Convorbirea halucinantă dintre un poliţist şi sora unei femei ameninţate de iubit cu ciobul la gât:„A luat-o cu forţa, nu ştiu ce-i face“

Bărbatul este acuzat că şi-a terorizat partenera de viaţă pe care a forţat-o să meargă împreună cu el acasă sub ameninţarea unui ciob din sticlă pe care i l-a ţinut femeii în permanenţă la gât. Pentru că victima şi-a retras plângerea, procurorii nu au mai putut să-l acuze pe bărbat de ameninţare şi de loviri şi alte violenţe, motiv pentru care pedeapsa dată de judecătorii din Răcari a fost una mai degrabă simbolică. Totuşi, procurorii au contestat la Curtea de Apel din Ploieşti sentinţa judecătorilor dâmboviţeni. Procesul în care agresorul este judecat pentru lipsire de libertate a fost amânat la Ploieşti, în contextul grevei grefierilor.

Radu Daniel Bogdan (28 de ani), din comuna Braniştea, judeţul Dâmboviţa, este acuzat că, în noaptea de 29 spre 31 ianuarie 2018, şi-a ameninţat cu moartea partenera de viaţă pe care ulterior a forţat-o să meargă la el acasă, agresând-o cu o sticlă de bere spartă, pe care i-a ţinut-o în permanenţă la gât. Femeia fugise de acasă tocmai din cauza bătăilor primite de la Bogdan şi se refugiase la sora ei. Bărbatul nu a acceptat despărţirea, iar în seara de 29 ianuarie 2018 a mers împreună cu mai mulţi prieteni să-şi aducă iubita acasă. A intrat cu forţa în locuinţa unde se ascundea femeia, a bruscat-o, a tras-o de păr şi a ameninţat-o că îi va tăia gâtul cu ciobul de sticlă dacă nu va merge împreună cu el. Speriată, tânăra s-a supus.

Convorbire poliţist de la dispeceratul 112 şi sora victimei

Între timp, sora victimei, care asistase la toată scena, a sunat la 112 şi a cerut ajutorul Poliţiei. Convorbirea dintre poliţist şi apelant, redată în rechizitoriul Parchetului, este de-a dreptul halucinantă. În timp ce i se cerea să intervină de urgenţă pentru că o persoană se afla în pericol iminent, poliţistul insista să afle numărul casei, deşi femeia descrisese cu lux de amănunte unde se află domiciliul ei.

”112: Buna seara! Suntem poliţia. Spuneţi vă rog!

..... Bună seara! Uite. a venit sora mea la mine pentru câteva zile

112 : Da

.....şi concubinul ei a intrat peste mine în casă şi peste sora mea cu cuţit, nu ştiu ce a avea, avea ceva cuţit în mână

112: Aşa...

....: Am vrut să mă bag s-o apăr şi s-a dat şi la mine să dea cu ce avea în mână si n-am putut să mă bag s-o apăr şi a luat-o cu forţa, a urcat-o în maşină şi nu ştiu unde a dus-o, nu ştiu ce-i face, nu....

112: Cu ce maşină era?

....: Nu stiu că a plecat repede. Eu am copilul în casă, am un copil de un an.

112: Ce vârstă are sora?

....: 27-28, cam aşa

112: O cheama ?

....: Da da da

112: Locuiţi în . .?

..... Da da

112: Pe ce stradă, la ce numar?

.... Exact lângă dispensar, lângă Poliţia din ... aproape de Poliţia din ...

112: Ce numar aveţi la casă?

.... Nu mai ţin minte că m-am zăpăcit de tot

112: Daţi-mi numărul casei pentru că este o oră destul de târzie

.... Imediat, staţi o secundă să caut 5 mii cam aşa nu mai ţin minte

112: Nu există un număr aşa de mare

.... Nu mai stiu, că m-am zăpăcit de tot, deci a avut...nu stiu.....mi-e frică să nu o taie”, este convorbirea purtată între sora victimei luate cu forţa de iubitul său şi poliţistul de serviciu în acea noapte la dispeceratul 112.

Într-un final, când şi-a dat seama că cea care cerea ajutor nu-şi aminteşte numărul casei, agentul i-a cerut să iasă la poartă şi să aştepte echipajul de Poliţie.

Radu Bogdan Daniel a fost găsit în aceeaşi noapte de către patrula de Poliţie şi dus la sediu pentur a fi audiat. A avut însă destul timp la dispoziţie pentru a-şi convinge iubita să nu depună plângere şi să o determine şi pe sora acesteia să procedeze la fel. Mai mult, prietenii bărbatului au declarat în faţa anchetatorilor că nu au văzut dacă Bodgan şi-a bruscat iubita, deşi fuseseră prezenţi la momentul ”răpirii”.

Victimele şi-au retras plângerile

În lipsa unei plângeri venite din partea victimei, procurorii nu au putut să-l acuze pe Radu Bogdan Daniel şi de ameninţări şi loviri şi alte violenţe. Au rămas în picioare doar acuzaţiile de lipsire de libertate în mod ilegal şi de violare de domiciliu, fapte pentru care a şi fost trimis în judecată.

În data de 14 decembrie 2018, Radu Bogdan Daniel este condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare de Judecătoria Răcari. Ca pedeapsă complementară, bărbatul a primit şi o sută de zile de muncă în folosul comunităţii. Soluţia judecătorilor dâmboviţeni a fost atacată la Curtea de Apel de către procurori, iar procesul încă se judecă. La ultimul termen din data de 27 ianuarie, procesul a fost amânat din cauza grevei grefierilor. În prezent, Radu Bogdan Daniel se află în libertate, dar sub control judiciar.

Agresorul este cunoscut opiniei publice încă din anul 2017. El este fostul iubit al Alexandrei, tânăra din Titu ucisă cu sânge rece de un militar MAPN, în timp ce se alfa la serviciu, într-un salon de coafură. Şi Alexandra se despărţise de Radu Bogdan Daniel tot din cauza bătăilor.