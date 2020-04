Un fost militar în Afganistan şi Kosovo coordonează o campanie pentru a-i cumpăra locuinţă unui om al străzii

Irinel Bădulescu are grijă de peste un an de copiii dintr-un centru de plasament din oraş, recent a donat sute de măşti pentru oamenii nevoiaşi, iar anul trecut a salvat un copil de la înec.

Caporalul Irinel Bădulescu (41 de ani) de la Batalionul 30 Vânători de Munte „Dragoslavele“ din Câmpulung Muscel este antrenor şi dublu campion mondial la kickboxing (în 2016 şi 2018), dublu campion european, în 2017, şi a participat la două misiuni în teatrele de operaţiuni din Afganistan şi Kosovo.

Irinel Bădulescu are grijă de aproape trei ani de Sorin Barbu (49 de ani), zis Chinezu’, un om al străzii care locuieşte de opt ani într-o clădire dezafectată de lângă unitatea militară. Bărbatul trăieşte înconjurat de şobolani şi gunoaie, dar, datorită militarului, a renunţat la alcool. Sorin Barbu a lucrat timp de 11 ani la Administrarea Domeniului Public (ADP) Câmpulung Muscel. Într-o seară, a băut cu nişte colegi, iar un altul l-a pârât la conducere. Drept urmare a fost dat afară de la serviciu. Atunci a început declinul fizic şi moral, pe fondul consumului exagerat de alcool. Sorin Barbu nu a fost căsătorit şi nu are copii. De când a fost concediat de la ADP, bărbatul nu mai are niciun venit, nici măcar acte de identitate, şi trăieşte de pe o zi pe alta din mila oamenilor.

Sorin Barbu a început deja să primească îngrijiri medicale graţie implicării lui Irinel Bădulescu





De aproape trei ani, Irinel Bădulescu face tot posibilul, alături de mai mulţi colegi, să-i ofere zilnic o masă caldă, i-a dat haine şi l-a susţinut din punct de vedere moral. Ba chiar a făcut şi unele reparaţii în aşa-zisul adăpost. Din cauza traiului mizer, Sorin Barbu are şi multiple probleme de sănătate.

De mai bine de o săptămână, Irinel Bădulescu a început două campanii online, menite să rezolve problemele de sănătate ale omului străzii şi de a îi găsi o locuinţă.

„Vrem să facem un centru de reabilitare pentru oamenii străzii”

Tratamentul pentru problemele medicale ale lui Sorin Barbu a început deja, şi după cum spune Irinel Bădulescu, „tratamentul este făcut în continuare de specialişti şi vă spun sincer că vad pasiune în toţi voluntarii care sunt implicaţi în tratarea lui Sorin.

Sorin a fost văzut inclusiv de un medic care ne-a spus că ne va ajuta cu mare drag. Câţiva părinţi ai sportivilor de la clubul ACS Ambiţia Irinel s-au alăturat şi şi-au exprimat dorinţa sa ajute şi împreună căutăm sa rezolvam cât mai repede şi bine aceasta problemă, plus alţi câţiva prieteni care şi-au exprimat dorinţa că o să ajute.

Dorinţa noastră este sa cumpărăm o garsonieră sau un apartament cu două camere pentru a putea să oferim o cazare şi un mic cabinet special pentru a putea ajuta aceşti oameni nevoiaşi, să facem un centru de reabilitare şi tratare.

Am fost şi la Primăria Câmpulung să cer o garsonieră, dar ceea ce deţin ei este o locuinţă fără uşi, fără toaletă, chiuveta, apă şi lumină... Nu îl putem muta acolo.

Singura varianta a rămas sa strângem bani şi sa cumpărat o locuinţă. Pentru asta avem nevoie de sprijinul vostru. Împreună putem schimba vietile acestor oameni care nu sunt băgaţi în seamă de nimeni”.

De unde vine acest altruism de care a dat dovadă? „Întotdeauna am avut o slăbiciune pentru aceşti oameni. În copilărie am avut destule lipsuri şi nici acum n-am foarte mult. Îmi place să ofer, nu fiindcă am prea mult, ci pentru că ştiu şi eu cum este să nu ai. Sorin locuieşte lângă unitatea militară. Îl vedeam zilnic. Cel mai mult m-a impresionat faptul că el are un simţ al umorului foarte dezvoltat. Cu toate că e bolnav, în fiecare zi râde şi făce glume. Condiţiile în care locuieşte sunt crâncene“, spune Irinel Bădulescu.

Irinel Bădulescu a obţinut şi trofeul „Omul anului 2018“, în cadrul unui concurs organizat de Statul Major al Forţelor Terestre pentru că prin faptele sale pline de umanitate şi prin performanţele sportive a contribuit la creşterea imaginii pozitive şi vizibilităţii Armatei.

Irinel Bădulescu este un militar cu experienţă, fiind angajat în Armată de peste 16 ani.