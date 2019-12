Elena Lasconi părăseşte PRO TV pentru fotoliul de primar: „Refuz să mai fac parte din categoria celor care se plâng de cine ne conduce“

Într-un interviu acordat „Adevărul“, Elena Laconi a vorbit în detaliu despre motivele care au determinat-o să renunţe la televiziune pentru o potenţială carieră în administraţia publică.

Născută pe 20 aprilie 1972, la Haţeg, Elena Lasconi s-a angajat la PROTV încă din 1995, fiind iniţial prezentator şi corespondent al postului de la Deva. A realizat sute de reportaje cu şi despre minerii din Valea Jiului.

După mineriada din 1999 a ajuns la PRO TV Bucureşti, unde a fost prezentator la Ştirile PRO TV de dimineaţă şi prânz. După aceea a fost corespondent special şi de război. A transmis de la cutremurul din Turcia din 1999 care a făcut aproape 20 de mii de victime. De asemenea, a fost unul dintre corespondenţii care au transmis informaţii despre vizita Papei Ioan Paul al Doilea, eclipsa de Soare din 1999, campania “Nouă ne pasă” din 2000 ( o campanie fără precedent în România de intr-ajutorare a sinistraţilor de la inundaţiile din Banat şi Transilvania). Elena Lasconi a fost ca jurnalist şi în Afganistan.

În 2013, Elena Lasconi a câştigat trofeul Masterchef-Proba Celebrităţii.

În interviul pe care ni l-a acordat, Elena Lasconi a vorbit despre motivele pentru care s-a decis să candideze, de ce a cucerit-o oraşul Câmpulung Muscel, dar şi despre problemele de acolo.

„Adevărul“: De ce v-aţi decis să candidaţi la Primăria Câmpulung?

Elena Lasconi: Aşa cum îl văd eu şi - sunt convinsă - mulţi alţii, Câmpulung a rămas îngheţat în anii ’90. Şi nu trebuie să fii expert în urbanism sau politici sociale ca să îţi dai seama că la mijloc stă o lipsă crasă de interes din partea autorităţilor locale.

Mie îmi plac clădirile istorice din Câmpulung pentru ce ar putea să devină, nu pentru ceea ce sunt. Dar ca să se întâmple asta ar trebui să existe un alt tip de atitudine în primul rând din partea primăriei. Şi o să vă dau un exemplu concret: ce pretenţii să avem, apropo de schimbare, când primarul de la Câmpulung (n.red.- Ion Ţâroiu, PSD) îi tratează pe oameni, la audienţe, cu aroganţa unui vechil. Şi nu pot să nu mă sperii de obişnuinţa în care ne scăldăm. Oare asta a fost, am acceptat să fim trataţi fără respect pe banii noştri? Eu, una, vreau să ies din amorţeala asta bolnăvicioasă şi aş vrea ca alţii să facă la fel. Mă ridic de pe canapea, fac paşi în afara zonei de confort pentru că m-am săturat doar să constat şi să adun frustrare. Nu vreau să mai fac parte din categoria celor care se iau cu mâinile de cap că «aoleu, cine ne conduce?!“ şi să încerc să fac ceva concret.

Eu iubesc Câmpulungul, renunţ la cariera mea pentru a aduce municipiul în secolul XXI şi a schimba viaţa oamenilor in bine. Refuz să mai fac parte din categoria oamenilor care se plâng de cine ne conduce. Vreau şi pot sa fac ceva cu adevărat important şi tocmai de aceea am nevoie de o echipă bună. Dacă voiam sa «bifez» o carieră politică era simplu să iau in calcul europarlamentarele sau alegerile parlamentare. Eu am ales Câmpulung, un oraş fără miză, pentru că iubesc oamenii de aici, tradiţia, istoria. Putem schimba România începând chiar cu un oraş mic, precum Câmpulung. Pentru că aici este un potenţial extraordinar. De ce nu s-ar putea vorbi despre Câmpulung cum se vorbeşte despre Oradea şi Cluj? De ce trebuie să fim comparaţi cu Caracal??? În perioada interbelică, băile de la Câmpulung erau comparate cu cele de la Davos sau Evian. Şi e doar un exemplu..

