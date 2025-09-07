Raliul Iașului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a șasea oară

Simone Tempestini, 31 de ani, s-a impus pentru a șasea oară la Raliul Iașului, într-o cursă în care podiumul a fost ocupat integral de echipajele Napoca Rally Academy. Pilotul născut în Italia a mai făcut astfel un pas spre al zecelea titlu de campion național absolut al României.

Revenit pe macadamul din capitala istorică a Moldovei după un an de pauză, Tempestini, având-o în dreapta pe Carmen Poenaru și concurând pe o Skoda Fabia RS, s-a impus în 8 din cele 10 probe speciale ale etapei a șasea din campionatul intern.

Cu un timp total de 01:19:38,6 pe cei peste 140 de kilometri de concurs, Tempestini a fost mai rapid cu 43,2 secunde față de al doilea clasat, Norbert Maior, și cu 2 minute și 26,6 secunde în fața lui Bogdan Marișca.

Interesant este faptul că toate cele trei echipaje de pe podium – Tempestini/Poenaru, Norbert Maior/Francesca Maior și Bogdan Marișca/Sebastian Itu – reprezintă clubul Napoca Rally Academy, cel care a dominat ultimul deceniu în lupta pe echipe.

Raliul Iașului a adunat aproximativ 60 de echipaje la start, inclusiv 14 modele Rally2 de ultimă generație. Printre probele cele mai spectaculoase s-au numărat superspeciala de la Râpa Galbenă, din centrul municipiului Iași, care a atras mii de spectatori, dar și Dobrovăț, acolo unde piloții au zburat chiar și peste 30 de metri la celebrele săritori artificiale.

În Top 10 s-au mai clasat: Andrei Gîrtofan, Bogdan Gheorghiu, Mihai Manole, Bogdan Cuzma, Vali Porcișteanu, Andrei Gheorghiu și Bogdan Talașman.

„A fost un raliu senzațional. M-am bucurat să văd atât de multă lume pe traseu alături de noi, iar pentru mine fiecare victorie aici, la Iași, înseamnă enorm. Aici am obținut primul titlu de campion din carieră și nu voi uita niciodată”, a declarat Tempestini la final.

Clujeanul a ajuns la 173 de puncte în clasamentul general după victoria de la Iași și are un avantaj confortabil în fața brașoveanului Andrei Gîrtofan, clasat pe locul secund cu 128,8 puncte. Podiumul provizoriu este completat de Norbert Maior, cu 117,8 puncte.

Dacă va câștiga și următoarea etapă, programată pe 27-28 septembrie la Vâlcea, Tempestini își va asigura cel de-al zecelea titlu din carieră – un record absolut în raliul românesc.