Şefa IŞJ Argeş, demisă. Cum răspunde acuzaţiei că ar fi implicat copii de liceu în alegerile interne ale PNL Piteşti

După ce senatoarea Alina Gorghiu afirma, luni dimineaţă, că inspectorul şcolar general al judeţului Argeş trebuie demis de urgenţă "pentru că a dus politicul în şcoală şi elevii în politică, uzând de poziţia sa", Liliana Murguleţ a fost demisă.

PNL Argeş a transmis un comunicat în care respinge acuzaţiile lansate în spaţiul public la adresa inspectorului şcolar general, Liliana Murguleţ, aleasă duminică prim-vicepreşedinte al PNL Piteşti.

"Cei care o acuză că ar fi implicat copii de liceu în alegerile interne ale organizaţiei municipale a PNL nu au reuşit să furnizeze nici măcar un nume de elev, uitând probabil că doar tinerii peste 18 ani pot face parte din partid. Iar simpatizanţii nu au drept de vot la alegerile din cadrul PNL. Amintim că şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, Liliana Murguleţ, a fost aleasă duminică prim-vicepreşedinte al PNL Piteşti, la alegerile din cadrul organizaţiei. Liliana Murguleţ combate ferm acuzaţiile nefondate care i se aduc, după ce senatorul Alina Gorghiu a cerut demiterea sa <<de urgenţă>>", precizează un comunicat de presă al IŞJ Argeş.

Nu a avut niciodată discuţii despre înscrierea copiilor în partid

Liliana Murguleţ sugerează că acuzaţiile ce i se aduc ar fi o răzbunare politică.

“Sunt alegeri interne în partid, suntem în echipe diferite şi cum n-a putut să îmi găsească neconformităţi cu ce fac eu la inspectorat, a găsit de cuviinţă să îmi arunce pe spate lucruri de genul acesta.

Niciodată nu am amestecat activitatea mea din plan profesional cu activitatea mea din plan politic pentru că eu sunt un om cu o carieră respectabilă în spate şi nu am să permit niciodată nimănui, indiferent cum se numeşte, să lanseze nişte acuzaţii false complet care să îmi pună activitatea în umbră. Am văzut şi eu acuzaţiile şi vă spun că sunt mai mult decât siderată. Eu sunt un om care preţuieşte copilul, elevul. Eu nu amestec lucrurile. Dacă doamna preia informaţii pe care nu le poate proba, pe care nu le poate asocia cu mine, atunci este o problemă.

În partid se înscrie fiecare voluntar, iar eu nu am avut niciodată discuţii despre înscrierea copiilor în partid. În primul rând, copiii nu se înscriu în partid. Trebuie să fii major ca să te înscrii”, a declarat şefa ISJ Argeş, Liliana Murguleţ.

Conducerea IŞJ Argeş a fost preluată de Alina Manea, director al Colegiului Naţional I.C. Brătianu.

