Cum arată patul de 400.000 de dolari pentru care există deja listă de aşteptare

Patul este confecţionat manual, meşterii având nevoie de peste 600 de ore pentru a asambla şi coase manual fiecare saltea şi baza inspirată de un portbagaj, în fabrica de saltele din Köping, Suedia, a companiei deţinută de aceeaşi familie din 1852.

"Mă lasă să plutesc", a declarat pentru Architectural Digest, cunoscutul rapper canadian Drake, cel care a cumpărat primul Grand Vividus, pentru care a plătit 390.000 de dolari.

Deşi preţul e unul uriaş, potrivit forbes.com, în magazinele din New York şi Los Angeles sunt deja liste de aşteptare pentru patul Grand Vividus.

Până să apară noul model, vedeta colecţiei Hästens a fost originalul Vividus (195.000 de dolari), o saltea cusută tot manual, impresionantă, la propriu, realizarea căreia a necesitat 240 de ore de muncă.

Proiectul a pornit în 2006, când şeful echipei de meşteşugari din companie a primit sarcina să realizeze ceea ce ar considera el că ar fi cel mai bun pat din lume, fără să acorde atenţie costurilor materiale sau de producţie.

Noua colecţie Hästens a fost terminată după 2 ani, preţurile paturilor variind între 10.000 USD la 390.000 USD. Sumele sunt mari, dar cei care apreciază acest tip de artă ştiu că Hästens - ca şi Hermès - nu face producţie în masă.

Clienţi VIP

Chiar şi aşa, nu duc lipsă de clienţi. În Suedia, de pildă, au ajuns să fie căutate pentru a fi oferite drept cadouri de nuntă. Deşi compania nu dezvăluie niciodată date despre clientelă, printre cei care dorm în paturi Hästens se numără David Geffen, Cristiano Ronaldo, Maria Sharapova, Will Ferrell sau compozitorul de muzică câştigător la Oscar Ludwig Göransson.

„Lume intră sceptică în magazinele noastre. Nimeni nu vrea să cheltuiască 30.000 de dolari, 45.000 de dolari sau 390.000 de dolari pe un pat. În final, ajung să se îndrăgostească de ele", a explicat pentru forbes.com Linus Adolfsson, fondatorul The Sleep Spa by Hästens, care coordonează trei magazine în Los Angeles şi una în New York, împreună cu partenerul suedez Carl Larsson.

Tratament pentru somn

Potrivit dr. Michael Breus(foto, dreapta), specializat în tratarea tulburărilor şi care tratează politicieni, sportivi şi manageri din Forbes 100, un somn bun creşte productivitatea, iar paturile Hästens sunt primul lucrul pe care îl recomandă pentru a-şi ajuta pacienţii.

"Oamenii pot concepe să cheltuie 10.000 de dolari pe o geantă sau 100.000 de dolari la o maşină, dar nu-şi pun problema să investească într-un obiect pe care îşi petrec o treime din viaţă", spune medicul susţinând, însă, că există şi persoane care înţeleg că un somn odihnitor poate face diferenţa.

"Sunt oamenii care doresc să treacă de la bronz la aur la olimpiadă şi au nevoie de somn pentru a ajunge acolo. Somnul e ca o armă secretă pentru toţi. Şi pentru oamenii de afaceri care doresc să ia decizii mai repede, să fie mai productivi şi, în acelaşi timp, să fie mai relaxaţi".

De ce sunt aceste paturi atât de speciale? Potrivit medicului, saltelele din aceste paturi au între arcuri straturi din păr de cal, lână, bumbac,a ranjate într-un mod special pentru a crea în timpul somnului un mediu de susţinere pentru corp. "Dacă o saltea vă sprijină cu adevărat corpul, vă va forţa corpul în ceea ce eu numesc postura de somn. În timpul zilei, dacă staţi, mergeţi păstrând o postură corectă, vă simţiţi energici. Acelaşi lucru este valabil şi pentru somn. Este foarte important ca patul să vă sprijine”

CTC cu penseta

Patul de 400.000 de dolari a fost creat de compania suedeză în colaborare cu unul dintre cei mai căutaţi designeri de interioare din lume, canadianul Ferris Rafauli, care achiziţiona paturi Hästens pentru proiectele sale rezidenţiale cu mai mulţi ani înainte de semnarea parteneriatului.

Colaborarea s-a născut din ideea artistului, de a oferi clienţilor săi ceva special: "E mobilă, artă şi cel mai bun somn din lume, toate într-unul singur””, a explicat el ziariştilor Forbes.com.

Rafauli a proiectat primul Vividus timp de doi ani, şi tot atât i-a luat pentru Grand Vividus, artistul vorbind cu respect despre meşterii care i-au pus în practică ideile. „Când m-am dus la fabrică, la masă era un meşter care lucra la ţesătura unuia dintre saltelele mele. Cu o lupa pe ochi şi penseta în mână, testa fiecare cusătură şi scotea fibrele minuscule care erau în plus! Acest nivel de lucru manual este ceva care nu mai există şi acest angajament pentru calitate şi atenţie la detalii, mă face să fiu mândru”, spune Rafauli.

Grand Vividus by Ferris Rafauli

Întreţinerea, din partea firmei

Paturile vin şi cu un "service" specializat şi gratuit O echipă de specialişti fiind pregătită să plece în orice punct de pe glob, de 3 ori pe an, iar asta pe o perioadă de 30 de ani, pentru a reîmprospăta saltelele şi a modifica structura straturilor interioare, în funcţie de necesităţile clienţilor. La preţuri de lux, servicii pe măsură, cum ar veni.

