Zăpadă de peste un metru în sectorul Bâlea Lac - Cota 2000, Transfăgărăşan. Toate traseele spre creastă sunt închise

"Atenţie, risc moderat nu înseamnă absenţa riscului de avalanşă! Chiar şi la 1800-1900 de metri persoanele pot fi surprinse de avalanşele care vin de la altitudini superioare. În plus, nu pot fi cuantificate toate plăcile de vânt umede, formate la altitudini mai mici", precizează Salvamont Argeş.

Riscul de avalanşă comunicat încă de luni de către Salvamont Argeş este de gradul 2 (risc moderat) la peste 1800 metri. Sub această altitudine, stratul de zăpadă este discontinuu.

Linia potecilor din creasta masivelor care depăşesc altitudinea de 1800 de metri nu este vizibilă din cauza zăpezii, punând probleme de orientare şi de siguranţă.

În plus, stratul de zăpadă umed are un substrat îngheţat, de cel puţib 20de centimetri, ceea ce îl face foarte instabil.



Potrivit salvatorilor montani, în zona vârfului Moldoveanu sunt încă prezente cornişe mari orientate spre est, care se înmoaie în timpul zilei, existând pericolul de rupere sub greutatea alpiniştilor.