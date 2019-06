Medicul din Oradea care a murit în timpul gărzii avea aproape 20 de ore lucrate încontinuu

Acelaşi medic a postat, duminică, pe pagina sa de Facebook informaţia că doctorul Ştefan Quai avea o pensie de 1.280 lei, stârnind o adevărată dezbatere pe reţelele de socializare, despre salariile şi pensiile medicilor de familie.

"Unii au pensii speciale de mii de euro, alţii ies la pensie la 50 de ani (alţii le au pe amândouă). După 35 de ani de muncă un medic de familie iese la pensie cu o pensie echivalentă unui ajutor social", a scris doctorul Valentin Pantea.

„E trist când pleacă un medic şi îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. S-au făcut paşi importanţi, dar, din păcate, efectele se vor vedea în timp. Din martie 2018, salariile s-au majorat. Procentul alocat medicinei de familie creşte şi va creşte în fiecare an pentru că ştim cum stau lucrurile. (...) Sunt lucruri nerezolvate de 30 de ani şi care nu pot fi rezolvate într-un an sau dacă le rezolvăm, nu pot produce efecte într-un an. De la 1 ianuarie 208, tariful orar pentru gărzile din centrele de permanenţă a crescut la 40 de lei de oră. Nu poate fi vorba despre un câştig de 300 lei pe lună. Poate pe zi sau pe gardă. (...) Da, sunt probleme”, a declarat Sorina Pintea.

Medicul din Bihor care a murit în timpul gărzii avea o pensie de 1.280 lei. „O pensie echivalentă unui ajutor social“