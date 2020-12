Domeniul schiabil de la Cota 2000 din Sinaia se deschide oficial vineri. Primar: ”Am amenajat două pârtii noi”

Ninsorile din weekend au fost suficient de abundente pentru ca pârtiile de la Cota 2000 din Sinaia să poată primi amatorii sporturilor de iarnă în condiţii optime. Stratul de zăpadă măsoară câteva zeci de centimetrii, iar utilajele vor pregătii traseele pentru ca vineri totul să fie gata.

Vlad Oprea, primarul din Sinaia, a anunţat că singurul impediment este o defecţiune la gondola Carp, care leagă Cota 1400 de Cota 2000, dar schiorii pot urca cu cu telescaunul sau cu noul teleschi din Valea Soarelui ce va fi inaugurat tot vineri.

În plus, edilul din Sinaia a precizat că alte două pârtii au fost amenajate faţă de sezonul de iarnă anterior.

”În urma discuţiilor cu cei de la Domeniul Schiabil şi Serviciul Salvamont am decis să deschidem toate pârtiile din golul alpin la sfârşitul acestei săptămâni, vineri. Sperăm ca Gondola Carp, care este momentan inactivă din cauza unor defecţiuni tehnice să fie reparată până atunci. Dacă nu, vom porni oricum cu cele patru instalaţii: Gondola Sinaia, Telescaunul Soarelui, banda de la Cota 2000 şi cea mai nouă instalaţie de pe munte: Teleschiul din Valea Soarelui care va fi inaungurat vineri. Are 523 de metri lungime, o capacitate de transport de 800 de persoane pe oră, iar urcarea dureaza putin peste trei minute. Mai mult, avem şi două noi pârtii amenajate, deservite de acest teleschi, în plus faţă de traseele deja ştiute.

Aşa arată luni, 14 decembrie, una dintre pârtiile de la Cota 2000 din Sinaia FOTO Facebook/Vlad Oprea

Vor exista şi noi măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID. La fel ca în vară, vom limita accesul în gondolă la jumătate din capacitate. Telescaunul va funcţiona normal, dar linia de aşteptare la îmbarcare va fi diferit semnalizată, astfel încât să putem respecta toate normele de distanţare şi siguranţă. Iar masca rămâne şi ea obligatorie atât pe peroane, la cozi, cât şi în instalaţile de transport.

E important să rămânem sănătoşi pentru a putea schia toată iarna.

Ne vedem vineri, sus!”, este mesajul postat de Vlad Oprea, primarul din Sinaia, pe pagina sa de Facebook.