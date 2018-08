FOTO Cum arată piramida holografică din Ceahlău în „formă“ maximă. Turiştii ajunşi în vârful muntelului, uluiţi de frumuseţea fenomenului natural unic

Condiţiile meteo din acest an au oferit un spectacol fascinant turiştilor care au urcat pe Ceahlău în weekend şi luni, 6 august special pentru a asista la fenomenul piramidei holografice.

La răsăritul soarelui, compunerea a patru umbre ale vârfurilor Toaca (1904 m), Piatra Ciobanului, Piatra Vulcanului şi Panaghia, a creat imaginea tridimensională pentru care au urcat sute de turişti. Mulţi au ţinut să păstreze amintiri cu acest fenomen şi au postat fotografii pe reţelele de socializare.

O pasionată de arta fotografică a surprins chiar efectul Gloria (spectrul Brocken), un fenomen optic creat de refracţia şi dispersia luminii, umbra persoanei având un halou în jurul capului.

„Duminică, din Durău au urcat doar 400 de persoane, iar în total, de joi până duminică au fost 3000 de turişti. Numărul e la jumătate faţă de anul trecut, poate şi pentru că ploile care au fost i-au speriat pe cei care ar fi dorit să urce. În plus, traseul Duruitoarea a fost închis de vineri, din cauza surpării unei zone, ca efect al ploilor“, a declarat Cătălin Gavrilescu, directorul Parcului Naţional Ceahlău.

Pe lângă amatorii fenomenului optic, pe 6 august au fost prezenţi pe munte şi pelerinii care au ţinut să participe la slujba de la Mănăstirea cu hramul Schimbarea la Faţă. La evenimentul religios a participat, ca şi în anii din urmă, şi Mitroplitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Teofan.

Când se poate vedea piramida din Ceahlău

Despre fenomenul piramidei holografice, sau umbra piramidală a vorbit Nicolae Ţicleanu (1943-2009), fost profesor la catedra de Geologie şi Paleontologie a Facultăţii de Geologie şi Geofizică a Universităţii Bucureşti.

”În prima decadă a lunii august, la răsăritul Soarelui, umbra vârfului piramidal Toaca, combinată cu umbra vârfului Piatra Ciobanului, formează, timp de peste 80 de minute, o hologramă naturală gigantică, incredibilă şi terifiantă, cu aspect de piramidă perfectă, motiv pentru care am denumit-o Umbra Piramida”, arăta N. Ţicleanu. Ulterior şi alţi pasionaţi au detaliat subiectul, în urma observaţiilor proprii, printre ei fiind şi Mihai Marin, care a studiat an de an acest fenomen şi l-a surprins în fotografii:

„Este o compunere de minimum patru umbre. Vârful Toaca are formă de piramidă regulată cu baza un pătrat, iar sub acţiunea razelor solare dinspre est, are o umbră în formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra Ciobanului, fiind mai mică şi mai joasă, face altă umbră, prelungă. La fel, Piatra Vulcanului şi Panaghia. Peste toate se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui. Pe 6 august, dimineaţa, datorită poziţiei soarelui, toate umbrele se unesc la vârf şi se creează o imagine magnifică tridimensională, ca holograma unei piramide”, preciza Mihai Marin.

Tot el a enumerat şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a observa acest fenomen optic: