Avocat din Baroul scos în afara legii, condamnat definitiv la închisoare. A încasat 25.000 euro de la un medic

Toderaşcu este acuzat că l-a înşelat pe medicul orădean Ovidiu Cacuci, director general al spitalului privat Pelican, păcălindu-l că estw consultant al mai multor companii bancare şi că îl va ajuta să obţină un credit de 20.000.000 de euro de la Banca de Investiţii Morgan Stanley din New York.

Medicul l-a cunoscut pe Toderaşcu-Bălan în 2015, prin intermediul unui funcţionar din Ministerul Economiei, referent în relaţia cu Parlamentul, şi un afacerist egiptean rezident în România. Fondator, alături de fraţii Teodor şi Adrian Maghiar (fiii fostului rector al Universităţii Oradea, Teodor Maghiar), al Spitalului Pelican din Oradea, Ovidiu Gogu Cacuci încerca atunci să găsească bani pentru finalizarea unui nou spital, în Cluj-Napoca, după ce băncile partenere au refuzat să-i mai finanţeze.

Printre cei interpelaţi de ortoped s-au numărat un funcţionar din Ministerul Economiei, referent în relaţia cu Parlamentul, şi un afacerist egiptean rezident în România, iar aceştia i-au intermediat o întâlnire cu un bărbat pe care l-au prezentat drept avocatul Traian Toderaşcu Bălan, consultant al mai multor companii bancare.

Toderaşcu şi Cacuci s-au şi întâlnit, în mai multe rânduri, în Capitală, iar bărbatul i-a promis obţinerea unei finanţări de 20 milioane euro de la Banca de Investiţii Morgan Stanley din New York. Pentru asta, însă, Toderaşcu i-a cerut un "comision de succes" de 135.000 euro din valoarea creditului, din care 25.000 euro în avans, înainte de semnarea contractului de finanţare. Cacuci a şi virat în contul bucureşteanului avansul, acesta a retras imediat banii, iar pe 14 octombrie, i-a pus în faţă un nou document, "loan agreement", adică un acord de împrumut cu banca din New York în condiţii mai mult decât avantajoase: rambursarea în 10 ani cu o perioadă de graţie de 2 ani şi cu o dobândă generoasă, de 3,2% pe an.