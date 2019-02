Un student african vrea să se facă ghid turistic pentru a promova România: „Sighişoara e impresionantă. Un oraş frumos, liniştit şi cu o istorie specială“

Originar din oraşul Labe din Guineea (200.000 locuitori, aflat la 450 km de capitala Conakry), Diallo este de anul trecut student la Universitatea din Bucureşti, deocamdată fiind în anul pregătitor pentru învăţarea limbii române, iar apoi urmând a studia Ştiinţele Politice. În cele câteva luni de când a venit în România, Diallo a călătorit mult prin ţara noastră şi s-a îndrăgostit de România. La începutul lunii ianuarie, înainte de a începe cursurile de ghid turistic, a fost într-un info trip de două zile în ţara noastră, vizitând Sibiu, Mediaş, Sighişoara, Braşov şi Sinaia.

„Am venit în România în toamna lui 2018 pentru a face studiile universitare aici. Pentru moment, sunt în anul pregătitor pentru a învăţa limba română, după care voi studia Ştiinţele Politice”, spune Diallo Maghariou.

Cum a ajuns din Guineea tocmai la Bucureşti? „M-am documentat mult pe internet. Îmi doream să fac studii universitare în străinătate. Am găsit multe informaţii interesante despre România, inclusiv despre calitatea învăţământului superior de aici, aşa că m-am decis să vin”, mai adaugă tânărul student african.

Diallo Maghariou spune că România este prima ţară din afara Africii pe care o vede şi că tot la noi a văzut pentru prima oară zăpadă.

Studentul originar din Guineea care vrea să devină ghid turistic ne-a mai declarat că în afară de Bucureşti i-a plăcut foarte mult la Sighişoara: „Am aflat că este singura cetate medievală încă locuită din Europa de Sud-Est. Este ceva impresionant, un oraş frumos, liniştit şi cu o istorie specială în spate. Cred că este un loc ce ar merita promovat pe tot globul, este ceva unic”.

” Îmi doresc să promovez România şi frumuseţile ei la cât mai mulţi turişti de peste hotare”

Diallo (al doilea din dreapta), într-o excursie la Mediaş FOTO: Denis Grigorescu

Diallo ne-a dezvăluit şi de ce vrea să se facă ghid turistic în România: „În primul rând, pentru că astfel pot descoperi multe dintre locurile şi zonele speciale pe care le are ţara dumneavoastră. În excursiile pe care le-am făcut până acum în România, am descoperit multe locuri şi zone speciale, mi-a plăcut ospitalitatea românilor şi faptul că românii vorbesc fără probleme mai multe limbi străine. România are peisaje de vis oriunde ai merge şi cred că dacă în următorii ani va avea un marketing turistic pe măsură, România ar putea ajunge o destinaţie de top mondial. Ca viitor ghid turistic, îmi doresc să le împărtăşesc turiştilor străini locurile speciale din România, să îi informez despre istoria ţării dumneavoastră şi tradiţiile sale unice. Îmi doresc să promovez România şi frumuseţile ei la cât mai mulţi turişti de peste hotare. În plus, cred că va fi interesant pentru viitorii turişti din alte ţări ca un străin să le fie ghid în România”.

Legat de români, Diallo mai precizează că „sunt nişte oameni foarte sociabili şi săritori, cu care este uşor de comunicat. Şi aici ajută mult faptul că românii au o înclinaţie specială pentru limbile străine. În cele câteva luni de când am venit în România, am fost foarte plăcut surprins să descopăr cât de mulţi români vorbesc franceza impecabil”.

Diallo mai adaugă şi că a devenit un fan al mâncărurilor româneşti. „Am avut ocazia să mănânc de mai multe ori ciorbă de văcuţă şi sarmale cu mămăligă şi au fost chiar excelente”, este de părere studentul de 22 de ani din Guineea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: