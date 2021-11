Terasele exterioare ale domeniului regal de la Peleş vor fi restaurante. Ce se întâmplă cu restul domeniului

Proiectul vizează, deocamdată, spaţiile exterioare ale castelului, unde este necesară o intervenţie urgentă la terase, aflate în pericol de prăbuşire

Turiştii care au ajuns în ultimii ani la Peleş au putut observa căo parte dintre terasele din partea de sud-est sunt sprijinite cu stâlpi de susţinere din lemn, o intervenţie rudimentară şi ieftină, dar care a salvat ansamblul de la prăbuşire.

Valoarea lucrărilor de consolidare-restaurare este de 955.769,75 lei TVA inclus, acestea urmând să fie executate într-un termen de 12 luni, potrivit informaţiilor prezente pe site-ul Institutului Naţional al Patrimoniului. Potrivit sursei citate, principalele lucrări care vor fi executate presupun consolidarea porţiunilor de zid prăbuşit al Terasei Fântânii lui Adonis, refacerea zidăriei din piatră, refacerea pavajelor, curăţarea şi tratarea tuturor elementelor din piatră cu remontarea acestora pe poziţiile iniţiale, consolidarea coloanelor fântânii centrale şi a coloanelor foişorului la Terasa cu busturi şi refacerea gazonului.

Proiectul de reparaţii are ca sursă de finanţare Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) fiiind instituţia abilitată să finanţeze şi să urmărească execuţia acestor lucrări de restaurare şi conservare.

Faza de licitaţie

Mircea Alexandru Hortopan, directorul de patrimoniu al Muzeului Naţional Peleş, a explicat pentru ziarul „Adevărul„ că în prezent proiectul care vizează reparaţiile teraselor urmează paşii specifici unei proceduri de achiziţii, aflându-se în faza de licitaţie. „Este vorba despre un acord al Casei Regale cu Ministerul Culturii care va derula aceste restaurări prin Institutul Naţional al Patrimoniului. Casa Regală şi-a exprimat dorinţa să se înceapă reparaţiile cu terasele şi atunci INP-ul, pentru că este instituţie publică, a făcut un anunţ pentru licitaţie în vederea proiectării. Dacă nu mă înşel, s-a terminat o fază a licitaţiei, a fost o contestaţie şi s-a reluat licitaţia. INP nu poate să treacă peste legea achiziţiilor publice şi trebuie să parcurgă absolut toate etapele în ceea ce priveşte licitaţia, contestaţia etc. În momentul în care se va finaliza procedura de licitaţie şi se va atribui unei firme (contractual - n.r.), atunci va începe proiectarea. Acesta este stadiul actual”, a explicat Mircea Hortopan.

Aleile domeniului regal îngrijite de studenţii de la Facultatea de Agronomie FOTO Asociaţia Patrimoniuui Regal Peleş

Proiect paralel

În paralel cu reparaţiile teraselor exterioare, la Peleş se derulează un proiect paralel, al Asociaţiei Patrimoniul Regal Peleş, care vizează întreţinerea spaţiilor verzi şi aleilor, dar şi restaurarea şi consolidarea tuturor clădirilor existente pe domeniul regal de la Sinaia. Sunt vizate Vila Şipot, casa unde a locuit arhitectul Karel Liman, Cabana Vulpărie, Căsuţa Poartă, grădina Vulpăriei, cascada castelului Pelişor, potecile şi aleile existente pe domeniul regal. „Asociaţia Patrimoniului Regal Peleş are un parteneriat cu Universitatea de Agronomie şi Ştiinţe Silvice şi, în cadrul acestui parteneriat, în fiecare an echipele de studenţi vin să facă stagii de practică în parc şi ajută la toaletarea parcului. Noi nu avem decât doi muncitori la grădină care nu fac altceva decât să întreţină şi să măture, dar partea de peisagistică o aduc asociaţia şi Universitatea de Agronomie. Acesta este un proiect paralel, nu are legătură cu restaurarea teraselor”, a explicat Mircea Hortopan.

În cadrul proiectului derulat de Asociaţia Patrimoniului Regal au fost deschise către public, începând din această vară, şi alte clădiri existente pe domeniul de la Peleş unde au fost organizate expoziţii cu lucrări ale arhitecţilor care au lucrat la castelul de la Sinaia. „A fost prima expoziţie amenajată în Vila Şipot, fostul Birou Regal de Arhitectură şi reşedinţa arhitectului-şef al Casei Regale, Karel Liman, la începutul secolului XX”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Patrimoniului Regal.

Toţi cei care vor să susţină restaurarea clădirilor de patrimoniu existente pe domeniul de la Peleş pot face donaţii accesând site-ul patrimoniupeles.ro.

