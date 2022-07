Domnitori şi zâne, pe străzi şi în parcuri. Unde se găseşte unicul portret cu fotbalistul Nicolae Dobrin VIDEO

În comparaţie cu alţi confraţi, vrăjiţi de acelaşi fenomen, care-şi expun trăirile prin lucrări realizate cu tot felul de ustensile nonconvenţionale, Adrian Luţă, de 28 de ani, a rămas fidel tehnicilor clasice, precum pictatul cu pensula. „În acest mod controlez mai bine suprafaţa, detaliile”, a mărturisit autorul pentru „Adevărul”.

De ani de zile transformă zidurile şi faţadele urâte şi degradate ale unor clădiri. Profesorul de desen de la Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea pictează indiferent de suprafaţă, material: pe tencuială, pe cărămidă, pe lemn... Astfel a schimbat exteriorul unor hoteluri, grădiniţe, săli de sport, blocuri de locuit, case etc.. A împânzit cu desenele sale tot judeţul, în mod special Râmnicu Vâlcea şi zona Horezu.

A avut noroc de la bun început că în misiunea sa de a transforma Râmnicul, prin lucrările sale stradale, s-a bucurat de sprijin, în primul rând al administraţiei publice locale, apoi al unor privaţi şi nu numai. Artă stradală la Vâlcea: portretul marelui fotbalist Nicolae Dobrin, zâne, domnitori şi alte personaje (Colaj) „Pictura pe copaci este unică în România” A visat de la bun început să intre în Cartea Recordurilor, mai întâi cu cea mai mare lucrare de artă stradală pe panouri fonice din plexiglas, pictate pe o lungime de aproximativ 200 metri liniari cu imagini ale Râmnicului de odinioară, apoi cu o icoană pe sticlă de dimensiuni considerabile. Acum visează ca multitudinea de lucrări de artă stradală executate într-un timp destul de scurt să-l aducă mai aproape de visul său. Rând pe rând copacii din Râmnicu Vâlcea au început să prindă viaţă, cu chipuri de zâne şi ale spirite ale pădurii, zidurile unor clădiri cu portretele unor regi sau domnitori, ori personaje din filme sau desene animate extrem de populare. „Pictură în genul celei făcută de mine pe copaci nu s-a mai făcut până acum în România, ca execuţie, detalii. Cel mult s-au văruit copacii, nu au fost pictaţi”, ne-a mai împărtăşit pictorul.

Artă stradală - picturi ecologice pe copacii din Vâlcea şi autorul lor - Adrian Luţă, Foto Arhiva personală





Nicolae Dobrin, la Horezu şi animaţia cu „I want to break free”

Printre cele mai recente lucrări ale sale se numără şi portretul lui Nicolae Dobrin - considerat de mulţi drept cel mai bun fotbalist român din toate timpurile. Desenul în mărimi considerabile a fost realizat pe clădirea unui hotel din Horezu, fiind unica lucrare de acest gen, din lume, un adevărat omagiu pentru sportivul negociat de Santiago Bernabeu cu Nicolae Ceauşescu, ca să-l transfere la Campioana Spaniei, Real Madrid.

Lucrarea a fost realizată la cerere, întrucât patronul unităţii de cazare este din Argeş, judeţ în care s-a născut şi marele sportiv poreclit „Gâscanul” sau „Prinţul din Trivale” şi cunoaşte nenumărate poveşti despre fosta glorie fotbalistică. De altfel, există o legătură între Dobrin şi Horezu: venea deseori în „Capitala Ceramicii Româneşti” întrucât avea mulţi prieteni în zonă.

Chiar dacă portretul lui Nicolae Dobrin nu a fost prima alegere pentru pictarea faţadei, din cauza unor probleme de zidărie, în final s-a dovedit a fi alegerea cea mai inspirată şi a devenit în scurt timp o atracţie turistică.

„L-am pictat cu braţele deschise pentru a simboliza dragostea lui faţă de sport şi oameni, faţă de performanţă şi de tot ce-l înconjoară. Şi am postat şi o animaţie, în care apare cântând «I want to break free» pentru că mă mai şi joc uneori, îmi place să editez... Mi s-a părut că se potriveşte. Parcă ar vrea să iasă din perete, să rămână un spirit liber... E ceva mai diferit faţă de ceea ce am făcut până acum”, a mărturisit Adrian Luţă pentru „Adevărul”.

„Nu pictura afectează tencuiala, ci invers”

Ca materiale, în lucrările sale, profesorul de desen se foloseşte de vopsele de exterior, rezistente la intemperii, unele cu pigmenţi fosforescenţi ca lucrările să fie vizibile şi pe timp de noapte, de vopsele ecologice ca să nu afecteze suprafeţele pictate, de email-uri, spray-uri - de o gamă variantă, în funcţie de fiecare lucrare în parte.

Artă stradală - picturi ecologice pe copacii din Râmnicu Vâlcea - autor Adrian Luţă, Foto Arhiva personală

Cât despre rezistenţa lucrărilor în timp, totul depinde de suprafaţa transformată în „pânză de pictat”, unele sunt garantate o lună, altele o viaţă. „Unii spun – pictura afectează tencuiala -, dar în realitate treaba stă exact invers - pictura rezistă, de fapt, în funcţie de tencuială”.

Prezent la Street Art Festival, de la Sibiu

În lucrările sale, Adrian Luţă se inspiră din filme celebre, din istorie , din desene animate extrem de populare. În apropierea Gării CFR din Râmnicu Vâlcea, spre exemplu, a executat chipurile marilor domnitori români în speranţa că elevii care trec prin zonă vor fi astfel mai tentaţi să înveţe şi să reţină mai uşor Istoria României. Şi în centrul oraşului se regăsesc însemnele de luptă ale dacilor dar şi chipul lui Decebal.

Apreciat şi contestat, deopotrivă, Adrian Luţă îşi vede mai departe de lucrările sale de parcă s-ar afla într-o misiune contratimp, una în care lumea să devină un loc mai frumos şi mai bun. În aceste zile, spre exemplu, se află la Street Art Festival - festivalul internaţional de artă stradală de la Sibiu, unde execută o lucrare pe o suprafaţă de 120 mp în colaborare cu un artist portughez.

