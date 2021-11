Zece la sută dintre copiii români se nasc prematur. Dotările din spitale pot contribui decisiv la dezvoltare

Zece la sută dintre copiii născuţi în România sunt aduşi pe lume prematur, iar până la cinci la sută dintre ei sunt născuţi chiar mai devreme de 28 de săptămâni, acela fiind momentul în care apar complicaţiile majore.

La Iaşi, peste 500 de copii se nasc prematur la Maternitatea „Cuza Vodă”, mare parte dintre ei având nevoie de transport neonatal pentru a rămâne în viaţă.

„Din anul 2004 de când s-a înfiinţat acest centru regional de terapie intensivă neonatală de la Iaşi, s-au îngrijit 12.000 de prematuri. Eu zic că este o cifră importantă şi 18 la sută din ei au fost prematuri sub 30 de săptămîni de gestaţie şi sub 1500 de grame. Iar mortalitatea a fost de 3,5 la mie. Este o mortalitate la nivelul Europei, normal că noi nu am vrea să se întâmple deloc, dar din păcate acest lucru nu se întâmplă”, a declarat dr. Maria Stamatin, şef secţie neonatologie la Maternitatea Cuza Vodă Iaşi.

Medicii dau asigurări că micuţii care se nasc la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi se dezvoltă în siguranţă şi datorită aparaturii din cadrul spitalului.

„În acest moment în secţie sunt 60 de nou născuţi, din care 50 sunt prematuri. Restul sunt nou născuţi la termen cu patologie şi sunt unii dintre ei prematuri foarte mici. Cel mai mic are 680 de grame la trei săptămâni de viaţă”, a mai spus dr. Maria Stamatin.



