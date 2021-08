Piramida holografică, straniul fenomen din Ceahlău. Ce surpriză au avut turiştii astăzi, în zori, pe Vârful Toaca FOTO

După un început mai timid în prima lună a verii şi apoi ceva timp din iulie, din cauza ploilor care n-au mai contenit, sezonul turistic este acum la cote maxime în zona masivului Ceahlău, fie că vorbim de „Marea dintre munţi“, aşa cum i se mai spune lacului de acumulare de la Bicaz, staţiunea de la poale, Durău, Munţii Stânişoarei, cu mănăstirile ascunse-n codri - Agapia, Văratec, Neamţ, Secu, Sihăstria, Sihla sau traseele alpine ce duc spre crestele Olimpului românilor.

Referindu-ne strict la masivul ce străjuie ţinutul Neamţului, unuia căruia i s-a mai zis „Coroană de ametist aşezată pe fruntea Moldovei“, „Domn al munţilor Moldovei“, „Un uriaş cu fruntea-n soare“ sau „Kogaionul“, montaniarzii sunt aşteptaţi să-i descopere sau redescopere frumuseţile. Şi are Ceahlăul pitorescul lui aparte, atrăgând, de zeci şi zeci de ani, împătimiţii de ascensiuni prin păduri seculare,

jnepenişuri, pajişti alpine, abrupturi stâncoase sau hornuri. Şi ar mai fi flora, fauna şi multă linişte.

„De 'nalt ce era muntele acela, s-ar fi zis că a lui creastă aurită atinge bolta cerului şi că toţi ceilalţi se umilesc înaintea lui: era bătrânul Ceahlău, stăpânul furtunilor, care de mii de ani vede în toate serile cel din urmă asfinţitul soarelui“, îl descria scriitorul Nicolae Gane, în „Duduca Bălaşa“. Iar pe trasee te întâmpină formaţiuni stâncoase impunătoare, pe seama cărora s-au născut legende Piatra Lăcrămată, Cuşma Dorobanţului, Clăile lui Miron, Dochia, Coloana Dorică, Detunatele, Santinela şi Pavilionul.

Pe 6 august, Ceahlăul este destinaţia multor turişti, care sunt atraşi de straniul şi unicul fenomen optic care se produce la intensitate maximă doar în această zi, la răsăritul soarelui: piramida spaţială sau holografică - o fantastică imagine tridimensională, care se vede de pe Vârful Toaca (1.904 metri),

doar dacă este senin. El are o explicaţie ştiinţifică. Unul dintre cei care, de peste 15 ani, studiază fenomenul de pe Ceahlău este Mihai Marin, din Piatra Neamţ, pasionat nu doar de munte şi mistere, ci şi de fotografie.

Piramida holografică poate fi văzută la intensitate maximă doar pe 6 august, la răsărit FOTO Mihai Marin

„E o compunere de patru umbre. Vârful Toaca are formă de piramidă regulată cu baza un pătrat, iar sub acţiunea razelor solare dinspre est, are o umbră în formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra Ciobanului, fiind mai mică şi mai joasă, face altă umbră. La fel, Piatra Vulcanului şi Panaghia. Peste toate se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui. Pe 6 august, datorită poziţiei soarelui, umbrele se unesc la vârf şi se creează o imagine magnifică tridimensională, ca holograma unei piramide“, explică acesta.

Numai că, în acest an, cele câteva sute de turiştii veniţi în masiv au avut parte de o surpriză. Vremea nu a ţinut cu ei, încă din seara zilei de 5 august zona fiind măturată de ploi, care au fost însoţite de puternice intersificări ale vântului. Furtuna s-a potolit după miezul nopţii, iar în zori, la răsăritul soarelui, era plafon de nori.

„Pe munte cred că sunt în jur de cinci-şase sute de turişti, fără a-i pune la socoteală pe pelerinii veniţi la schit cu prilejul Schimbării la Faţă. Planurile celor care doreau să vadă piramida holografică au fost date peste cap de vreme. A fost furtună în masiv, ploaia încetând pe la ora două, iar dimineaţă era plafon de nori“, a declarat Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ.

De Schimbarea la Faţă, pelerinaj la schit

Celălalt motiv pentru care pe Ceahlău este o mare afluenţă de oameni pe 6 august este unul de natură religioasă. În această zi creştinii ortodocşi sărbătoresc Schimbarea la Faţă, iar cu acest prilej are loc un mare pelerinaj la Schitul Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, fiind hramul aşezământului de la cota 1.750 metri.