Topârceanu despre bacilul Koch: „Scârba asta mică/ La pândă, invizibil,/ În lupta mare a vieţii e mic, dar e teribil“

De-a lungul timpurilor, România s-a confruntat cu numeroase epidemii, fie că a fost vorba despre tifos exantematic (produs de păduchi pe fondul lipsei de igienă), holeră (cauzată în special de apa de băut infectată de vibrionul holeric acolo unde nu se respectă regulile de igienă), ciumă sau pestă (cauzată de bacteria yersinia

pestis prin trecerea puricilor de la şobolan la om) sau holeră (altă boală infecţioasă foarte agresivă, care are la bază bacteria vibrio cholerae).

Pe lângă toate acestea, populaţia s-a confruntat şi cu alte

afecţiuni grave, care au secerat zeci de mii de persoane, dar care s-au manifestat „tăcut“, fără a li se aloca o mare atenţie din cauza perioadei de evoluţie, de regulă când medicina era la începuri în ţară, la fel şi mijloacele de informare în masă.

Una dintre acestea, provocată de mycobacterium tuberculosis, a fost descrisă de Robert Koch, în martie 1882. Era vorba despre tuberculoză sau TBC, ftizia, „oftica“ şi „atacul“ (de unde şi expresia populară că eşti atacat, spusă celor afectaţi), după cum i s-a mai spus.

TBC-ul atacă plămânii, dar şi alte părţi ale corpului - pleură, rinichi, peritoneu, piele, ochi, oase şi se transmite prin aer, când persoanele care suferă de forme active de TBC tuşesc, strănută sau elimină spută.

După anul 1900, şi în România a început să fie conştientizat pericolul pe care îl reprezenta, graţie unor medici dedicaţi, care s-au implicat pentru combaterea şi tratarea acestei maladii, care omora peste 50% din persoanele afectate dacă nu se intervenea cu medicaţie.

Astfel, în septembrie 1901 se înfiinţează Societatea pentru profilaxia şi tratamentul gratuit al tuberculoşilor săraci la domiciliu (preşedinte de onoare era Regina Maria), în 1908 apare Societatea pentru combaterea tuberculozei la copii, în 1913 Societatea pentru izolarea tuberculozei, iar în 1933 toate acestea s-au unit în Liga naţională în contra tuberculozei.

Una dintre realizări a fost creşterea numărului de paturi în sanatorii de la 2.220 la înfiinţare, la

4.507, în 1935. Cu toate eforturile celor implicaţi în lupta împotriva tuberculozei, numărul real al bolnavilor era estimat la sfârşitul anilor '30 la aproximativ 500.000, mortalitatea fiind de 40.000/an.

În acest context al luptei contra TBC, la Iaşi, în 1928, are loc o conferinţă a Societăţii pentru Profilaxia Tuberculozei, în cadrul căruia George Topârceanu este rugat să ţină un discurs auditoriului. Şi aşa se face că poetul, prozatorul, memorialistul şi publicistul urcă pe scena Teatrului Naţional şi găseşte de cuviinţă să atace „subiectul“ cu o creaţie proprie, intitulată „Bacilul lui Koch“.

Din nefericire, tema abordată acum mai bine de 100 de ani revine în actualitate, exact în aceste momente când lumea e bulversată de apariţia coronavirusului.

Revenind în 1928, Topârceanu a dat cu poezia menţionată măsura talentului său, prezentând tarele societăţii acelor vremuri prin ironii şi glume, dar dă şi sfaturi de luat în seamă şi acum.

Dar iată cum îşi începea discursul, adică prima strofă:

„Mult onorate doamne, Distins auditor!/ La festival când vine, tot omul e dator/ S-asculte, înainte de partea amuzantă,/ O conferinţă lungă şi foarte importantă. Conform acestei date sinistre, aşadar,/ Avem între culise un conferenţiar,/ Un om cu greutate, un personagiu mare.../ Să nu luaţi aceasta drept o ameninţare!/ Dar ca să nu planeze asupra noastră vina/ C-am neglijat programul, - persoana cu pricina/ E gata să vă ţină,/ un ceas şi jumătate,/ O conferinţă gravă de specialitate./ Cum, nu vă pare bine? De ce v-aţi întristat?/ Mai aşteptaţi o clipă, că doar n-am terminat./ Pe de-altă parte, însă, găsind că-i anormal Să vă chemăm la teatru... ca s-adormiţi în stal;/ Că somnul, în aceste condiţii verticale/ Ş-atât de izolate, nu face cinci parale;/ Că nimene nu poate pretinde nimănui/ Să-nghită festivalul cu conferinţa lui,/ Din spirit caritabil şi din filantropie,/ Ştiind mai dinainte ce toată lumea ştie,/ Cu voia dumneavoastră ne-abatem de la modă/ Şi-n loc de conferinţă, veţi asculta o odă“.

