EXCLUSIV Fotojurnalista americană Deborah Copaken: „Imaginile cu copiii lăsaţi să putrezească în orfelinatele din România, cele mai şocante din viaţa mea“

Înainte să aibă o carieră ca scriitoare, Deborah Copaken (născută la 11 martie 1966, în Boston, SUA), absolventă a Universităţii Harvard în 1988, a lucrat ca fotoreporter de război timp de patru ani (1988-1992) şi a fost producător de televiziune pentru ABC şi NBC (1992-1998).

Ca fotoreporter, a petrecut luni întregi în Zimbabwe, Afghanistan, România, Pakistan, Israel şi Uniunea Sovietică. Multe dintre fotografiile realizate de către Deborah Copaken au apărut în cele mai mari publicaţii din lume, de la The New York Times, Time şi Newsweek până la Liberation sau L'Express.

Fotografiile realizate de ea în 1990 în orfelinatele din România au făcut ocolul lumii, apărând în zeci de publicaţii de top de pe glob, inclusiv în The New York Times. În interviul acordat pentru „Adevărul”, Deborah spune că şi acum cele mai şocante imagini din viaţa ei sunt cele cu copii putrezind la propriu în orfelinatele din România.

Deborah a mai câştigat un premiu Emmy, a fost producător la NBC, ABC şi CNN, a scris pentru The New York Times, Financial Times şi alte publicaţii majore. Deborah este şi coscenarist la serialele Emily in Paris şi I May Destroy You, ambele nominalizate în acest an la Globurile de Aur.

Una dintre cele cinci cărţi publicate de Deborah Copaken până acum – The Red Book - a fost New York Times bestseller în 2012. A scris în 2001 şi o carte - Shutterbabe - despre experienţa sa în fotojurnalismul de război. În mai multe articole publicate în The New York Times şi Slate, ea a mărturisit că a fost agresată fizic şi sexual şi că atunci când era studentă şi fotojurnalistă a fost jefuită de două ori.

„În 1990, românii dansau de mama focului pe Lambada“

- Aţi ajuns în România în 1990, la puţine săptămâni după asasinarea lui Ceauşescu. Care a fost prima dumneavoastră impresie despre România?

Era o perioadă extrem de intensă atunci când am fost în România. Emblema comunistă fusese tăiată de pe toate steagurile din România, dar încă erau soldaţi cam peste tot pe străzi. În acelaşi timp, într-un bar din Transilvania, românii dansau de mama focului pe ritmurile Lambada. Era acest du-te vino între libertate şi teamă, ca şi cum românii nu ar fi avut încă încredere în libertate.

Copii stând pe paturi fără saltele la orfelinatul de la Vultureşti în 1990 FOTO: Deborah Copaken

- Care a fost imaginea din România ce v-a şocat cel mai mult?

Nu am vreo ezitare în a spune că cel mai mult m-a impresionat vizita la Spitalul pentru Copii Irecuperabili de la Vultureşti. A fost… „şocant” nu este nici măcar cel mai potrivit cuvânt. Dezgustător. Oribil. Pur şi simplu, cele mai groaznice imagini pe care le-am văzut în viaţa mea: copii lăsaţi să putrezească. Nu am uitat vreodată acele imagini, m-au marcat teribil.

„Am ieşit din cameră ca să plâng şi să vomit când i-au făcut autopsia unui copil mort în orfelinat”

- Când aţi ajuns la orfelinatul de la Vultureşti, imaginile erau teribile, de la copii ce dormeau în paturi fără saltele, până la un copil mort la duşuri. Cum aţi descrie acea experienţă?

Aproape că nu vreau să mai retrăiesc acea experienţă în răspunsul pe care vi-l dau. Am mers cu doi prieteni din România cu maşina la Vultureşti, Argeş, pentru a vedea dacă se confirmă în realitate zvonurile despre orfelinatele teribile din România.

Am reuşit să găsim orfelinatul şi am mituit asistentele care lucrau acolo cu rujuri şi cosmetice ieftine pe care le luasem de la Paris, deoarece ştiam că dacă vrei să fii lăsat să îţi faci meseria de jurnalist cum trebuie, în ţările comuniste, trebuia să aduci şi „atenţii”. Ar fi fost mai costisitor să încercăm să mituim oficiali guvernamentali, ar fi fost necesară o sticlă de whisky bun. Însă nimic din ce văzusem până atunci în viaţa mea nu mă pregătise pentru imaginile teribile pe care urma să le văd la Vultureşti.

