VIDEO Povestea tânărului plecat călare să-şi vadă soţia la maternitate: „Am mers să-i duc mâncare. N-am avut bani de taxi“

„Când am aflat că a născut, am mers să-i duc de mâncare. Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă şi m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliţie. Le-a fost milă de mine şi m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliţia Locală. Au râs de mine, m-au luat la mişto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înţeles că am o urgenţă şi nu am avut altă variantă. Îs mândru, am două fete şi mi-a venit un băiat. N-are cum să-mi fie greu. Îs copiii mei şi tre să muncesc pentru ei", a spus Sergiu Ion, pentru BZI.