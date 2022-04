EXCLUSIV Nicolae al României: „Familia Regală trebuie să aibă deschidere pentru reconciliere, nu pentru noi, ci pentru viitorul ţării”

Alina-Maria, soţia lui Nicolae al României, a născut-o pe Maria-Alexandra pe 7 noiembrie 2020, la Spitalul Polizu din Capitală, iar în această lună va da naştere unui băieţel. Nicolae al României a anunţat pe 5 decembrie 2021 că va deveni din nou tată.

Nepotul Regelui Mihai s-a căsătorit cu Alina Binder acum mai bine de trei ani şi jumătate, pe 30 septembrie 2018, la Biserica Sfântul Ilie din Sinaia, la nuntă participând 200 de invitaţi.

Absolvent în 2012 al Colegiului Royal Holloway de la Universitatea din Londra, specialitatea management, Nicolae al României s-a dedicat de atunci cauzei României, fiind implicat inclusiv în numeroase acţiuni caritabile. Născut şi crescut în străinătate, a ajuns prima oară în România în 1992, când avea şapte ani, cu ocazia primei vizite a bunicului său după începutul exilului din 1948.

În această primăvară veţi deveni din nou tată. Cât de mult v-a pregătit Maria-Alexandra pentru un nou copil?

Din multe puncte de vedere suntem deja mult mai bine pregătiţi faţă de când a venit pe lume Maria. Acum ştim ce ne aşteaptă. Vom învăţa şi pe parcurs. Abia aşteptăm să avem doi copii. Este foarte important că vor fi de vârste apropiate.

Care este termenul preconizat al naşterii?

Undeva spre jumătatea lunii aprilie. Vom vedea. Cel mai probabil, naşterea va fi înainte de Paşte.

Botezul va fi tot la Curtea de Argeş, ca şi în cazul Mariei-Alexandra?

Avem mai multe variante. Nu am ales încă un loc anume. Vom vedea în săptămânile de după naştere unde vom face botezul. Va fi cu siguranţă un loc legat de istoria familiei şi de istoria ţării.

Maria-Alexandra a împlinit un an şi jumătate. Care este cea mai specială amintire de până acum?

(Râde) Este foarte greu de nominalizat o amintire anume. Ne-am bucurat şi când a rostit primul cuvânt. Primul cuvânt rostit a fost „Da”, şi nu „Mama” sau „Tata” (Zâmbeşte). Iar „Da” este momentan cuvântul preferat al Mariei.

Nicolae al României, alături de soţie şi fetiţă FOTO: arhiva personală

„Bunicul meu Regele Mihai”, albumul pe care l-aţi realizat, a ajuns la inimile multor români. Care este prima amintire pe care o aveţi legată de bunicul dumneavoastră, Regele Mihai?

Nu ştiu exact care a fost chiar prima amintire. Însă prima amintire cu bunicul meu ca Regele Mihai a fost în 1992, la Bucureşti. Până atunci, bunicul meu fusese pur şi simplu bunicul meu.

Dacă ar fi să nominalizaţi cel mai special moment legat de relaţia cu bunicul dumneavoastră, care ar fi acela?

În vara anului 2014, intrasem deja într-o altă etapă a relaţiei noastre. Venisem în România, deja începusem să vorbesc română din ce în ce mai bine. Bunicul meu s-a bucurat de acest lucru, chiar a făcut mişto de accentul meu şi m-a testat de mai multe ori.

În vara lui 2014, eram în vacanţă la bunicul meu. Am ieşit la plimbare cu un jeep al bunicului, jeep-ul primit de la generalul Patton. La un moment dat, bunicul meu a luat-o la dreapta şi a oprit. Eu am crezut că este o problemă cu motorul sau altceva. Bunicul meu a coborât de la volan şi mi-a zis: E rândul tău”. N-am înţeles exact ce dorea să spună şi l-am întrebat. Moment în care bunicul mi-a zis: ”E rândul tău. Poţi să conduci”. Atunci nu am ştiut ce să cred. Era un vis al meu de când eram mic să conduc un jeep al bunicului meu. Şi în ziua respectivă dorinţa mea a devenit realitate. Am urcat la volan, iar bunicul în dreapta. A fost un moment în care nepotul şi bunicul au împărţit o pasiune şi o bucurie împreună, fără nimeni altcineva în jur. M-am bucurat enorm, nu voi uita vreodată această experienţă.

Care este ultima amintire pe care o aveţi legată de bunicul dumneavoastră?

În septembrie 2015, când am fost în vizită la el la Aubonne, în Elveţia. L-am văzut a doua zi după ziua bunicii mele. Am petrecut câteva ore împreună, am vorbit despre România, despre proiectele mele în România, despre oameni şi viitorul ţării.

De când s-a născut Maria-Alexandra, mătuşa mea, principesa Margareta, nu a venit nici măcar o dată să o vadă

Cum decurge comunicarea dumneavoastră cu Familia Regală?

De când am vorbit ultima oară cu dumneavoastră nu s-a schimbat nimic, din păcate. Eu sunt deschis, însă nu este vreo comunicare din partea Familiei Regale şi este mare păcat. Cu toţii aşteptăm o reconciliere şi o deschidere din partea Familiei Regale. Uşa mea este mereu deschisă. Trebuie să avem o reconciliere între noi. Nu trebuie neapărat să fim cei mai buni prieteni, dar măcar să avem o deschidere, nu neapărat pentru noi, ci pentru ţară şi pentru viitorul familiei. De când s-a născut Maria-Alexandra, mătuşa mea, principesa Margareta, nu a venit nici măcar o dată să o vadă. Ar fi minunat dacă se vor schimba atitudinile în viitor.

În ce nuanţe vedeţi viitorul României?

Trecem printr-o perioadă grea, dacă luăm în calcul ce se întâmplă în Ucraina. Vor fi provocări şi pentru economie, însă vom ieşi şi mai puternici şi mai buni din toate încercările. Este important să fim uniţi şi să mergem înainte împreună ca naţie. Dacă vom fi solidari, vom fi mult mai puternici ca ţară.

Vă tentează o implicare politică sau la alt nivel în viitorul României?

În momentul de faţă, eu sunt deschis la orice fel de colaborare şi propunere. Cum ar fi aceea de a fi un ambasador al României, pentru turism sau alt domeniu. Sunt deschis să am o colaborare cu statul român. Însă consider că deocamdată, în viitorul imediat, nu este oportun să fiu implicat în politică sau în vreun partid. Vreau să mai aştept şi să văd cum se dezvoltă anumite lucruri. Poate peste cinci sau 10 ani va fi momentul să fiu implicat şi să candidez pentru ceva mai mare. Dar momentan sunt OK atât eu, cât şi familia mea.

