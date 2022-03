Un elev câştigă bani realizând caiete personalizate: „Am dorit să mă susţin singur financiar”

Pasionat de matematică şi informatică, Marinel Răzvan Roşu este elev al Liceului Teoretic ”Ion Barbu” din Piteşti . A început afacerea cu caiete personalizate acum un an, pe când avea 17 ani.

”Ideea pentru această afacere a venit din dorinţa mea de a mă susţine singur din punct de vedere financiar, aşa că am căutat o soluţie care să îmbine atât creativitatea cât şi unicitatea. Afacerea mea a pornit relativ uşor, întrucât deja mă ocupam de caietele

copiilor de la şcoala surorii mele. deoarece sora mea a fost principalul meu sprijin şi, desigur, beneficiar al serviciilor mele. Am început prin a crea caiete în special pentru copiii pe care sora mea îi meditează la matematică şi, pas cu pas, am realizat cât de mult te poate motiva în a învăţa cât mai eficient faptul că ai nişte materiale realizate special pe gustul tău, nişte caiete originale. Împreună cu sora mea am început să creăm diferite modele amuzante legate de matematică pentru a-i stimula pe copii, ceea ce a şi funcţionat”, explică Marinel Răzvan Roşu.

Uşor-uşor, tânărul a stabilit să se extindă şi pe Instagram în martie 2021, unde a început să postez caietele pe care le realiza pentru apropiaţi, iar ulterior a început să fie contactat de colegi din liceu.

De obicei, clienţii îi scriu lui Răzvan pe pagina sa de Instagram (@byred.notebooks), unde îi spun ce model de caiet îşi doresc şi cum vor să fie realizate coperta (poze personale, doar nume şi materie, imagini de pe internet, etc).

Durata realizării unui caiet personalizat depinde de modelul pe care îl vrea clientul sau de complexitatea lui, uneori 10-15 minute, dar chiar şi 30 de minute.

Cât costă un caiet personalizat

”Încerc să comunic cât de bine se poate cu clientul, astfel încât să reuşesc să-i ating toate cerinţele la cel mai înalt nivel posibil. Chiar dacă uneori există modele complicate, îi prezint şi eu ideile mele pentru a ajunge la un consens.



La început îmi era uşor să-mi gestionez vânzările, însă de când am crescut mult pe Instagram, nu am mai reuşit să ţin pasul cu numărătoarea caietelor făcute. Însă, aş putea spune că am realizat până acum aproximativ 1.000 de caiete de-a lungul unui an de când muncesc serios spre a mă propulsa şi, de asemenea, spre a reuşi să-mi creez propria sursă de venit”, mai precizează Răzvan.

Caietele realizate de Răzvan se bucură de mult succes FOTO: Răzvan Roşu

Crescând pe social media, elevul din Piteşti a început să fie contactat de clienţi din tot oraşul, în mare parte elevi, precum şi de câţiva profesori. Iar cea mai mare comandă a lui Răzvan a venit chiar din afara oraşului, de la Asociaţia Vâlceană a Elevilor, fiind vorba de un număr de 30 de caiete. ”M-am bucurat foarte mult că am colaborat şi în afara Piteştiului şi sunt sigur că vor mai urma şi multe altele. Afacerea este una în creştere”, spune Răzvan.

Preţurile pentru realizarea unui caiet diferă în funcţie de cererea clientului, dar şi de complexitatea atât a modelului, cât şi a foilor. Un preţ de plecare pentru un caiet simplu de 80 de file cu foaie velină ar fi 11 lei, putând să ajungă până la 16 lei pentru un caiet

de 100 de file dictando sau de matematica. Se mai pot adăuga aproximativ 3 lei în funcţie de cererea pentru coperta caietului respectiv.

Pentru a realiza caiete personalizate, Răzvan foloseşte un aparat de perforare a foilor şi de capsare a spiralelor, plus o imprimantă cu ajutorul căreia printează coperţile, investiţia ridicându-se la aproximativ 2.000 de lei.