„Adevărul“: E păcat cum a ajuns Câmpulung, la ce istorie şi ce industrie a avut... La ce oameni de valoare a dat lumii şi la ce oameni deosebiţi are în prezent, dar care preferă să stea în umbră sau să ia calea pribegiei.

Elena Lasconi: Da, ăsta e un lucru care, iar, doare foarte tare. Îmi aduc foarte bine aminte din filmările de arhivă cum Ion Iliescu a declarat că cel care va cumpăra ARO o să fie de încredere... şi am văzut ce s-a ales de ARO şi ce repercusiuni a avut şi încă are asupra muscelenilor. Mulţi dintre cei care au devalizat ARO conduc practic oraşul, stau în vile scumpe, conduc maşini de lux şi fac vacanţe în ţări exotice. Unii dintre ei sunt bugetari.

„Adevărul“: Veţi candida ca independent sau susţinută de un partid?

Elena Lasconi: Sunt o persoană raţională. Ca independent nu am nicio şansă în momentul ăsta. Ce vreau să reţii însă este că visul meu nu e să mă instalez pe un fotoliu, să-mi pun broşă (he, he!) şi să dau bine în poză. Chiar vreau să fac treabă! Pot, ştiu şi vreau! Eu am lucrat toată viaţa în echipă. Ca să fii primar şi să schimbi lucrurile, trebuie să treci proiectele prin Consiliul Local. Şi acolo ai nevoie de susţinere de mai mult de 50%. Doar dacă faci parte dintr-un partid, adică această echipă cu acelaşi crez ca al tău, poţi să mişti lucrurile.

Elena Lasconi alături de un grup de elevi din Câmpulung Muscel la o acţiune caritabilă

„Adevărul“: Aţi luat o decizie legat de partidul pe listele căruia veţi candida?

Elena Lasconi: Analizez toate opţiunile. Încă nu am luat o decizie. Suntem in prag de sărbători, probabil că discuţiile se vor amâna până în ianuarie.

„Adevărul“: Care a fost cea mai motivantă încurajare pe care aţi primit-o de când v-aţi anunţat intenţia de a candida la Primărie?

Elena Lasconi: Sunt multe, dar îţi spun că recent mi-a scris o tânără plecată de 12 ani din Câmpulung. Trăieşte în Anglia şi vrea să se întoarcă acasă, la părinţi. Însă că nu are ce face, nu are cum să îşi ducă traiul şi să îşi ajute mama şi tatăl într-un oraş mort. Atenţie, să îi ajute... de aici, din ţară, din Câmpulung-locul în care a prins rădăcini. Nu de la distanţă.

Mi-e clar că nu o să inventez roata, dar între priorităţile pe care mi le-am listat, de fapt, chiar mai presus de toate, este atragerea unor investitori mari, serioşi, în Câmpulung. E o matematică sănătoasă, de pe urma căreia toată lumea câştigă. Taxe, impozite, dar mai ales locuri de muncă şi venituri mai mari pentru musceleni. O nouă piaţă bazată pe concurenţă poate fi soluţia locală la criza actuală. Gândiţi-vă că vine o companie care dă lovitura cu 500 de angajaţi – cu sprijinul autorităţilor. Automat, zona va fi căutată şi de societăţi cu profil similar. La finalul zilei, oamenii câştigă. Pentru că va fi din nou bătaie pe ei.

Smiley şi Elena Lasconi

„Adevărul“: Care a fost factorul decisiv care v-a făcut să vă decideţi să candidaţi la Primăria Câmpulung?