În strofa a doua, Topârceanu prezintă „subiectul odei sale“, unul cam îngrozitor, despre bacilul care sălăşluieşte peste tot.

„Prea onorate doamne, Distins auditor!/ Subiectul odei mele e-atât de-ngrozitor/ Că biata-mi Muză, albă de spaimă şi uimire,/ Când i-am cerut concursul, în loc să mă inspire,/ S-a dat pe lângă uşă, a pretextat ceva/ Şi-a dispărut... adio! M-a părăsit aşa,/ Cu călimara plină de noapte şi de proză./ E vorba de bacterii şi de tuberculoză,/ E vorba de bacilul lui Koch...

Precum vedeţi,/ Un subiect anume făcut pentru poeţi!/ O, nu vă fie teamă... şi dracul este negru/ (...) Bacilul despre care aş vrea să vă vorbesc/ Se află-aici în sală... ştiu bine că m-ascultă,/ Dar nu vrea să-şi trădeze prezenţa lui ocultă./ Intrarea n-a plătit-o fiindcă-i mititel,/ Dar unde-i lume multă acolo e şi el!/ Incognito ca regii şi nepoftit pătrunde/ În orice fel de casă; îl întâlneşti oriunde:/ În berării, pe stradă, la cinematograf;/ (...) Din orice-abuz profită... La pândă, invizibil,/ În lupta mare-a vieţii e mic, dar e teribil/ Şi chiar atunci când pare că doarme, e deştept,/ La primării el este, consilier de drept/ Şi, tare-n atmosfera comunelor urbane,/ E cel mai mare duşman al speciei umane“.

Ca să arate cât de perfid şi periculos este bacilul, autorul poeziei îl compară cu un urs. Şi întreabă câţi mor mâncaţi de vietatea sălbatică, trei-patru, şi câţi de tuberculoză, „zeci de mii şi sute de mii de tinereţi“.

Prea onorate doamne!/ Când ţin acest discurs,/ Dac-aţi vedea că intră în sală-aici un urs, N-aţi năvăli afară prin uşi şi prin ferestre/ Utilizând cu toţii resursele pedestre?/ De ce? Fiindcă-i mare şi foarte fioros.../ Bacilul lui Koch însă e mai primejdios!/ Dar fi'ndcă nu se vede şi fi'ndcă e prea mic,/ Nu sperie pe nimeni.../ Să judecăm un pic./ De-ar fi cât Himalaia ori numai cât aluna,/ Când ştii că te omoară, mic-mare nu-i totuna?/ Să-mi spuneţi dumneavostră: ce importanţă are/ Când un tâlhar te-mpuşcă, dacă e mic sau mare?/ O fi el mic, bacilul... da-i rău!/ Pe lângă el, o biată matahală de urs e ca un miel./

„Îi place să distrugă ce-i mai de preţ pe lume“

În cele urmează din discursul în versuri, George Topârceanu descrie practic se se ştia despre bacil, cum arată, cum se manifestă şi pe cine afectează.

„Cu voia dumneavoastră, l-am insultat destul./ Ar fi acum momentul să-l punem sub o lupă/ Să ştim: ce formă are şi cu ce se ocupă?/ După savanţi şi medici ca doctorul Argon,/ Bacilul se prezintă sub formă de baston.../ Dar bolnavii, săracii, spun doctorului Ciucă,/ Că lor li se prezintă sub formă de măciucă!/ Ce-i el de fapt?/ Un zero, un fel de vârcolac/ Nici cât un ou de muscă, nici cât un vârf de ac,/ Ceva aşa, cilindric.

Regret că nu găsesc/ O cretă şi-o tabelă ca să vi-l zugrăvesc./ S-a zis că face parte din regnul vegetal,/ Dar eu nu cred... fiindcă nu-mi pare natural/ Să fie din aceeaşi familie cu floarea,/ Să fie văr cu macul şi rudă cu cicoarea,/ Cu gingaşa mimoză, cu palidul narcis.../ Ar însemna că-şi face familia de râs!/ Nu, nu prea are alură de plantă - dimpotrivă:/ Aţi întâlnit vreodată o plantă agresivă?/ Văzut-