Am văzut un copil care urina pe un perete. Am văzut copii în zdrenţe, numai piele şi os. Un copil care dăduse cu capul de atâtea ori de un zid încât murise. Am fost acolo în ziua în care i-au făcut autopsia copilului cu un ferăstrău ruginit şi a trebuit să ies din cameră ca să plâng şi să vomit.

M-a impresionat mult şi când am fotografiat un copil care era legat de mult timp de pat la orfelinat. Le-am cerut asistentelor să îl dezlege. Era legat de atâta amar de vreme încât atunci când l-au dezlegat nu şi-a putut mişca piciorul de care fusese legat. Iniţial am făcut fotografii alb-negru copilului. Însă nimeni nu a făcut nimic cu imaginile. Apoi m-am întors şi am făcut fotografii color şi acestea au apărut în numeroase publicaţii. Ceea ce am văzut la orfelinatul de la Vultureşti a fost o desconsiderare totală a umanităţii, nu îmi voi putea scoate vreodată acele imagini din cap.

- Care a fost reacţia autorităţilor din România când aţi vorbit cu acestea legat de condiţiile oribile din orfelinate?

Am vorbit doar cu asistentele care lucrau la acele orfelinate, iar acele asistente lăsau de fiecare dată mâinile în jos în semn că nu au ce face. Ce ar fi putut face? Nimeni dintre autorităţile din România nu le dădea bani să îi ajute pe acei bieţi copii. Cred că şi asistentele se simţeau oribil. Vreau să spun că acele asistente aveau afecţiune faţă de copii, dar fără o infrastructură adecvată pentru a avea grijă cum trebuie de copii, pur şi simplu nu puteau face faţă…

Imaginile cu copiii legaţi de paturi în orfelinatele din România au făcut ocolul lumii FOTO: Deborah Copaken

- Fotografiile din România au avut mult impact…

Da, fotografiile făcute la orfelinate în România au apărut în diferite ziare şi reviste din străinătate. Însă eu doream ca ce am văzut să aibă şi mai mare impact. I-am spus toată povestea despre orfelinatele din România cunoscutului fotojurnalisst Jim Nachtwey, a făcut şi el mai multe fotografii şi în cele din urmă reportajul a apărut în The New York Times.

- Aţi încercat vreodată să faceţi un scenariu bazat pe experienţele greu de uitat trăite în România?

Am încercat de mai multe ori să fac un serial TV din cartea Shutterbabe, unde am scris şi despre experienţele din România, însă până acum nu am reuşit. Dar nu mi-am pierdut speranţa.

Deborah Copaken in Zimbabwe FOTO: arhiva personală

- V-aţi pus viaţa de mai multe ori în pericol de-a lungul carierei. Care au fost momentele în care v-aţi temut pentru viaţa dumneavoastră?

În timpul puciului de la Moscova din 1991, în a treia noapte, am rămas cumva blocată între tancurile Omon şi cetăţenii ruşi care aruncau cocktailuri Molotov înspre tancuri. Gloanţele şuierau pe lângă mine. Un bărbat care se afla lângă mine a fost împuşcat şi ucis. Am ajuns cu faţa într-o băltoacă (ploua în acea noapte) şi m-am rugat să scap cu viaţă de acolo.

- Ce vă plac mai mult: poveştile spuse prin fotografii uimitoare sau poveştile scrise?

Nu pot alege un mod preferat prin care să spun poveştile. Fotografiile sunt bune pentru anumite poveşti, cuvintele pentru altele, televiziunea pentru altele. Totul este artă pentru mine şi toată merită ca experienţa trăită să fie transformată în ceva ce pot împărtăşi cu alţii.

Vă mai recomandăm şi:

Cine sunt victimele criminalului din Oneşti: „Silviu era orfan de mamă de la trei ani“

O fetiţă de 2 ani, căzută de la etajul 12, a fost prinsă în braţe de un trecător - VIDEO