Elena Lasconi: Realitatea pe care o trăiesc şi o trăim. Atmosfera pe care o resimt în oraş, tot ce văd - sunt mulţi oameni faini şi de valoare în Câmpulung. Totodată, sunt prea multe lucruri învechite... Conductele au câteva zeci de ani, iar sistemul de canalizare e subdimensionat. Vă spuneam despre problema pe care am avut-o cu apa – sunt multe străzi unde nu s-a rezolvat. Şi de unde lipsesc şi canalizarea şi gazele şi asfaltul. În condiţiile în care există comune, în ţara asta, cu totate utilităţile şi chiar cu wifi gratuit. Iar, blocurile fantomatice, neanvelopate sau cârpite, în condiţiile în care au rulat milioane şi milioane de euro de la Uniunea Europeană prin ţărişoara asta exact pentru anvelopare. Era nevoie doar de puţină voinţă pentru a le accesa. În Câmpulung nu s-a întâmplat. Mă uitam pe cifre, încercând să asimilez şi o dimensiune economică a municipiul şi am văzut că în urmă cu trei ani, spre exemplu, s-au luat zero euro, iar în 2017 până în 15.000 de euro de la Uniune... Ireal.

”Viaţa nu este despre conturi bancare, maşini şi case scumpe”

Andreea Esca şi Elena Lasconi, două dintre cele mai longevive vedete de la PRO TV

„Adevărul“: Când aţi ajuns pentru prima oară la Câmpulung şi ce v-a atras acolo?

Elena Lasconi: Am ajuns prima oară acum vreo 14 ani. În acea perioadă, aveam o colegă în redacţie care mi-a spus că şi-a cumpărat o casă la Câmpulung şi vede masivul Iezer-Păpuşa din curte. În acea perioadă, tot căutam un teren pentru a-mi ridica o casă. Şi i-am spus colegei mele să îmi dea şi mie telefonul agentului imobiliar din Câmpulung cu care a colaborat. Am sunat-o pe respectiva agentă imobiliară şi i-am spus ce îmi doresc. Am luat-o pe prietena mea, Neti Sandu, am urcat-o în maşină şi pe fiica mea şi am plecat la Câmpulung. Mi-a plăcut mult zona, deşi drumul până acolo era foarte prost. Iar în faţa casei mă aşteptau agenta imobiliară şi proprietarii casei, în fapt moştenitorii. Era o casă bătrânească ce de-abia se ţinea. Mi-au spus că pot să o dărâm. Şi nu am vrut să dărâm casa pentru că ştiu ce efort presupune construirea uneia. Plus că eu am un respect deosebit pentru muncă. Toată viaţa mea am muncit, nu am primit nimic gratis, am pornit de la minus infinit şi ştiu ce înseamnă. Aşa că toţi banii pe care i-am câştigat, plus credite, i-am băgat în acea casă, am consolidat-o, am întinerit livada. E o casă foarte mică, dar îmi place enorm, nu am nevoie de mai mult. Viaţa nu este despre conturi bancare, maşini şi case scumpe. Este despre oameni, respect, iubire. Cred cu toată fiinţa mea în asta. Nu sunt vorbe goale şi asta se poate vedea prin reportajele pe care le-am realizat şi dacă veţi vorbi cu oamenii care mă cunosc...

„Adevărul“: Candidatura la Primărie va implica şi renunţarea la televiziune...

Elena Lasconi: Da. Cel mai probabil, voi face acest pas la începutul anului următor. E un drum cu sens unic, e nevoie de sacrificii, dar cred în el...mai mult decât m-aş fi aşteptat când mi-a răsărit în treacăt această idee. Este mult de muncă la Câmpulung, dar sincer abia aştept. Şi, da, dacă voi fi aleasă, o să preiau Primăria în faliment. Da, o să fie al naibii de greu, dar şi satisfacţia va fi enormă. Cred cu toată fiinţa mea că pot schimba în bine vieţile oamenilor - ăsta este marele câştig după 25 de ani de presă, că am putut face ceva pentru cei care au avut nevoie. Însă e foarte mult şi despre echipă. Caut oameni de calitate care să mi se alăture.