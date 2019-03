VIDEO Afaceristul care a construit primul metru de autostradă din Moldova a adus la Iaşi „Manifestul 15 minute“: „Vrem ca mesajul să nu fie uitat“

„Săptămâna trecută acest mesaj a fost susţinut extraordinar de puternic, din toate punctele de vedere, dar acest lucru se poate dilua dacă nu continuăm să îl aducem în atenţie. Noi vrem să ne asigurăm că asta nu o să se întâmple, aşa că vă aşteptăm pe 15 martie, începând cu ora 15, la Suceava, ca să susţinem demersul”, a spus Ştefan Mandachi.

Acesta a mai precizat că dorinţa sa a fost să scoată românii din zona de confort şi să-i determine să ia iniţiativă şi să-i urmeze exemplul. Afaceristul a insistat ca demersul să nu mai fie cunoscut în spaţiul public drept „Manifestul Ştefan Mandachi”, ci „Manifestul 15 minute”, pentru că miza este una naţională şi că în jurul acesteia trebuie să se adune cât mai multe persoane.

„În videoclip m-am raportat doar la perioada 2012-2019, cât am putut face aceste calcule în calitatea de om de afaceri, dar n-am mai pomenit de perioada cât am fost student, din 2005 până în 2009, când am văzut ce înseamnă să faci un drum de o oră, în trei”, a adăugat Ştefan Mandachi.

Întrebat despre acuzaţiile pe care i le aduce primarul localităţii pe raza căreia a construit metrul de autostradă, suceveanul a precizat că şi-a luat toate măsurile de precauţi atunci când a decis să înceapă un astfel de manifest şi că are toate documentele şi autorizaţiile necesare pentru terenul pe care se află bucata de autostradă.

În urmă cu jumătate de an, Ştefan Mandachi a tipărit 3 milioane de afişe cu mesajul „România vrea autostrăzi!”, pe care le-a împărţit clienţilor restaurantelor „Spartan”.

