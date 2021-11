Fiul unui fost primar, afaceri de milioane cu deşeuri toxice deversate direct în râu. 19 tone de cianuri, de negăsit

Lucian Budău, fiul fostului primar PD Ioan Budău, este patronul a două firme de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor periculoase care anul trecut au avut cifre de afaceri însumate de peste 4,5 milioane lei.

Firmele sale au ajuns în atenţia comisarilor Gărzii de Mediu şi al poliţiştilor de la IPJ Bihor după un control inopinat care a scos la iveală că firma din comuna Finiş pe care o patronează, profilată pe colectarea şi neutralizarea deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, avea instalată o conductă de 300 metri, îngropată în pământ, prin care substanţe chimice extrem de nocive, cum ar fi acid clorhidric, erau trimise direct în Crişul Negru,

În plus, deşi racordată la reţeaua de apă, firma din Finiş nu avea contor şi nicio evidenţă din care să reiasă cantităţile de apă preluate din reţea pentru tratarea deşeurilor. În plus, nu era legată la reţeaua de canalizare, cu toate că era menţionată, mincinos, în autorizaţia de mediu. Însă chiar dacă ar fi fost făcut racordul, tot nu putea evacua ape uzate, deoarece localitatea nu are, de fapt, reţea de canalizare şi staţie de epurare funcţionale. Încă o dovadă a faptului că, încă de la înfiinţare, toate substanţele toxice au fost eliminate direct în râu.

Dosar penal