FOTO A renunţat la cariera într-o companie uriaşă din Italia pentru pictură. Românca devenită celebră în toată lumea

GALERIE FOTO cu tablourile artistei

Alina s-a născut la Oradea, şi-a petrecut copilăria aici, iar anii studenţiei la Timişoara. A cochetat cu arta de mică, poate şi pentru că tatăl ei a fost sculptor cunoscut în oraş, şi a cunoscut viaţa de artist. "A fost o perioadă ciudată. Îmi plăcea arta, însă nu şi artiştii pe care i-am cunoscut. Mi se păreau frivoli, iar eu voiam să fiu cu picioarele pe pământ"; a povestit, pentru „Adevărul“, artista.

Aşa că şi-a construit o carieră într-un domeniu apropiat, turismul, iar în 2002 a plecat din România, angajată ca expert în turism, la o companie internaţională de turism şi organizare de evenimente din Italia. S-a stabilit împreună cu familia în Moniga del Garda, o localitate din provincia italiană Brescia.

"Aveam tot ce îşi putea dori o femeie. O familie frumoasă, copii, carieră. Lucram într-o echipă cu care am organizat campionatul naţional de gimnastică al Italiei, congrese mondiale, itinerarii pentru Vatican, actori celebri, bancheri", spune Alina care, deşi trăieşte de mulţi ani departe de ţară, refuză să renunţe la cetăţenia română, ba chiar se mândreşte cu naţionalitatea ei. "Eu sunt româncă şi voi rămâne româncă", spune cu mândrie orădeanca.

„Ideea vine şi zboară“

Pictura a continuat să-i fie aproape. Şi-a amenajat un colţ doar al ei, în care îşi dădea frâu liber imaginaţiei, lăsând culorile să zburde pe pânză. A ales cuţitul de pictură pentru că, zice ea, e impulsivă "Eu nu caut perfecţiunea. Ideea vine şi zboară, iar cu cuţitul de pictură lucrez mai repede şi mai bine decât cu pensula. În plus, îmi place textura tridimensională, care se poate realiza doar din cuţit", explică artista.

Tablourile ei au atras atenţia cunoştinţelor, colegilor. Primul tablou l-a vândut în 2012, cu 400 euro şi era un portret în stil renascentist, mic. "L-a cumpărat proprietara unui restaurant şi e şi acum pe peretele clădirii" zice, mândră, Alina.

Apoi, a ajuns şi în atenţia presei de specialitate care încă în 2013 i-a lăudat sensibilitatea şi talentul descriind-o ca "un artist cu o sensibilitate ieşită din comun", care "reproduce peisaje dragi ei, cu o deosebită atenţie pentru detalii, alternând delicateţea şi intensitatea, dând lumină aceluiaşi rol fundamental care aparţine picturii postimpresioniste”.

"Am renăscut"

Alina a cochetat cu ideea de a renunţa la slujbă de mai bine de 4 ani, când a devenit mamă pentru a treia oară. "Când am născut-o pe fiica mea, parcă am renăscut şi eu. De atunci am avut atât de multă inspiraţie şi rapiditate, încât simţeam că nu mai vreau să mă opresc", explică ea. Aşa că, în final, anul trecut, şi-a prezentat demisia.

De atunci, pentru ea există doar familia şi pictura. În nici 2 ani, a realizat peste 740 de tablouri dintre care doar 30 mai sunt disponibile în atelierul ei şi pe pereţii unor săli de conferinţe dintr-un hotel de lux din zonă, transformată în "galerie", din iniţiativa proprietarei, care îi este prietenă. "A vrut să cumpere mai multe tablouri pentru hotel. I-am spus că i le dau să le expună şi, în locul celor care se vând, îi voi da altele. Ea are tot timpul tablouri, iar eu nu trebuie să am grija unei galerii personale, cu toate problemele, chirie, angajat, etc", spune Alina.

De clienţi nu duce lipsă. Din Alaska şi până în Africa de Sud, din New York până în Mumbai, tablourile orădencei au ajuns pe pereţii iubitorilor de artă, ale unor galerii şi chiar muzee celebre, dar şi pe reţelele de socializare, pe pagina proprie ori pe ale site-urilor de specialitate. Cei mai mari fani sunt americanii, care cumpără aproape săptămânal, însă Alina a trimis tabluri în toată Europa, dar şi în Noua Zeelandă, Rwanda, Canada, Australia şi chiar Alaska. "Acolo am trimis chiar săptămâna trecută, un tablou uriaş, un leu. Ca să nu se distrugă, am scos pânza de pe ramă şi am trimis-o sul. O vor pune proprietarii pe ramă, acolo".

"Eu nu pictez ca să vând. Pictez din pasiune, iar oamenilor le place. A fost situaţie în care am vândut un tablou pe internet la o jumătate de oră după postare", spune artista, pe care specialiştii Muzeului European din Danemarca au catalogat-o dreptul "unul dintre pictorii notabili din secolul XXI".

"Parte din mine"

Ce pictează? Siluetele ei captează stări de spirit, dorinţe, senzualitate, peisajele trezesc amintiri, emoţie, iubire. Preferatele ei sunt florile, pentru că "oferă iubire şi frumuseţe necondiţionat", dar şi bărcile care pentru ea sunt "sufletele care navighează". Îi plac culorile puternice, mai ales roşul şi culoarea lavandei, însă pictează de multe ori doar în alb şi negru. "Acelea sunt vise, umbre. Şi noaptea face parte din viaţă, la fel ca şi ziua", zice artista.

A avut şi tablouri pe care, când le-a terminat, le-a urât, dar niciodată nu a aruncat vreunul. "Reprezintă un moment din viaţa mea, chiar dacă nu unul fericit. Ceea ce mie nu-mi place, altuia i se poate părea frumos", explică ea motivul.

Unele lucrări le realizează în 30 de minute, altele, mai detaliate, au nevoie de câte 3-4 ore de muncă. Însă niciodată nu lasă tablouri neterminate să zacă în atelier. "Pot spune că pictez un tablou pe zi. Cel puţin", zice Alina.

Când nu se ocupă de copii şi nu pictează, călătoreşte, căci are invitaţii pentru expoziţii internaţionale de artă în toată lumea: New York, Paris, Budapesta, Londra, sunt doar câteva dintre capitalele în care şi-a prezentat lucrările în cadrul unor târguri şi concursuri, şi de unde s-a întors cu premii.

Pe 14 septembrie, a primit trofeul "Oscarul creativităţii" la Premiile Monte Carlo pentru artă, eveniment organizat de o Asociaţie internaţională de profil, în februarie, i se va decerna premiul "David di Donatello" în Italia, iar la vară premiul internaţional pentru artă la New York, în galeria "White Space Chelsea". Şi tot anul viitor va expune şi în Tokyo, pentru întâia oară. Şi e doar începutul...