie după atâţia ani? Păi, dacă acum ni s-a adus la cunoştinţă cazul...”, mărturiseşte cms. de Poliţie Nicoleta Viorel.

Potrivit aceleiaşi surse, bunica bebeluşului abandonat nu mai este în viaţă, iar o infirmieră de la spital care cunoştea cazul suferă de grave afecţiuni psihice. Poliţista a mai spus că o parte dintre documentele medicale din arhiva spitalului nu mai există.

Ca în toate cazurile, au existat mai multe piste care au fost cercetate de către poliţişti, însă niciuna nu i-a dus la obţinerea de probe concrete. Una dintre ipoteze, pe care încă se mai merge şi acum, este că micuţul a fost luat din spital de un cadru medical şi dat unei familii. „S-a mers la ginecolog şi probabil s-au obţinut acte că micuţul a fost născut acasă şi copilul are o altă identitate acum”, este de părere poliţista de la Investigaţii Criminale.

„A trebuit să verific fiecare mamă care a născut acasă în perioada aceea”

Ofiţerul de caz recunoaşte că este un dosar care a beneficiat de contribuţia mai multor poliţişti, printre care şi cei din Drăgăşani: „A fost o muncă titanică şi în acest dosar. Am cerut de la toţi colegii din ţară date. A trebuit să verific fiecare mamă care a născut acasă în perioada aceea, chiar şi cu o lună înainte şi care nu mai are acasă şi alţi copii născuţi înainte, şi să fie băieţi. Am verificat pe Evidenţa Populaţiei. Nu am găsit nimic, decât o femeie care mai avea şi alţi copii” Din păcate, ipoteza aceasta s-a oprit aici.

Anchetatorii sunt convinşi încă că cine a luat copilul a avut legătură cu personalul Spitalului Drăgăşani. Toate teoriile se învârt în jurul unui act medical: biletul de externare care arată că micuţul a ieşit din spital, dar nu apare şi numele celui care îl însoţea: „Cert este că nu a decedat în spital. Pentru că, aşa cum am găsit în foaia lui de observaţie că a fost abandonat, am găsit şi biletul de externare, analizele medicale şi tratamentul. Nu am găsit certificatul de naştere. Altfel, s-ar fi înregistrat şi decesul, lucru care nu s-a întâmplat”.